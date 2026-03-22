MSV Duisburg siegt dramatisch, VfL Osnabrück und RW Essen knapp

Joshua Bitter bejubelt den Treffer zum 1:0. – Foto: Imago Images

Mit der Partie des VfL Osnabrück bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim startete der Spieltag in der 3. Liga am Sonntag. Später bezwang der MSV Duisburg den TSV 1860 München im Verfolgerduell vor großer Kulisse. Am Abend gewann Rot-Weiss Essen bei Viktoria Köln.

Die Siegesserie des VfL Osnabrück geht weiter. Auch bei der TSG Hoffenheim II siegten die Niedersachsen und behaupteten dadurch ihre Spitzenposition in der Tabelle. Nach einem langen Einwurf und der Kopfballverlängerung von Niklas Wiemann versenkte David Kopacz aus zentraler Position zur frühen Führung (10.). In der Folge agierte der VfL souverän, verpasste es aber, das Ergebnis weiter auszubauen. Die TSG-Offensive enttäuschte auf ganzer Linie. Nach der Pause spielte Osnabrück die Zeit sicher von der Uhr und untermauerte den Spitzenplatz.

Spitzenspiel stand zwar drauf, Spitzenspiel war lange Zeit aber nicht drin. Letztlich konnte der MSV Duisburg einen umkämpften 2:1-Sieg gegen den TSV 1860 München verbuchen, in dem ein Spieler zum Matchwinner wurde, der zuletzt sieben Mal in Folge erst gar nicht im Kader der Zebras stand. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht.

Zwei frühe Tore haben gereicht, um Tabellenplatz zwei zu verteidigen. In Summe schlug Rot-Weiss Essen auswärts Viktoria Köln mit 2:1 - und erzielte dabei alle drei Tore selbst. Dickson Abiama markierte nach nur zehn Minuten den Führungstreffer, Lucas Brumme erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0. Aus einem Freistoß für die Viktoria resultierte kurz nach dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer. Tim Kloss kam im Strafraum an den Ball, sein Schuss wurde von José-Enrique Rios Alonso auf der Linie unglücklich ins eigene Tor abgefälscht (52.). Die Domstädter drückten auf den Ausgleich, dieser gelang aber bis zum Abpfiff nicht mehr. Nach der Länderspielpause steht dann das Derby und Topspiel zwischen RWE und dem MSV an.

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So geht es weiter

31. Spieltag

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim II

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - 1. FC Schweinfurt 05

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Viktoria Köln

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV Havelse - FC Energie Cottbus

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - SV Waldhof Mannheim

Sa., 04.04.26 16:30 Uhr VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg

Sa., 04.04.26 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg

So., 05.04.26 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SC Verl

So., 05.04.26 16:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04

So., 05.04.26 19:30 Uhr Alemannia Aachen - SV Wehen Wiesbaden



32. Spieltag

Di., 07.04.26 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - TSG 1899 Hoffenheim II

Di., 07.04.26 19:00 Uhr FC Energie Cottbus - TSV 1860 München

Di., 07.04.26 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - FC Erzgebirge Aue

Di., 07.04.26 19:00 Uhr MSV Duisburg - VfL Osnabrück

Di., 07.04.26 19:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - Rot-Weiss Essen

Mi., 08.04.26 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - Alemannia Aachen

Mi., 08.04.26 19:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - Viktoria Köln

Mi., 08.04.26 19:00 Uhr VfB Stuttgart II - SSV Ulm 1846 Fußball

Mi., 08.04.26 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSV Havelse

Mi., 08.04.26 19:00 Uhr SC Verl - F.C. Hansa Rostock

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