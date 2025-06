Der MSV Duisburg ist erfolgreich in die Vorbereitung gestartet. – Foto: Robin Bogaletzki

MSV Duisburg präsentiert sich schon früh in Torlaune Der MSV Duisburg hat das erste Testspiel der Vorbereitung beim Bezirksligisten Duisburger SV 1900 klar gewonnen.

Zum Abschluss der ersten Woche in der Sommer-Vorbereitung trat der MSV Duisburg zum Testspiel beim Bezirksligisten Duisburger SV 1900 an. Seine Favoritenrollte erfüllten die Zebras von der ersten Minute an, zeigten mitunter aber Verbesserungsbedarf im Abschluss. Trotzdem war Coach Dietmar Hirsch mit dem ersten Auftritt vor Fans zufrieden mit seiner Mannschaft. Am Montag geht es ins Trainingslager.

Die Zebras erwischten gleich einen perfekten Start. Die erste Minute war noch nicht abgeschlossen, als Zugang Dennis Borkowski einen Ball des DSV auf Strafraumhöhe abfing und direkt zu Simon Symalla weiterleitete, der am zweiten Pfosten völlig freistand und keine Mühe hatte, zur Führung einzuschieben. Die Gäste hielten das Tempo gleich hoch und ließen den DSV nahezu nicht aus der eigenen Hälfte kommen. So sollte es auch nicht lange dauern, bis Jesse Tugbenyo nach Ecke von Jakob Bookjans auf 2:0 stellte (9.). Tim Heike (15.) und Borkowski (19.) verpassten den DSV-Kasten denkbar knapp. Der MSV behielt die Zügel weiter in den eigenen Händen, zeigte einzig im Torabschluss noch Schwächen. Zu sehr versuchten sie, den Ball ins gegnerische Tor zu tragen, in Situationen, in denen ein früherer Abschluss durchaus sinnvoll gewesen wäre. Bookjans versuchte es wenig später aus der Distanz, sein Versuch wurde aber zur Ecke abgefälscht (35.). Auch Tugbenyo nahm aus der Ferne Maß und hämmerte das Spielgerät an den Pfosten (36.). Kurz darauf kamen auch die Hausherren zur ersten Chance der Partie. Maurice Rybacki prüfte Max Braune mit dem Kopf, fand im MSV-Keeper aber seinen Meister (37.). Mit dem Pausenpfiff stellte Symalla auf 3:0, nachdem er im Strafraum angespielt wurde, sich einmal um die eigene Achse drehte und anschließend vollendete (45.).