MSV Duisburg scheidet im Pokal aus und verliert Leistungsträger

Im Pokal gab es für die MSV-Frauen nichts zu holen. – Foto: Marcel Eichholz

Der Traum vom DFB-Pokal ist vorbei. Die Frauen des MSV Duisburg mussten vor 222 Zuschauern an der Westender Straße eine 1:2-Niederlage gegen den klassenhöhere Borussia aus Mönchengladbach hinnehmen. Deutlich schwerer als das Aus im Pokal dürfte aber der Ausfall von Stammkeeperin Ricarda Rumohr wiegen.

Den ersten Schock mussten die Duisburgerinnen schon früh verkraften. Es waren noch keine zehn Minuten absolviert, als Keeperin Ricarda Rumohr das Feld verlassen musste. Ein MRT am Montag soll Gewissheit bringen, im Raum steht der Verdacht auf eine Kreuzband- oder Innenbandverletzung. Zuvor hatte sie mit einer starken Parade für ihre Mannschaft noch die Null gehalten. Ersetzt wurde Rumohr anschließend durch Judith Thieme.

Zu mutlos auf dem Platz

Auf dem Rasen gaben die Gäste den Ton an. Die Duisburgerinnen waren zum ersten Mal seit zwei Jahren nicht als Favoritinnen in ein Pflichtspiel gegangen, als Aufsteiger in der Regionalliga West gegen die Zweitliga-Frauen der Borussia rechneten sich die Zebras aber durchaus eine Chance auf das Weiterkommen aus. Die sollte wenig später einen ersten Dämpfer erhalten. Über drei Stationen spielte die Borussia zielstrebig nach vorn. Ausgerechnet von Ex-Duisburgerin Yvonne Zielinski kam die punktgenau Flanke in den Strafraum, in dem Lili Jones-Baidoe zum Kopfball hochstieg und zur 1:0-Führung vollendete (14.). Nach 26 Minuten stellte Kiki Scholten auf 2:0 für die Gäste. Die MSV-Verteidigung war nur als Statisten anwesend.