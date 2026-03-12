MSV Duisburg reist mit großer Fan-Unterstützung nach Rostock

Mit einem absoluten Siegeswillen wird sich der MSV-Tross am Freitagvormittag auf den Weg in Richtung Ostsee machen. "Es sind noch zehn Spieltage bis zum Saisonende, wir sind oben mit dabei und spielen um den Aufstieg. Wir wollen das Maximale erreichen und werfen dafür alles rein", erklärt Hirsch im Pressegespräch vor dem Gastspiel bei der Kogge. Mit 51 Punkten belegen die Zebras aktuell den Relegationsrang drei, Hansa folgt nur vier Zähler dahinter auf Tabellenplatz sieben.

Hansa holte am vergangenen Wochenende einen Punkt im Ost-Duell und Spitzenspiel der Liga beim FC Energie Cottbus, der MSV zeigte einen starken Auftritt und schlug vor heimischer Kulisse den 1. FC Saarbrücken mit 4:2. Bei einem Blick auf die Statistik ist eine Prognose vor der anstehenden Begegnung allerdings nur schwer zu formulieren. Auswärts haben die Zebras im laufenden Wettbewerb ihre Schwächen gezeigt, Hansa hat vor eigenem Publikum viele Spiele nicht gewinnen können. "Wir gucken nur auf die aktuelle Situation. Wir können auch Auswärtsspiele. Natürlich schauen wir auch auf Statistiken, aber wir richten unser Spiel hauptsächlich am Gegner aus", erläutert Hirsch.

Mit 1.000 Fans an die Ostsee

Mit einem Plan A und einem Plan B geht Hirsch in die Partie. "Hansa hat zuletzt öfter mit einer 3er/5er-Kette gespielt, sie können aber auch 4er-Kette. Wir sind auf beide Szenarien vorbereitet und können gegebenenfalls kurzfristig reagieren", sagt er. In der Hansestadt erwartet er ein "intensives und emotionales" Spiel. Den Druck sieht er eher auf Seiten der Gastgeber, seine Spieler sollen befreit aufspielen.