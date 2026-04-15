MSV Duisburg, RW Essen & Aachen haben Grund zur Freude - der Tipp

Aachen will seinen Lauf fortsetzen. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Es könnte ein Spieltag der (Vor-)Entscheidung in der 3. Liga werden - zumindest was den Abstiegskampf angeht. Je nach Ausgang der Partien könnte die Messe gelesen sein. Deutlich spannender gestaltet sich das Aufstiegsrennen. Der VfL Osnabrück hat als Spitzenreiter die besten Chancen, die Verfolger Rot-Weiss Essen, Energie Cottbus, MSV Duisburg und Hansa Rostock dürften die Plätze zwei und drei unter sich ausmachen. FuPa Niederrhein tippt den 34. Spieltag.

Fr., 17.04.2026, 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Alemannia Aachen Alemannia Aachen 19:00 live PUSH

Wer soll Alemannia Aachen stoppen? Seit mittlerweile sieben Spielen sind die Kaiserstädter unbezwungen und daran wird auch der SSV Jahn Regensburg nichts ändern. Aachen spielt einmal mehr stark auf und entführt die Punkte unter Flutlicht.

Tipp: Alemannia Aachen gewinnt beim SSV Jahn Regensburg mit 3:1.

Während für den TSV 1860 München die Saison weitestgehend gelaufen sein dürfte - neun Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz -. ist der 1. FC Saarbrücken nur noch einen kleinen Schritt vom sicheren Klassenerhalt entfernt. Mit einem Sieg könnte der möglicherweise schon am Samstag in trockene Tücher gebracht werden. Tipp: Saarbrücken siegt gegen München knapp mit 1:0.

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 Ingolstadt VfL Osnabrück VfL Osnabrück 14:00 live PUSH

Den Ausrutscher in Duisburg hat der VfL Osnabrück am vergangenen Wochenende mit einem Topspielsieg gegen Energie Cottbus ausgemerzt. Beim FC Ingolstadt wollen die Kicker von der Bremer Brücke den Aufstiegsraum weiter realisieren. Der FCI spielt mutig mit, kann aber letztlich nicht mithalten. Tipp: Ingolstadt verliert gegen starke Osnabrücker mit 0:3.

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II 14:00 live PUSH

Beim MSV Duisburg hat es Klick gemacht. Nach dem Sieg gegen Osnabrück folgte ein starker Auftritt in Mannheim. Nun geht es vor vollem Haus gegen die Reserve der TSG Hoffenheim. Gegen den Wahnsinn von der Wedau haben die Kraichgauer keine Chance und fahren ohne Punkte zurück in die Heimat. Tipp: Der MSV Duisburg kämpft um den Aufstieg - 3:0 gegen Hoffenheim.

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr SC Verl SC Verl Viktoria Köln Viktoria Köln 14:00 PUSH

Den Aufstieg haben die Verantwortlichen des SC Verl abgehakt, nun geht es nur noch um eine möglichst gute Platzierung. Auch für Opponent Viktoria Köln geht es aus sportlicher Sicht um nichts mehr. Befreit spielen beide Mannschaften auf und zeigen den Zuschauern ein gutes Drittligaspiel. Tipp: Verl gewinnt gegen Köln mit 3:2.

Der Abstieg des 1. FC Schweinfurt nach nur einem Jahr ist besiegelt. Auf der Gegenseite will der FC Hansa Rostock unbedingt noch aufsteigen. Der Druck auf die Spieler nimmt also zu, während die Schweinfurter befreit aufspielen und sich präsentieren können. Tipp: Rostock stolpert in Schweinfurt - 1:1.

Sa., 18.04.2026, 16:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm TSV Havelse TSV Havelse 16:30 live PUSH

Im Kellerduell treffen der SSV Ulm und der TSV Havelse aufeinander. Wer hier verliert ist zu 99 Prozent abgestiegen, wer gewinnt, muss sich mit der Planungssicherheit für die kommende Saison wohl noch eine Woche gedulden. Auf dem Rasen entwickelt sich schwere Kost, einen Sieger gibt es ebenso wenig wie ein Tor. Tipp: Ulm und Havelse spielen 0:0.

Gespannt gehen die Augen am Sonntag in die Lausitz. Im Spitzenspiel empfängt der FC Energie Cottbus die Mannen von Rot-Weiss Essen. Für beide gilt: Verlieren verboten, gewinnen erwünscht. Es wird ein intensives Duell mit einer Entscheidung in letzter Minute. Tipp: Essen gewinnt in Cottbus mit 2:1.

Die U23 des VfB Stuttgart könnte am Sonntag den Abstieg des FC Erzgebirge Aue besiegeln. Aue ist sich der Situation bewusst, kann sich aber nicht wirklich zur Wehr setzen. 90 Minuten bekommen die Auer keinen Fuß auf den Boden und verlieren am Ende deutlich. Tipp: Aue steigt nach dem 0:4 gegen Stuttgart in die Regionalliga ab.

So., 19.04.2026, 19:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wie SV Waldhof Mannheim SV Waldhof 19:30 PUSH