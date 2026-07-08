MSV Duisburg siegt gegen Champions-League-Kandidaten

Im Rahmen des Sommer-Trainingslagers stehen für den MSV Duisburg auch zwei Testspiele auf der Agenda. Partie Nummer eins gab es am Mittwoch gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen. Nach einer sehr guten Leistung führten die Zebras zur Pause mit 2:0. In den zweiten Durchgang schickte Cheftrainer Dietmar Hirsch eine komplett neue Elf, die ein wenig Anlaufzeit brauchte, dann aber ebenfalls einen soliden Auftritt zeigte. Am Ende stand ein verdienter Sieg für die Duisburger.
Es sollte keine zwei Minuten dauern, bis der MSV zur ersten Großchance der Partie kam. Jakob Bookjans spielte den Ball von der rechten Seite flach in die Mitte, wo Dominik Kother um Haaresbreite verpasste. Hinter ihm lauerte aber noch Frederik Christensen, dessen Abschluss den Kasten nur knapp verfehlte. NEC brachte offensiv nicht viel aufs Parkett, anders die Zebras. Nach guten Zuspiel zog Peter Remmert gleich ab, konnte NECs Keeper aber nicht überwinden (12.). Drei Minuten später konnte Duisburg zum ersten Mal jubeln. Christensen flankte von links, ein Verteidiger und der Torwart behinderten sich gegenseitig, der gut postierte Florian Krüger konnte gar nicht anders und drückte das Spielgerät mit dem Oberkörper über die Linie.
Duisburg drückte weiter. Kother ließ seinen Gegenspieler stehen, konnte den Ball jedoch nicht platziert auf das Tor bringen (16.). Wenig später kam der MSV zum zweiten Torerfolg. Ein langer Ball von Ben Schlicke auf Christensen leitete den Treffer ein. Der Außenverteidiger sah den durchstartenden Remmert in der Mitte, fand genau den richtigen Moment des Zuspiels und musste zum 2:0 nur den Fuß hinhalten (29.). Bis zur Pause kontrollierte der Drittligist die Partie. Eine wirkliche Chance musste MSV-Keeper Max Braune nur einmal abwehren. NEC-Gastspieler und EX-BVB-Juwel Emre Mor konnte den Schlussmann allerdings nicht überwinden.
Nach der Pause ging es nur für Braune weiter. Seine Vorderleute wurden einmal komplett durchgewechselt. Die neu formierte Abwehrreihe war noch in der Findungsphase und übersah Thomas Ouwejan, der im Rückraum völlig frei stand. Sein satter Schuss schlug oben links ein, Braune streckte sich vergeblich (49.). Auf der Gegenseite vergab Ramien Safi die direkte Antwort. Den Ball hätte er indes im leeren Tor unterbringen müssen (51.). Nijmegens Kevin Kers lief wenig später allein auf Braune zu. Duisburgs Schlussmann rettete mit einem starken Reflex und lenkte den Ball über den Querbalken (56.). Kurz darauf marschierte Safi die Linie entlang und spielte auf Höhe der Fünf-Meter-Linie den Querpass in die Mitte. Am zweiten Pfosten zog Patrick Sussek durch und versenkte zum 3:1 (57.).
Nijmegen, im zweiten Durchgang mit einer deutlichen Leistungssteigerung, blieb am Drücker. Viel lief bei den Niederländern über die rechte Seite. Eine Flanke fand im Strafraum Kers, der den Ball mit der Brust annahm und sehenswert über Braune ins Tor hob (71.). Die Zebras waren offensiv nicht mehr so zielstrebig wie noch im ersten Durchgang. Ein langer Ball von Kapitän Alexander Hahn auf Sussek, der in die Mitte zog und dann in die Arme des Keepers spielte, war noch mit das Beste (79.). Auch Safis Pass auf Lex-Tyger Lobinger war nicht genau genug, sodass der Angreifer kein Kapital schlagen konnte (81.). Kurz darauf war Schluss. Duisburg zeigte insgesamt einen starken Auftritt und belohnte sich verdientermaßen mit dem Sieg gegen den Champions-League-Kandidaten aus Nijmegen.
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