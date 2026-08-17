MSV Duisburg scheidet im Pokal aus und verliert Leistungsträger

Der Traum vom DFB-Pokal ist vorbei. Die Frauen des MSV Duisburg mussten vor 222 Zuschauern an der Westender Straße eine 1:2-Niederlage gegen den klassenhöhere Borussia aus Mönchengladbach hinnehmen. Deutlich schwerer als das Aus im Pokal dürfte aber der Ausfall von Stammkeeperin Ricarda Rumohr wiegen.
Den ersten Schock mussten die Duisburgerinnen schon früh verkraften. Es waren noch keine zehn Minuten absolviert, als Keeperin Ricarda Rumohr das Feld verlassen musste. Ein MRT am Montag soll Gewissheit bringen, im Raum steht der Verdacht auf eine Kreuzband- oder Innenbandverletzung. Zuvor hatte sie mit einer starken Parade für ihre Mannschaft noch die Null gehalten. Ersetzt wurde Rumohr anschließend durch Judith Thieme.
Auf dem Rasen gaben die Gäste den Ton an. Die Duisburgerinnen waren zum ersten Mal seit zwei Jahren nicht als Favoritinnen in ein Pflichtspiel gegangen, als Aufsteiger in der Regionalliga West gegen die Zweitliga-Frauen der Borussia rechneten sich die Zebras aber durchaus eine Chance auf das Weiterkommen aus. Die sollte wenig später einen ersten Dämpfer erhalten. Über drei Stationen spielte die Borussia zielstrebig nach vorn. Ausgerechnet von Ex-Duisburgerin Yvonne Zielinski kam die punktgenau Flanke in den Strafraum, in dem Lili Jones-Baidoe zum Kopfball hochstieg und zur 1:0-Führung vollendete (14.). Nach 26 Minuten stellte Kiki Scholten auf 2:0 für die Gäste. Die MSV-Verteidigung war nur als Statisten anwesend.
In der Pause reagierte MSV-Coach Tarek Ruhman und brachte mit Charlize Carstensen, Hanna Hamdi sowie Mizuho Kitamura frische Kräfte. Mutiger spielen war die Devise und es sollte immerhin einen Abschluss in Richtung des Gladbacher Tores geben, der die Keeperin aber vor keine allzu große Herausforderung stellte. In der Folge bestimmte Gladbach wieder das Geschehen. Alina Abdii scheiterte aus acht Metern an Thieme (57.), weitere Versuche verfehlten das Ziel teils deutlich. Aus dem Nichts fiel dann der Anschlusstreffer. Ein Befreiungsschlag landete auf der Außenbahn, der Pass kam zu Carstensen, die Borussias Torfrau überwand und mit Hilfe des Innenpfostens auf 1:2 verkürzte. Mehr war aber nicht drin, da die Gäste die Führung clever über die Zeit brachten. Am kommenden Sonntag wird es dann in der Liga ernst. Zum Auftakt empfängt der MSV den SSV Rhade.