MSV Duisburg muss gegen den VfL Osnabrück Fehler abstellen 3. Liga: Das Spiel des MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück gibt es ausführlich im FuPa-Ticker.

Mit konstanten Leistungen auf dem Feld wollte der MSV Duisburg in diesem Jahr auf dem Platz überzeugen. Nach zwei Partien ist in dieser Hinsicht noch Luft nach oben. Einem starken Auftritt und verdientem Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken folgte eine schwache Leistung gegen den SV Waldhof Mannheim, der mit einer klaren Niederlage endete. Am Samstag steht nun der Auftakt in die Rückrunde der 3. Liga auf dem Programm. Die Zebras empfangen den VfL Osnabrück.

Die Niederlage gegen Waldhof Mannheim am Montag hat MSV-Cheftrainer Torsten Ziegner weitestgehend abgehakt und zugleich die hoffentlich richtigen Schlüsse gezogen. "Fünf Gegentore in zwei Spielen sind einfach zu viel, besonders wenn wir mit der Defensivleistung der Mannschaft in der Vorbereitung über weite Strecken durchaus zufrieden waren", betont er im Pressegespräch am Donnerstagvormittag. Besonders das Verhalten gegen den Ball hat den Übungsleiter gestört, doch nun geht der Blick nach vorn. "Wir können nur unsere eigene Leistung und unser Auftreten auf den Platz beeinflussen und genau das sind die Dinge, an denen wir arbeiten", führt er weiter aus.

Mit dem VfL Osnabrück kommt am Samstag zum Rückrundenstart eine starke Mannschaft in das Duisburger Wedaustadion. Die ersten beiden Pflichtspiele in diesem Jahr konnten die Osnabrücker siegreich bestreiten. Nach einem 3:1-Erfolg über Viktoria Köln folgte am Dienstag im Nachholspiel gegen Borussia Dortmund II ein 2:1-Sieg, den sich Ziegner im Stadion angeschaut hat. Entsprechend sortiert er das Gesehene ein: "Osnabrück wird mit breiter Brust kommen. Sie bestreiten immer ein sehr intensives Spiel, haben ein stabiles Mittelfeld mit viel Erfahrung und wechseln die Positionen dort in kurzen Abständen, haben aber dennoch die Räume immer gut besetzt", teilt er seine Einschätzung mit. Aber: "Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, brauchen wir uns vor niemandem verstecken und können selbst gewinnen."

Fragezeichen bei Müller und Bakalorz

Personell gibt es bei den Zebras weiterhin einige Fragezeichen. Klar ist, dass Joshua Bitter nach seiner Gelb-Roten Karte definitiv fehlen wird. Auch bei Marvin Bakalorz hat der Trainer wenig Hoffnung, dass es für einen Kaderplatz reicht. "Ihm fehlen die Trainingseinheiten", erläutert Ziegner, der erst am Freitag eine Entscheidung treffen kann, um zu sehen, wie Bakalorz die Belastungen im Training verkraftet hat. Auch hinter dem Einsatz von Stammtorhüter Vincent Müller steht noch ein Fragezeichen, die Entscheidung soll ebenfalls am Freitag bei einem Härtetest fallen. "Wenn Vincent nicht spielen kann, wird Maximilian Braune im Tor stehen", sagt Ziegner und spricht damit seinem Youngster nach der sehr guten Leistung gegen Mannheim auch weiter das Vertrauen aus.