MSV Duisburg meistert Pflichtaufgabe im Pokal

Im Niederrheinpokal überwintern war die klare Vorgabe von MSV-Coach Dietmar Hirsch vor dem Viertelfinal-Duell beim SV Sonsbeck. Der Drittligist ging als klarer Favorit in die Partie beim Oberligisten, der zuletzt im Rahmen der Sommer-Vorbereitung mit 6:0 bezwungen werden konnte. Nach zäher Anfangsphase schlugen die Zebras vor der Pause doppelt zu und sorgten damit für die Vorentscheidung. Nach der Pause spielten die Duisburger clever und zogen letztlich verdient in das Halbfinale ein.

Duisburg konnte fast ausschließlich über die Außen für Gefahr sorgen. Von der Grundlinie wurden in steter Regelmäßigkeit Bälle in den Rückraum gespielt, die dann aber selten einen Abnehmer fanden. Can Coskun war einer der Ableger, Conor Noß‘ Schuss wurde allerdings von einem Verteidiger abgeblockt (22.). Es folgte die beste Phase der Hausherren. Im MSV-Strafraum brannte es lichterloh, Sonsbeck kam gleich dreifach zum Abschluss, doch auch sie vermochten es nicht, das Spielgerät im Tor unterzubringen (29.). Kurz darauf verbuchte Philip Pokora die beste Gelegenheit des Spiels für sich. Im Duisburger Strafraum kam er an den Ball, drehte sich um die eigene Achse und suchte gleich den Abschluss. Der wurde noch abgefälscht und ging knapp am Tor vorbei (31.).

Auf dem tiefen und gar nicht leicht zu bespielbaren Rasen tat sich der Gast aus Duisburg über weite Strecken ziemlich schwer. So war es in den ersten 40 Minuten auch eine weitestgehend ausgeglichene Begegnung. Der SVS begann mutig und ließ so nicht den Eindruck eines Klassenunterschieds aufkommen. Bei den Zebras war Rechtsverteidiger Joshua Bitter der gefährlichste Offensivakteur. Zehn Minuten waren gespielt, als er nach Doppelpass mit Mert Göckan in die Mitte zog und in alter Robben-Manier den Abschluss suchte. Sein Schuss verfehlte den von Jan Fauseweh gehüteten Kasten nur knapp. Auf der Gegenseite war Klaus Keisers ein steter Aktivposten, der die MSV-Defensive durchgehend beschäftigte.

Doppelschlag vor der Pause

In der Schlussphase der ersten Hälfte zogen die Zebras das Tempo noch einmal an. Trotzdem fiel der Führungstreffer aus dem Nichts. Nach starker Kombination konnte Noß in die Mitte zu Florian Krüger spielen, der kompromisslos versenkte (40.). Nur vier Minuten später stand Noß erneut im Fokus. Im Strafraum umkurvte er Fauseweh, der Winkel zum Abschluss war aber so spitz, dass er auf Noß zurücklegte, der ebenfalls mit einem Gewaltschuss auf 2:0 stellte (44.). Damit war unmittelbar vor dem Pausenpfiff die Vorentscheidung gefallen.

Ohne Wechsel kehrten die Mannschaften aus der Halbzeitpause auf das Feld zurück. Mit einem sehenswerten Schuss von Linus Krajac, den Max Braune mit einem Hechtsprung zur Ecke abwehren konnte, ging es im zweiten Durchgang weiter. Ganz dicht dran am Anschlusstreffer war der SVS da (53.). Im Gegenzug wurde Noß von Fauseweh im Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Patrick Sussek zum 3:0 (57.). Kurz darauf war der Arbeitstag für Sussek beendet. Für ihn kam Steffen Meuer. Ebenfalls Schluss war für Göckan, der durch Maximilian Dittgen ersetzt wurde (59.). Ein weiterer Doppelwechsel folgte drei Zeigerumdrehungen später. Jesse Tugbenyo und Thilo Töpken kamen für Krüger und Rasim Bulic, der bis dahin die Kapitänsbinde trug.

Spielkontrolle in der Schlussphase

In der Schlussphase spielten die Zebras die Uhr souverän runter. Vereinzelte Offensivaktionen fanden keinen Erfolg. Meuer scheiterte per Kopfball aus kurzer Distanz an Fauseweh (75.). Kurz darauf war der eingewechselte Niklas Jessen auf der rechten Seite durch, flankte in die Mitte, wo Dittgen ebenfalls per Kopf knapp das Ziel verfehlte (78.). In der Schlussphase drängte Sonsbeck noch auf den Ehrentreffer, doch der blieb der Mannschaft von Heinrich Losing verwehrt.

Vor der Rekordkulisse von 3.000 Zuschauern im Willy-Lemkens-Sportpark zog der MSV letztlich verdient in die Runde der besten Vier ein. Im Halbfinale wartet auf Duisburg nun der Gewinner der Partie zwischen dem 1. FC Bocholt und Rot-Weiß Oberhausen. Gespielt werden soll im März.