MSV Duisburg siegt beim Hallenmasters der Frauen

Sportlich überzeugend präsentierte sich auch Mittelrheinligist Viktoria Waldenrath-Straeten, die sich nach einer wechselhaften Vorrunde bis ins Endspiel kämpfte. Trainer Maik Honold blickte offen auf den Turnierverlauf zurück: „Wir sind sehr, sehr gut ins Turnier gestartet mit dem 7:0 und haben gedacht, das läuft so weiter. Dann haben wir aber einen Dämpfer bekommen in einem Spiel, das wir eigentlich deutlicher hätten gewinnen müssen.“ Vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Duisburg sei der Druck spürbar gewesen. „Wir haben sehr schlecht gespielt und waren fast schon raus. Danach haben wir uns zusammengesetzt, die Formation geändert und mit drei Spielerinnen hinten verteidigt“, so Honold. Besonders das Halbfinale sei nervenaufreibend gewesen, betont der Trainer. „Das war sehr dramatisch, im Neun-Meter-Schießen war alles drin. Die Mädels haben alles reingehauen, darauf waren wir sehr stolz.“ Im Finale habe dann jedoch die Kraft gefehlt. „Duisburg hat absolut verdient gewonnen. Wir hatten kaum Torchancen, aber wir sind sehr stolz, es bis ins Finale geschafft zu haben“, resümierte Honold zufrieden.

Einen besonderen Rahmen bekam das Turnier durch die Situation im Stadtgebiet Viersen. Da es aktuell mit dem Dülkener FC und dem ASV Einigkeit Süchteln nur noch zwei Frauenmannschaften gibt, konnte keine klassische Stadtmeisterschaft ausgespielt werden. Der ASV Einigkeit Süchteln wurde daher im Rahmen des Masters zusätzlich als offizieller Stadtmeister geehrt.