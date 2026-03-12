MSV Duisburg reist mit großer Fan-Unterstützung nach Rostock

Die Wochen der Entscheidung stehen bevor. Der MSV Duisburg möchte am Ende der Saison in der 3. Liga den Aufstieg in die 2. Bundesliga erreichen - nun geht es in den Endspurt. Den Auftakt der Topspiel-Wochen macht das Gastspiel der Zebras am Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker) beim FC Hansa Rostock. "Wir fahren nicht dahin, um uns einen Punkt zu ermauern", artikuliert MSV-Cheftrainer Dietmar Hirsch die Marschrichtung.
Mit einem absoluten Siegeswillen wird sich der MSV-Tross am Freitagvormittag auf den Weg in Richtung Ostsee machen. "Es sind noch zehn Spieltage bis zum Saisonende, wir sind oben mit dabei und spielen um den Aufstieg. Wir wollen das Maximale erreichen und werfen dafür alles rein", erklärt Hirsch im Pressegespräch vor dem Gastspiel bei der Kogge. Mit 51 Punkten belegen die Zebras aktuell den Relegationsrang drei, Hansa folgt nur vier Zähler dahinter auf Tabellenplatz sieben.
Hansa holte am vergangenen Wochenende einen Punkt im Ost-Duell und Spitzenspiel der Liga beim FC Energie Cottbus, der MSV zeigte einen starken Auftritt und schlug vor heimischer Kulisse den 1. FC Saarbrücken mit 4:2. Bei einem Blick auf die Statistik ist eine Prognose vor der anstehenden Begegnung allerdings nur schwer zu formulieren. Auswärts haben die Zebras im laufenden Wettbewerb ihre Schwächen gezeigt, Hansa hat vor eigenem Publikum viele Spiele nicht gewinnen können. "Wir gucken nur auf die aktuelle Situation. Wir können auch Auswärtsspiele. Natürlich schauen wir auch auf Statistiken, aber wir richten unser Spiel hauptsächlich am Gegner aus", erläutert Hirsch.
Mit einem Plan A und einem Plan B geht Hirsch in die Partie. "Hansa hat zuletzt öfter mit einer 3er/5er-Kette gespielt, sie können aber auch 4er-Kette. Wir sind auf beide Szenarien vorbereitet und können gegebenenfalls kurzfristig reagieren", sagt er. In der Hansestadt erwartet er ein "intensives und emotionales" Spiel. Den Druck sieht er eher auf Seiten der Gastgeber, seine Spieler sollen befreit aufspielen.
Mit welchem Personal er in das Duell geht, lässt der Übungsleiter gewohnt offen. Im Training haben sich zuletzt viele Spieler angeboten, was beispielsweise an der Saarbrücken-Aufstellung und den Einwechslungen zu sehen war. Andererseits könnte aber auch der Grundsatz "Never change a winning Team" Anwendung finden. Im Lazarett gab es derweil kaum eine Veränderung.
Klar ist: Mehr als 1.000 Fans werden sich auf den weiten Weg nach Rostock machen und ihre Mannschaft vor Ort lautstark unterstützen. Im Zebrashop sind noch bis Freitagmittag um 12 Uhr Tickets für das Spiel erhältlich. Vor Ort wird es zudem eine Tageskasse für den Duisburger Anhang geben.
