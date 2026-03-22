 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

MSV Duisburg siegt dramatisch, VfL Osnabrück und RW Essen knapp

Der VfL Osnabrück und der MSV Duisburg haben ihre Spiele erfolgreich bestritten. Rot-Weiss Essen siegte am Abend knapp in Köln.

von Marcel Eichholz · Heute, 21:40 Uhr · 0 Leser
Joshua Bitter bejubelt den Treffer zum 1:0.
Joshua Bitter bejubelt den Treffer zum 1:0. – Foto: Imago Images

Verlinkte Inhalte

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Mit der Partie des VfL Osnabrück bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim startete der Spieltag in der 3. Liga am Sonntag. Später bezwang der MSV Duisburg den TSV 1860 München im Verfolgerduell vor großer Kulisse. Am Abend gewann Rot-Weiss Essen bei Viktoria Köln.

>>> So liefen die Spiele am Freitag und Samstag

>>> Folge der 3. Liga auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

>>> Hier geht es zum Spielplan der 3. Liga

>>> So liefen die Spiele am Freitag und Samstag

________________

VfL Osnabrück nicht zu stoppen

Heute, 13:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
0
1
Abpfiff

Die Siegesserie des VfL Osnabrück geht weiter. Auch bei der TSG Hoffenheim II siegten die Niedersachsen und behaupteten dadurch ihre Spitzenposition in der Tabelle. Nach einem langen Einwurf und der Kopfballverlängerung von Niklas Wiemann versenkte David Kopacz aus zentraler Position zur frühen Führung (10.). In der Folge agierte der VfL souverän, verpasste es aber, das Ergebnis weiter auszubauen. Die TSG-Offensive enttäuschte auf ganzer Linie. Nach der Pause spielte Osnabrück die Zeit sicher von der Uhr und untermauerte den Spitzenplatz.

____

Zebras schlagen Löwen in packendem Duell

Heute, 16:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
2
1

Spitzenspiel stand zwar drauf, Spitzenspiel war lange Zeit aber nicht drin. Letztlich konnte der MSV Duisburg einen umkämpften 2:1-Sieg gegen den TSV 1860 München verbuchen, in dem ein Spieler zum Matchwinner wurde, der zuletzt sieben Mal in Folge erst gar nicht im Kader der Zebras stand. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht.

____

Rot-Weiss Essen verteidigt Aufstiegsplatz

Heute, 19:30 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
1
2
Abpfiff

Zwei frühe Tore haben gereicht, um Tabellenplatz zwei zu verteidigen. In Summe schlug Rot-Weiss Essen auswärts Viktoria Köln mit 2:1 - und erzielte dabei alle drei Tore selbst. Dickson Abiama markierte nach nur zehn Minuten den Führungstreffer, Lucas Brumme erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0. Aus einem Freistoß für die Viktoria resultierte kurz nach dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer. Tim Kloss kam im Strafraum an den Ball, sein Schuss wurde von José-Enrique Rios Alonso auf der Linie unglücklich ins eigene Tor abgefälscht (52.). Die Domstädter drückten auf den Ausgleich, dieser gelang aber bis zum Abpfiff nicht mehr. Nach der Länderspielpause steht dann das Derby und Topspiel zwischen RWE und dem MSV an.

____

So geht es weiter

31. Spieltag
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Viktoria Köln
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV Havelse - FC Energie Cottbus
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - SV Waldhof Mannheim
Sa., 04.04.26 16:30 Uhr VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg
Sa., 04.04.26 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg
So., 05.04.26 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SC Verl
So., 05.04.26 16:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04
So., 05.04.26 19:30 Uhr Alemannia Aachen - SV Wehen Wiesbaden

32. Spieltag
Di., 07.04.26 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - TSG 1899 Hoffenheim II
Di., 07.04.26 19:00 Uhr FC Energie Cottbus - TSV 1860 München
Di., 07.04.26 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - FC Erzgebirge Aue
Di., 07.04.26 19:00 Uhr MSV Duisburg - VfL Osnabrück
Di., 07.04.26 19:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - Rot-Weiss Essen
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - Alemannia Aachen
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - Viktoria Köln
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr VfB Stuttgart II - SSV Ulm 1846 Fußball
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSV Havelse
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr SC Verl - F.C. Hansa Rostock

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: