MSV Duisburg muss sich effektivem Beerschot VA geschlagen geben

Mit einem kleinen Pyro-Intro der gut 25 mitgereisten Anhänger aus Belgien begann die Partie und nahm auch gleich Fahrt auf. Keine zwei Minuten waren gespielt, als eine flache Hereingabe von Ramien Safi im Zentrum nur knapp keinen Abnehmer fand. Zehn weitere Zeigerumdrehungen später war es dann so weit. Jakob Bookjans wurde zunächst an der Strafraumkante zu Fall gebracht. Den fälligen Freistoß trat er selbst und forderte Beerschots Keeper, der den Ball noch an den Pfosten lenken konnte. Beim Abpraller stand Peter Remmert genau richtig und nickte aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Zebras ein (12.). Gleich der nächste Angriff hätte das 2:0 bringen müssen. Bookjans wurde im Strafraum gefoult und bestätigte dann die alte Fußball-Weisheit, dass der Gefoulte nicht selbst schießen sollte. Sein Schuss stellte den Schnapper vor keine allzu großen Probleme (14.).

Kurz darauf waren auch die Belgier vollends in der Partie angekommen. War die Duisburger Defensive zunächst noch standsicher, ließ sie bis zur Pause zunehmend nach. Bas van den Eynden nutze eine Unachtsamkeit zum Ausgleich (16.). Auf der Gegenseite fand Remmert gleich zweifach kein Durchkommen. Anders die Gäste: Genki Haraguchi setzte einen Schuss aus 16 Metern dicht neben den Pfosten und ließ Max Braune im Duisburger Kasten keine Chance (24.). Zum ersten Mal in der Vorbereitung geriet Duisburg damit in einen Rückstand. Bis zur Pause erhöhten Mohamed Anas (38.) und Arnold Vula (41.) noch auf 4:1. Bei allen Gegentoren wirkte die MSV-Abwehr unsicher und die Zuordnung passte nicht.

Zebras lassen Durchschlagskraft vermissen

Mit elf neuen Akteuren ging es für die Mannschaft von Dietmar Hirsch in die zweite Halbzeit. Den ersten Akzent setzte Florian Krüger, dessen Schuss aus acht Metern vom Keeper pariert werden konnte (49.). Auch Lex-Tyger Lobinger durfte es einmal versuchen (51.). Es folgte eine eher ruhige Phase beider Mannschaften, in der spielerisch nur wenig geboten wurde. Ab Minute 65 kehrte beim MSV die Spielfreude vermehrt zurück. Lobinger (65.) und Krüger verpassten den zweiten Duisburger Treffer nur knapp.