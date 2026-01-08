MSV Duisburg: Moritz Montag vor Wechsel in die Regionalliga West

Moritz Montag und der MSV Duisburg gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Das hat der Drittligist in dieser Woche mitgeteilt, der Weg des Verteidigers führt zurück in die Regionalliga West zu einer U23.

„Moritz war Teil des völlig neu zusammen gestellten Teams, das in der Regionalliga nicht nur den Titel gewonnen und den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hat. Er darf sich damit vor allem auch zu den Meidericher Jungs zählen, die diesen Wahnsinn von der Wedau entzündet haben“, hob Geschäftsführer Michael Preetz bei der Verabschiedung hervor. Montag kam als Stammspieler von Rot-Weiß Oberhausen 2024 zum MSV und feierte im Anschluss die Meisterschaft, dabei kam er 21-mal zum Einsatz. Zuvor spielte er für den Wuppertaler SV und seinen Jugendverein Fortuna Düsseldorf.

Zu seinem Abschied vom MSV sagt der 27-Jährige: „Ich möchte mich bei allen im MSV bedanken, bei den Verantwortlichen, vor allem aber auch bei den Fans, die diese anderthalb Jahre mit so vielen Emotionen so unbeschreiblich gemacht haben“, verabschiedet sich Moritz Montag. „Dem Spielverein wünsche ich von Herzen alles Gute - und dass er schnellstmöglich dahin kommt, wo er hingehört: in den richtigen Profifußball. Deshalb einfach: Danke, Zebras!“