MSV Duisburg siegt gegen Champions-League-Kandidaten

Es sollte keine zwei Minuten dauern, bis der MSV zur ersten Großchance der Partie kam. Jakob Bookjans spielte den Ball von der rechten Seite flach in die Mitte, wo Dominik Kother um Haaresbreite verpasste. Hinter ihm lauerte aber noch Frederik Christensen, dessen Abschluss den Kasten nur knapp verfehlte. NEC brachte offensiv nicht viel aufs Parkett, anders die Zebras. Nach guten Zuspiel zog Peter Remmert gleich ab, konnte NECs Keeper aber nicht überwinden (12.). Drei Minuten später konnte Duisburg zum ersten Mal jubeln. Christensen flankte von links, ein Verteidiger und der Torwart behinderten sich gegenseitig, der gut postierte Florian Krüger konnte gar nicht anders und drückte das Spielgerät mit dem Oberkörper über die Linie.

Duisburg drückte weiter. Kother ließ seinen Gegenspieler stehen, konnte den Ball jedoch nicht platziert auf das Tor bringen (16.). Wenig später kam der MSV zum zweiten Torerfolg. Ein langer Ball von Ben Schlicke auf Christensen leitete den Treffer ein. Der Außenverteidiger sah den durchstartenden Remmert in der Mitte, fand genau den richtigen Moment des Zuspiels und musste zum 2:0 nur den Fuß hinhalten (29.). Bis zur Pause kontrollierte der Drittligist die Partie. Eine wirkliche Chance musste MSV-Keeper Max Braune nur einmal abwehren. NEC-Gastspieler und EX-BVB-Juwel Emre Mor konnte den Schlussmann allerdings nicht überwinden.

MSV überzeugt in der Offensive

Nach der Pause ging es nur für Braune weiter. Seine Vorderleute wurden einmal komplett durchgewechselt. Die neu formierte Abwehrreihe war noch in der Findungsphase und übersah Thomas Ouwejan, der im Rückraum völlig frei stand. Sein satter Schuss schlug oben links ein, Braune streckte sich vergeblich (49.). Auf der Gegenseite vergab Ramien Safi die direkte Antwort. Den Ball hätte er indes im leeren Tor unterbringen müssen (51.). Nijmegens Kevin Kers lief wenig später allein auf Braune zu. Duisburgs Schlussmann rettete mit einem starken Reflex und lenkte den Ball über den Querbalken (56.). Kurz darauf marschierte Safi die Linie entlang und spielte auf Höhe der Fünf-Meter-Linie den Querpass in die Mitte. Am zweiten Pfosten zog Patrick Sussek durch und versenkte zum 3:1 (57.).