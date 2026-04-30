 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

MSV Duisburg siegt im Topspiel, Osnabrück steigt auf - der Tipp

Der MSV Duisburg siegt im Topspiel gegen Energie Cottbus, der VfL Osnabrück steigt auf und bei Rot-Weiss Essen zittern die Nerven. Der Tipp zum Spieltag.

von Marcel Eichholz · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser
Der MSV Duisburg gibt sich im Aufstiegsrennen kämpferisch.
Der MSV Duisburg gibt sich im Aufstiegsrennen kämpferisch. – Foto: Imago Images

Verlinkte Inhalte

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Ein Freitagabendspiel gibt es in der 3. Liga an diesem Wochenende nicht. Die Spannung konzentriert sich somit auf den Samstag und den Sonntag, wobei der Sonntag in Sachen Aufstieg klar heraussticht. Die Redaktion von FuPa Niederrhein tippt wie gewohnt den Spieltag und prognostiziert ein packendes Saisonfinale.

>>> Folge der 3. Liga auf WhatsApp

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
14:00live

Der Klassenerhalt ist für den 1. FC Saarbrücken wohl durch. Rechnerisch bräuchte die Mannschaft noch einen Punkt, um auf der ganz sicheren Seite zu sein, doch allein das deutlich bessere Torverhältnis sprich für die Saarländer. Nach dem Coup an der Hafenstraße soll nun alles in trockene Tücher gebracht werden. Am Samstag geht es gegen den SV Waldhof Mannheim, für den es wohl nur noch um einen einstelligen Tabellenplatz geht.

Tipp: Saarbrücken ist wild entschlossen und schlägt Mannheim mit 2:0.

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
14:00live

Auch der Nachwuchs der TSG Hoffenheim ist noch nicht ganz durch, auch wenn hier realistisch gesehen ebenfalls nichts mehr anbrennen wird. Gegen den SSV Jahn Regensburg gibt es ein zähes Spiel, in dem beide Teams nie so richtig ankommen.

Tipp: Hoffenheim und Regensburg trennen sich 1:1-Unentschieden.

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
14:00live

Geht die Serie von Alemannia Aachen weiter oder greift der FC Hansa Rostock nach dem letzten Strohhalm? Spielerisch konnten die Aachener zuletzt nicht überzeugen, wohl aber durch bestechende Effektivität. Gelingt es Rostock, hinten sicher zu stehen, ist der Dreier drin.

Tipp: Hansa beendet die Aachener Serie und gewinnt mit 2:1.

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
14:00live

Letzte Chance für den TSV Havelse, die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren. Ausgerechnet gegen den SC Verl wollen die Niedersachen ihre Hoffnungen am Leben erhalten. Der SCV hat kein Erbarmen und zeigt, warum die Ostwestfale die beste Offensive der Liga stellen. Havelse steigt nach nur einem Jahr wieder ab.

Tipp: Der SC Verl ist hungrig - 4:0 gegen überforderte Havelser.

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
14:00live

Nahezu keine sportliche Relevanz mehr hat das Duell zwischen dem 1. FC Schweinfurt und dem TSV 1860 München. Für einzelne Spieler geht es nur noch darum, sich für einen neuen Verein anzubieten. Entsprechend läuft die Partie ab. Die einen wollen, die anderen nicht - und das innerhalb jeder Mannschaft.

Tipp: Einschlaffußball im Bayern-Duell - 0:0.

Sa., 02.05.2026, 16:30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
16:30live

Auch der SSV Ulm wird sich mit dem Abstieg abfinden müssen. Aus der 2. Bundesliga kommend geht es für die Spatzen im Sturzflug in die Regionalliga. Daheim gibt es die nächste Niederlage, für die sich Viktoria Köln wahrlich kein Bein ausreißen muss.

Tipp: Der SSV Ulm unterliegt nach schwacher Vorstellung den Kölnern mit 0:3.

Sa., 02.05.2026, 16:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
16:30live

Rot-Weiss Essen ist unter Druck. Am vergangenen Wochenende hätten die Kicker von der Hafenstraße die Vorentscheidung wohl herbeiführen und Duisburg abhängen können. Dan aber gab es eine durchaus überraschende Pleite gegen Saarbrücken. Gelingt es Uwe Koschinat, seine Spieler wieder aufzubauen, sodass sie mental stark in das Saisonfinale gehen können? Beim VfB Stuttgart II geht es für RWE noch nicht um alles, wohl aber um viel. Die Gastgeber können derweil komplett befreit aufspielen.

Tipp: RWE tut sich extrem schwer, Stuttgart voller Spielfreude. 2:1 für den VfB.

So., 03.05.2026, 13:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
13:30live

Spitzenspiel, volle Hütte und ein Fanspalier für den Mannschaftsbus. Die Fans des MSV Duisburg ziehen vor dem Topspiel gegen Energie Cottbus wirklich alle Register. Am Ende bleibt die Festung Wedau für die Lausitzer uneinnehmbar und das Aufstiegsrennen bleibt bis zum letzten Spieltag maximal spannend.

Tipp: Im Wedaustadion ist der MSV nicht zu schlagen. Duisburg schlägt Cottbus 3:1.

So., 03.05.2026, 16:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
16:30live

Das Ergebnis aus Duisburg bekommt der VfL Osnabrück, der beim SV Wehen Wiesbaden gefordert ist, natürlich mit. Somit ist schon vor Anpfiff klar, dass die Osnabrücker als Meister aufgestiegen sind. Auf dem Rasen und den Rängen gibt es eine einzige lila-weiße Party, in der der Gastgeber nur eine Nebenrolle spielt.

Tipp: Osnabrück setzt dem Aufstieg noch die Krone auf und zelebriert feinsten Fußball. Es gibt ein 3:0 in Wiesbaden.

So., 03.05.2026, 19:30 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
19:30live

Der FC Ingolstadt hängt im Niemandsland der Tabelle fest, der FC Erzgebirge Aue ist bereits abgestiegen. Das sind wahrlich nicht die besten Voraussetzungen für ein fesselndes Fußballspiel, das zudem auch nicht viele Zuschauer ins Stadion lockt.

Tipp: Alle sind froh, als der Schiedsrichter nach 90 ereignis- und torlosen Minuten abpfeift.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: