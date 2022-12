MSV Duisburg: Sieg und Niederlage zum Vorbereitsungsauftakt 3. Liga. Der MSV Duisburg hat die ersten beiden Testspiele in der Wintervorbereitung absolviert.

Schon Mitten in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte ist Drittligist MSV Duisburg. Nach einigen Einheiten auf dem Trainingsplatz, gab es am vergangenen Wochenende gleich zwei Testspiele. Am Samstag setzten sich die Zebras mit 2:1 gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim durch, am Sonntag gab es eine knappe 2:3-Niederlage gegen Ligakonkurrent VfB Oldenburg.