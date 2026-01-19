MSV Duisburg siegt beim Hallenmasters der Frauen

Beim 20. Frauen-Masters in Dülken wurde hochklassiger Fußball geboten, im wahrsten Sinne des Wortes: Vor allem durch die Teilnahme des Niederrheinligisten MSV Duisburg und des Zweitligisten VfR Warbeyen gewann die traditionsreiche Hallenveranstaltung spürbar an Niveau. Teils packende Spiele, hohes Tempo und technische Qualität bot das Turnier den Zuschauerinnen und Zuschauer, den Turniersieg sicherte sich der MSV Duisburg, der im Finale gegen Viktoria Waldenrath-Straeten (Kreis Heinsberg) mit 5:0 gewann. Bereits in der Vorrunde hatte Duisburg seine Ambitionen unterstrichen und setzte sich am Ende souverän durch. Im Spiel um Platz drei ließ der VfR Warbeyen dem FV Mönchengladbach keine Chance und gewann deutlich mit 6:0.
Sportlich überzeugend präsentierte sich auch Mittelrheinligist Viktoria Waldenrath-Straeten, die sich nach einer wechselhaften Vorrunde bis ins Endspiel kämpfte. Trainer Maik Honold blickte offen auf den Turnierverlauf zurück: „Wir sind sehr, sehr gut ins Turnier gestartet mit dem 7:0 und haben gedacht, das läuft so weiter. Dann haben wir aber einen Dämpfer bekommen in einem Spiel, das wir eigentlich deutlicher hätten gewinnen müssen.“ Vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Duisburg sei der Druck spürbar gewesen. „Wir haben sehr schlecht gespielt und waren fast schon raus. Danach haben wir uns zusammengesetzt, die Formation geändert und mit drei Spielerinnen hinten verteidigt“, so Honold. Besonders das Halbfinale sei nervenaufreibend gewesen, betont der Trainer. „Das war sehr dramatisch, im Neun-Meter-Schießen war alles drin. Die Mädels haben alles reingehauen, darauf waren wir sehr stolz.“ Im Finale habe dann jedoch die Kraft gefehlt. „Duisburg hat absolut verdient gewonnen. Wir hatten kaum Torchancen, aber wir sind sehr stolz, es bis ins Finale geschafft zu haben“, resümierte Honold zufrieden.
Einen besonderen Rahmen bekam das Turnier durch die Situation im Stadtgebiet Viersen. Da es aktuell mit dem Dülkener FC und dem ASV Einigkeit Süchteln nur noch zwei Frauenmannschaften gibt, konnte keine klassische Stadtmeisterschaft ausgespielt werden. Der ASV Einigkeit Süchteln wurde daher im Rahmen des Masters zusätzlich als offizieller Stadtmeister geehrt.
Auch individuelle Auszeichnungen wurden vergeben. Beste Spielerin des Turniers war Hana Hamdi vom MSV Duisburg. Als beste Torhüterin zeichnete die Turnierleitung Sarah Stassen von Viktoria Waldenrath-Straeten aus. Die Auszeichnung als beste Torschützin erhielt Senna El Messoudi (neun Tore) vom VfR Warbeyen.
Der FV Mönchengladbach 2020 belegte am Ende Rang vier. Spielerin Monique Resech zog ein positives Fazit: „Ich bin mit der Leistung der Mädels zufrieden. Es hätte vielleicht noch mehr drin sein können, aber der vierte Platz ist auf jeden Fall top.“