MSV Duisburg reist mit voller Kapelle zum Saisonfinale

Ein letztes Mal noch muss der MSV Duisburg in der Regionalliga West antreten, bevor der Verein dieses Kapitel nach einem Jahr wieder beenden kann. Der finale Spieltag führt das Team von Dietmar Hirsch ins Stadion am Lotter Kreuz, wo die Zebras im Topspiel auf die Sportfreunde Lotte treffen. Gewinnen wollen das Duell beide Seiten. Duisburg will mit einem Sieg eine geglückte Generalprobe vor dem Niederrheinpokalfinale gegen Rot-Weiss Essen eine Woche später, für Lotte könnte noch die Vizemeisterschaft herausspringen.