Rasim Bulic war nicht zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft. – Foto: Markus Verwimp

MSV Duisburg remis in Osnabrück aber zurück auf der Eins Keinen Sieger gab es in einem umkämpften Spitzenspiel der 3. Liga zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg.

Spitzenspiel in der 3. Liga. Der VfL Osnabrück empfing im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke den MSV Duisburg. Die großen spielerischen Akzente blieben jedoch auf schwer bespielbarem Untergrund aus. Die erste Hälfte endete entsprechend torlos und auch nach der Pause war es eher ein Kampfspiel, an dessen Ende es keinen Sieger gab.

Auf dem rutschigen Rasen, der nach dem Regen der vergangenen Tage ziemlich aufgeweicht war, ging es gleich munter los. Duisburg begann mit dem bekannten frühen Offensivpressig, auf das der VfL aber gut eingestellt war. So konnten die Gastgeber auch die erste Torchance für sich verbuchen. Nach einem sehenswerten Kombinationsspiel im Duisburger Strafraum kam Robin Meißner an den Ball. Seinen Schuss parierte Max Braune mit einem herausragenden Reflex (11.). Es folgten einige Halbchancen auf beiden Seiten, die aber allesamt kaum für Torgefahr sorgten. Erst Mitte des ersten Durchgangs wurde es noch einmal brenzlig für den MSV. Nach einem flachen Pass quer durch den Strafraum stand David Kopacz am zweiten Pfosten komplett allein, sein Schuss ging allerdings mit voller Wucht an das Außennetz (26.). Noch knapper war es nach einem weiteren flachen Zuspiel, dieses Mal von der linken Seite, bei dem Duisburgs Kapitän Alexander Hahn in den Ball rutschte und nur denkbar knapp neben dem eigenen Pfosten ins Toraus spielte (33.). Bis zum Halbzeitpfiff passierte nicht mehr viel, sodass eine intensiv geführte Begegnung torlos in die Pause ging.