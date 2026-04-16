MSV Duisburg: Mit Mut und jungen Wilden zum Erfolg gegen Hoffenheim

Fast genau vor einem Jahr feierte der MSV Duisburg vor mehr als 16.000 mitgereisten Fans die Meisterschaft in der Regionalliga West im Borussia-Park in Mönchengladbach und den damit verbundenen direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga. Und auch da können die Zebras auf eine beeindruckende Spielzeit zurückblicken. Als Vierter in der Tabelle haben die Meidericher den direkten Durchmarsch fest im Blick.

Damit das gelingt, muss im Endspurt möglichst die maximale Ausbeute erzielt werden. 15 Punkte sind noch zu vergeben, große Patzer darf sich der MSV nicht erlauben. Nach dem Sieg im Topspiel gegen den VfL Osnabrück und einem starken Auftritt beim SV Waldhof Mannheim präsentieren sich die Duisburg genau zum richtigen Zeitpunkt in einer guten Verfassung. Nun gastiert mit der U23 der TSG Hoffenheim eine der eher unberechenbaren Zweitvertretungen an der Wedau. "Wir wissen nicht genau, mit welchem Personal sie bei uns auflaufen werden, aber das ist auch egal. Wir sind vorbereitet und werden an unserer taktischen Ausrichtung nichts ändern", erklärt Hirsch.

MSV will mutig nach vorn spielen

Worauf sich seine Spieler einstellen müssen, ist ebenfalls klar. "Hoffenheim ist eine Mannschaft, die gerne den Ball haben und Fußball spielen will. Bei ihnen ist es immer das Ziel, Spieler an die erste Elf heranzuführen. Sportlich ist der Druck bei ihnen weitestgehend raus. Den Klassenerhalt haben sie wohl sicher", führt er weiter aus. Die Konzentration liegt derweil auf dem eigenen Spiel. "Wir wollen gewinnen und die oberen Plätze unter Druck setzen. Bei einem Sieg winkt zumindest für eine Nacht Platz drei, ehe am Sonntag die Augen in die Lausitz gehen. Da kommt es zum Spitzenspiel zwischen Energie Cottbus und Rot-Weiss Essen.