MSV Duisburg schlägt auch den SV Sonsbeck klar

Zum Abschluss des Sommer-Trainingslagers stand für den MSV Duisburg noch ein echter Härtetest an. Beim ambitionierten Oberligisten SV Sonsbeck stoppte der MSV-Tross auf der Heimfahrt aus dem niederländischen Epe. Schon vor einem Jahr hatte der MSV gegen Sonsbeck getestet, damals gab es einen klaren 7:1-Sieg. Auch in diesem Jahr setzte sich der MSV klar durch und gewann mit 6:0.

Einer kompakten Defensive sah sich der MSV von der ersten Minute an gegenüber. Oberligist SVS verteidigte konsequent und ließ hinten wenig zu. So konnten auch die Hausherren die erste Chance der Partie für sich verbuchen. David Somodi zog aus der Distanz ab, verfehlte den von Julius Paris gehüteten Kasten aber um einen guten Meter (7.). Kurz darauf leitete Can Coskun eine Dreifachchance der Gäste ein, Jan Fauseweh war aber auf dem Posten (9.). Nach 20 Zeigerumdrehungen flankte Patrick Sussek hoch in den Strafraum, Max Dittgen rutsche haarscharf am Ball und der Duisburger Führung vorbei. Ein Ballverlust von Jakob Bookjans leitete einen Sonsbecker Konter ein. Nach Steckpass kam Klaus Keisers an das Spielgerät, scheiterte dann aber im direkten Duell mit Paris (25.).

Mit zunehmender Spieldauer wurde der MSV zielstrebiger. Nach Sussek-Ecke köpfte Tim Heike zunächst an den Pfosten (29.), selbiger vereitelte auch den Distanzschuss von Bookjans nur drei Minuten später. Torlos sollte es aber nicht in die Pause gehen. Mit einem Doppelpack sorgte Heike für die verdiente Führung. Zunächst versenke er einen Freistoß aus zentraler Position direkt (42.), keine Minute später chippte er nach Bookjans-Zuspiel über Fauseweh in die Maschen. Insgesamt war die Chancenauswertung der Zebras im ersten Durchgang aber ausbaufähig.