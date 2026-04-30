MSV Duisburg siegt im Topspiel, Osnabrück steigt auf - der Tipp

Der MSV Duisburg gibt sich im Aufstiegsrennen kämpferisch. – Foto: Imago Images

Ein Freitagabendspiel gibt es in der 3. Liga an diesem Wochenende nicht. Die Spannung konzentriert sich somit auf den Samstag und den Sonntag, wobei der Sonntag in Sachen Aufstieg klar heraussticht. Die Redaktion von FuPa Niederrhein tippt wie gewohnt den Spieltag und prognostiziert ein packendes Saisonfinale.

Der Klassenerhalt ist für den 1. FC Saarbrücken wohl durch. Rechnerisch bräuchte die Mannschaft noch einen Punkt, um auf der ganz sicheren Seite zu sein, doch allein das deutlich bessere Torverhältnis sprich für die Saarländer. Nach dem Coup an der Hafenstraße soll nun alles in trockene Tücher gebracht werden. Am Samstag geht es gegen den SV Waldhof Mannheim, für den es wohl nur noch um einen einstelligen Tabellenplatz geht.

Tipp: Saarbrücken ist wild entschlossen und schlägt Mannheim mit 2:0.

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II 14:00 live PUSH

Auch der Nachwuchs der TSG Hoffenheim ist noch nicht ganz durch, auch wenn hier realistisch gesehen ebenfalls nichts mehr anbrennen wird. Gegen den SSV Jahn Regensburg gibt es ein zähes Spiel, in dem beide Teams nie so richtig ankommen. Tipp: Hoffenheim und Regensburg trennen sich 1:1-Unentschieden.

Geht die Serie von Alemannia Aachen weiter oder greift der FC Hansa Rostock nach dem letzten Strohhalm? Spielerisch konnten die Aachener zuletzt nicht überzeugen, wohl aber durch bestechende Effektivität. Gelingt es Rostock, hinten sicher zu stehen, ist der Dreier drin. Tipp: Hansa beendet die Aachener Serie und gewinnt mit 2:1.

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr SC Verl SC Verl TSV Havelse TSV Havelse 14:00 live PUSH

Letzte Chance für den TSV Havelse, die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren. Ausgerechnet gegen den SC Verl wollen die Niedersachen ihre Hoffnungen am Leben erhalten. Der SCV hat kein Erbarmen und zeigt, warum die Ostwestfale die beste Offensive der Liga stellen. Havelse steigt nach nur einem Jahr wieder ab. Tipp: Der SC Verl ist hungrig - 4:0 gegen überforderte Havelser.

Nahezu keine sportliche Relevanz mehr hat das Duell zwischen dem 1. FC Schweinfurt und dem TSV 1860 München. Für einzelne Spieler geht es nur noch darum, sich für einen neuen Verein anzubieten. Entsprechend läuft die Partie ab. Die einen wollen, die anderen nicht - und das innerhalb jeder Mannschaft. Tipp: Einschlaffußball im Bayern-Duell - 0:0.

Sa., 02.05.2026, 16:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm Viktoria Köln Viktoria Köln 16:30 live PUSH

Auch der SSV Ulm wird sich mit dem Abstieg abfinden müssen. Aus der 2. Bundesliga kommend geht es für die Spatzen im Sturzflug in die Regionalliga. Daheim gibt es die nächste Niederlage, für die sich Viktoria Köln wahrlich kein Bein ausreißen muss. Tipp: Der SSV Ulm unterliegt nach schwacher Vorstellung den Kölnern mit 0:3.