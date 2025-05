MSV Duisburg Meister, FC Gütersloh überrascht, vier Absteiger

Tabelle der Regionalliga West 2024/25



1. MSV Duisburg (Ab) 30 21-6-3 60:22 69 (Meister)

________

2. FC Gütersloh 30 18-4-8 68:40 58

3. Sportfreunde Lotte (Auf) 30 15-7-8 60:45 52

4. RW Oberhausen 30 15-5-10 55:42 50

5. SV Rödinghausen 30 14-8-8 47:36 50

6. SC Fortuna Köln 30 13-9-8 47:38 48

7. Borussia Mönchengladbach II 30 13-7-10 46:45 46

8. 1. FC Köln II 30 12-7-11 48:39 43

9. SC Paderborn 07 II 30 10-7-13 47:46 37

10. 1. FC Bocholt 30 8-10-12 56:58 34

11. Fortuna Düsseldorf II 30 8-9-13 34:39 33

12. SC Wiedenbrück 30 10-3-17 38:53 33

13. Wuppertaler SV 30 8-7-15 31:54 31

14. FC Schalke 04 II 30 7-6-17 32:50 27

________

Absteiger:

15. SV Eintracht Hohkeppel (Auf) 30 6-7-17 38:65 25

16. 1. FC Düren 30 7-8-15 26:60 20

17. KFC Uerdingen zg. (Auf) 0 0-0-0 0:0 0

18. Türkspor Dortmund zg. (Auf) 0 0-0-0 0:0 0

1. Spieltag

Fr., 26.07.24 19:00 Uhr FC Gütersloh - MSV Duisburg 0:1

Sa., 27.07.24 14:00 Uhr KFC Uerdingen zg. - Sportfreunde Lotte 0:2

Sa., 27.07.24 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SV Rödinghausen 2:0

Sa., 27.07.24 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Bocholt 1:0

Sa., 27.07.24 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - 1. FC Düren 1:1

Sa., 27.07.24 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - 1. FC Köln II 1:2

Sa., 27.07.24 14:00 Uhr RW Oberhausen - Borussia Mönchengladbach II 2:4

Sa., 27.07.24 14:00 Uhr Türkspor Dortmund zg. - Wuppertaler SV 1:1

Sa., 27.07.24 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - FC Schalke 04 II 0:2



2. Spieltag

Fr., 02.08.24 19:00 Uhr Sportfreunde Lotte - FC Gütersloh 3:2

Sa., 03.08.24 12:30 Uhr FC Schalke 04 II - KFC Uerdingen zg. 2:1

Sa., 03.08.24 14:00 Uhr MSV Duisburg - Türkspor Dortmund zg. 5:0

Sa., 03.08.24 14:00 Uhr Wuppertaler SV - RW Oberhausen 0:5

Sa., 03.08.24 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SV Eintracht Hohkeppel 1:1

Sa., 03.08.24 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SC Paderborn 07 II 5:0

Sa., 03.08.24 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Fortuna Köln 3:5

Sa., 03.08.24 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück 3:2

So., 04.08.24 14:00 Uhr 1. FC Düren - Fortuna Düsseldorf II 2:0



3. Spieltag

Fr., 09.08.24 18:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Paderborn 07 II 2:1

Fr., 09.08.24 18:30 Uhr FC Schalke 04 II - SV Rödinghausen 2:2

Fr., 09.08.24 19:30 Uhr SC Fortuna Köln - 1. FC Düren 1:0

Sa., 10.08.24 14:00 Uhr KFC Uerdingen zg. - FC Gütersloh 2:0

Sa., 10.08.24 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Köln II 0:0

Sa., 10.08.24 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - Wuppertaler SV 3:1

Sa., 10.08.24 14:00 Uhr RW Oberhausen - MSV Duisburg 0:2

Sa., 10.08.24 14:00 Uhr Türkspor Dortmund zg. - Sportfreunde Lotte 0:1

Sa., 10.08.24 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt 2:1



4. Spieltag

Fr., 16.08.24 19:30 Uhr MSV Duisburg - SV Eintracht Hohkeppel 2:0

Sa., 17.08.24 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Fortuna Düsseldorf II 2:1

Sa., 17.08.24 14:00 Uhr 1. FC Düren - SC Wiedenbrück 1:0

Sa., 17.08.24 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II 3:1

Sa., 17.08.24 14:00 Uhr SV Rödinghausen - KFC Uerdingen zg. 1:2

Sa., 17.08.24 14:00 Uhr FC Gütersloh - Türkspor Dortmund zg. 2:2

So., 18.08.24 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SC Paderborn 07 II 1:4

So., 18.08.24 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SC Fortuna Köln 1:2

Sa., 07.09.24 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - RW Oberhausen 1:4



5. Spieltag

Fr., 23.08.24 19:00 Uhr SC Paderborn 07 II - MSV Duisburg 2:1

Fr., 23.08.24 19:30 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach II 4:2

Fr., 23.08.24 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Gütersloh 3:2

Sa., 24.08.24 14:00 Uhr KFC Uerdingen zg. - Türkspor Dortmund zg. 2:1

Sa., 24.08.24 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - Sportfreunde Lotte 2:2

Sa., 24.08.24 14:00 Uhr SV Rödinghausen - 1. FC Bocholt 2:0

Sa., 24.08.24 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - 1. FC Düren 1:4

Sa., 24.08.24 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - 1. FC Köln II 1:2

So., 25.08.24 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV 0:2



6. Spieltag

Fr., 30.08.24 19:30 Uhr MSV Duisburg - Fortuna Düsseldorf II 2:2

Fr., 30.08.24 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SC Fortuna Köln 3:1

Sa., 31.08.24 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Wiedenbrück 1:1

Sa., 31.08.24 14:00 Uhr 1. FC Düren - SV Rödinghausen 0:4

Sa., 31.08.24 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - KFC Uerdingen zg. 2:0

Sa., 31.08.24 14:00 Uhr Türkspor Dortmund zg. - RW Oberhausen 1:6

Sa., 31.08.24 14:00 Uhr FC Gütersloh - SV Eintracht Hohkeppel 3:0

So., 01.09.24 14:00 Uhr 1. FC Köln II - FC Schalke 04 II 4:0

So., 01.09.24 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - SC Paderborn 07 II 3:2



7. Spieltag

Fr., 13.09.24 19:30 Uhr KFC Uerdingen zg. - RW Oberhausen 0:1

Fr., 13.09.24 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - FC Gütersloh 1:2

Fr., 13.09.24 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV 0:0

Sa., 14.09.24 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - MSV Duisburg 0:0

Sa., 14.09.24 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - Türkspor Dortmund zg. 1:2

Sa., 14.09.24 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - 1. FC Düren 1:1

Sa., 14.09.24 14:00 Uhr SV Rödinghausen - 1. FC Köln II 2:0

Sa., 14.09.24 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II 0:1

So., 15.09.24 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Lotte 1:4



8. Spieltag

Fr., 20.09.24 19:30 Uhr Wuppertaler SV - FC Schalke 04 II 1:0

Fr., 20.09.24 19:30 Uhr Türkspor Dortmund zg. - SC Paderborn 07 II 3:7

Sa., 21.09.24 14:00 Uhr MSV Duisburg - SC Wiedenbrück 3:1

Sa., 21.09.24 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen 1:1

Sa., 21.09.24 14:00 Uhr 1. FC Köln II - 1. FC Bocholt 4:5

Sa., 21.09.24 14:00 Uhr 1. FC Düren - KFC Uerdingen zg. 5:3

Sa., 21.09.24 14:00 Uhr RW Oberhausen - SV Eintracht Hohkeppel 1:0

Sa., 21.09.24 14:00 Uhr FC Gütersloh - Fortuna Düsseldorf II 0:2

Sa., 21.09.24 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - SC Fortuna Köln 1:1



9. Spieltag

Fr., 27.09.24 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - Sportfreunde Lotte 2:4

Sa., 28.09.24 14:00 Uhr KFC Uerdingen zg. - SV Eintracht Hohkeppel 2:1

Sa., 28.09.24 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - FC Gütersloh 1:1

Sa., 28.09.24 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Türkspor Dortmund zg. 7:0

Sa., 28.09.24 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - RW Oberhausen 3:1

Sa., 28.09.24 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Borussia Mönchengladbach II 2:4

Sa., 28.09.24 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Wuppertaler SV 3:0

Sa., 28.09.24 20:00 Uhr FC Schalke 04 II - MSV Duisburg 1:2

So., 29.09.24 14:00 Uhr 1. FC Düren - 1. FC Köln II 2:2



10. Spieltag

Fr., 04.10.24 19:30 Uhr FC Gütersloh - SC Wiedenbrück 3:1

Sa., 05.10.24 14:00 Uhr MSV Duisburg - SV Rödinghausen 2:1

Sa., 05.10.24 14:00 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt 1:5

Sa., 05.10.24 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Düren 5:0

Sa., 05.10.24 14:00 Uhr 1. FC Köln II - KFC Uerdingen zg. 1:1

Sa., 05.10.24 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - SC Paderborn 07 II 1:1

Sa., 05.10.24 14:00 Uhr Türkspor Dortmund zg. - SC Fortuna Köln 0:2

Sa., 05.10.24 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II 4:1

So., 06.10.24 14:00 Uhr RW Oberhausen - Fortuna Düsseldorf II 2:1



11. Spieltag

Fr., 11.10.24 19:30 Uhr FC Schalke 04 II - FC Gütersloh 1:1

Fr., 11.10.24 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - Türkspor Dortmund zg. 4:2

Sa., 12.10.24 14:00 Uhr KFC Uerdingen zg. - SC Paderborn 07 II 3:1

Sa., 12.10.24 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - RW Oberhausen 3:1

Sa., 12.10.24 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Eintracht Hohkeppel 1:2

Sa., 12.10.24 14:00 Uhr 1. FC Düren - Wuppertaler SV 0:0

Sa., 12.10.24 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Sportfreunde Lotte 2:3

Mi., 30.10.24 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - MSV Duisburg 2:4

Mi., 04.12.24 12:00 Uhr 1. FC Köln II - Borussia Mönchengladbach II 0:0



12. Spieltag

Fr., 18.10.24 19:30 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Köln II 1:2

Sa., 19.10.24 14:00 Uhr MSV Duisburg - 1. FC Düren 1:0

Sa., 19.10.24 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - KFC Uerdingen zg. 1:0

Sa., 19.10.24 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Fortuna Düsseldorf II 1:1

Sa., 19.10.24 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - SC Fortuna Köln 1:3

Sa., 19.10.24 14:00 Uhr RW Oberhausen - SC Wiedenbrück 3:1

Sa., 19.10.24 14:00 Uhr FC Gütersloh - SV Rödinghausen 2:3

Sa., 19.10.24 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - 1. FC Bocholt 4:1

Fr., 15.11.24 19:30 Uhr Türkspor Dortmund zg. - FC Schalke 04 II 0:3



13. Spieltag

Fr., 25.10.24 19:00 Uhr FC Schalke 04 II - RW Oberhausen 1:2

Fr., 25.10.24 19:30 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Wuppertaler SV 4:2

Fr., 25.10.24 19:30 Uhr 1. FC Köln II - MSV Duisburg 1:1

Sa., 26.10.24 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SC Paderborn 07 II 1:3

Sa., 26.10.24 14:00 Uhr 1. FC Düren - Sportfreunde Lotte 2:1

Sa., 26.10.24 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - FC Gütersloh 0:1

Sa., 26.10.24 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Türkspor Dortmund zg. 4:2

Sa., 26.10.24 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - SV Eintracht Hohkeppel 0:3

Mo., 28.10.24 19:30 Uhr KFC Uerdingen zg. - Fortuna Düsseldorf II 1:1



14. Spieltag

Sa., 02.11.24 14:00 Uhr Wuppertaler SV - KFC Uerdingen zg. -2:-2

Sa., 02.11.24 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SC Fortuna Köln 0:1

Sa., 02.11.24 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - FC Schalke 04 II 2:1

Sa., 02.11.24 14:00 Uhr RW Oberhausen - SV Rödinghausen 2:2

Sa., 02.11.24 14:00 Uhr Türkspor Dortmund zg. - 1. FC Bocholt 2:4

Sa., 02.11.24 14:00 Uhr FC Gütersloh - 1. FC Düren 2:0

Sa., 02.11.24 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - 1. FC Köln II 0:1

So., 03.11.24 14:00 Uhr MSV Duisburg - Borussia Mönchengladbach II 3:1

Mo., 04.11.24 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - SC Wiedenbrück 1:2



15. Spieltag

Fr., 08.11.24 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SC Paderborn 07 II 0:4

Sa., 09.11.24 14:00 Uhr KFC Uerdingen zg. - SC Fortuna Köln 0:1

Sa., 09.11.24 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Sportfreunde Lotte 1:2

Sa., 09.11.24 14:00 Uhr 1. FC Köln II - FC Gütersloh 0:1

Sa., 09.11.24 14:00 Uhr 1. FC Düren - Türkspor Dortmund zg. 1:1

Sa., 09.11.24 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - RW Oberhausen 1:1

Sa., 09.11.24 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SV Eintracht Hohkeppel 2:0

Sa., 09.11.24 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Fortuna Düsseldorf II 1:2

So., 10.11.24 14:00 Uhr Wuppertaler SV - MSV Duisburg 1:2



16. Spieltag

Fr., 22.11.24 19:30 Uhr SC Fortuna Köln - SC Wiedenbrück 1:3

Sa., 23.11.24 14:00 Uhr KFC Uerdingen zg. - MSV Duisburg 1:2

Sa., 23.11.24 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - FC Schalke 04 II 2:1

Sa., 23.11.24 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - 1. FC Bocholt 2:5

Sa., 23.11.24 14:00 Uhr RW Oberhausen - 1. FC Düren 2:0

Sa., 23.11.24 14:00 Uhr Türkspor Dortmund zg. - 1. FC Köln II 0:0

Sa., 23.11.24 14:00 Uhr FC Gütersloh - Borussia Mönchengladbach II 0:2

Sa., 23.11.24 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - Wuppertaler SV 0:1

So., 24.11.24 18:30 Uhr SC Paderborn 07 II - SV Rödinghausen 2:0



17. Spieltag

Sa., 30.11.24 14:00 Uhr MSV Duisburg - Sportfreunde Lotte 1:0

Sa., 30.11.24 14:00 Uhr Wuppertaler SV - FC Gütersloh 2:0

Sa., 30.11.24 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Türkspor Dortmund zg. 4:0

Sa., 30.11.24 14:00 Uhr 1. FC Köln II - RW Oberhausen 3:2

Sa., 30.11.24 14:00 Uhr 1. FC Düren - SV Eintracht Hohkeppel 2:1

Sa., 30.11.24 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Paderborn 07 II 1:2

Sa., 30.11.24 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Fortuna Düsseldorf II 3:2

Sa., 30.11.24 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SC Fortuna Köln 0:1

Sa., 30.11.24 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - KFC Uerdingen zg. 0:1



18. Spieltag

Sa., 07.12.24 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - KFC Uerdingen zg. 5:1

Sa., 07.12.24 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Fortuna Düsseldorf II 1:1

Sa., 07.12.24 14:00 Uhr 1. FC Düren - SC Paderborn 07 II 2:1

Sa., 07.12.24 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SV Eintracht Hohkeppel 2:0

Sa., 07.12.24 14:00 Uhr Wuppertaler SV - Türkspor Dortmund zg. 2:0

Sa., 07.12.24 14:00 Uhr MSV Duisburg - FC Gütersloh 3:4

Sa., 07.12.24 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SC Wiedenbrück 3:1

Sa., 07.12.24 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - RW Oberhausen 0:1

Mi., 19.03.25 19:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Fortuna Köln 1:0



19. Spieltag

Fr., 24.01.25 19:30 Uhr RW Oberhausen - Wuppertaler SV 3:2

Sa., 25.01.25 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - Borussia Mönchengladbach II 4:6

Sa., 25.01.25 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - 1. FC Köln II 2:2

Sa., 25.01.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Düren 1:1

Sa., 25.01.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - 1. FC Bocholt 1:1

Sa., 25.01.25 14:00 Uhr KFC Uerdingen zg. - FC Schalke 04 II 2:2

So., 26.01.25 14:00 Uhr Türkspor Dortmund zg. - MSV Duisburg 0:3

So., 26.01.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - SV Rödinghausen 0:1

Mi., 05.03.25 19:00 Uhr FC Gütersloh - Sportfreunde Lotte 1:0



20. Spieltag

Fr., 31.01.25 19:30 Uhr FC Gütersloh - KFC Uerdingen zg. 2:1

Fr., 31.01.25 19:30 Uhr MSV Duisburg - RW Oberhausen 0:2

Sa., 01.02.25 13:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Wiedenbrück 3:3

Sa., 01.02.25 14:00 Uhr 1. FC Düren - SC Fortuna Köln 0:0

Sa., 01.02.25 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Fortuna Düsseldorf II 0:2

Sa., 01.02.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SV Eintracht Hohkeppel 1:1

Sa., 01.02.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - Türkspor Dortmund zg. 2:0

Sa., 01.02.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - FC Schalke 04 II 0:0

Mo., 03.02.25 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Borussia Mönchengladbach II 0:1



21. Spieltag

Sa., 08.02.25 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - MSV Duisburg 2:2

Sa., 08.02.25 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Wuppertaler SV 2:0

Sa., 08.02.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Borussia Mönchengladbach II 0:1

Sa., 08.02.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - 1. FC Düren 2:1

Sa., 08.02.25 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - 1. FC Bocholt 0:0

Sa., 08.02.25 14:00 Uhr KFC Uerdingen zg. - SV Rödinghausen 0:0

Sa., 08.02.25 14:00 Uhr Türkspor Dortmund zg. - FC Gütersloh 1:1

Sa., 08.02.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte 1:1

So., 09.02.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - 1. FC Köln II 3:3



22. Spieltag

Fr., 14.02.25 19:30 Uhr MSV Duisburg - SC Paderborn 07 II 0:0

Sa., 15.02.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Fortuna Köln 0:3

Sa., 15.02.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - SV Eintracht Hohkeppel 2:0

Sa., 15.02.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - RW Oberhausen 2:1

Sa., 15.02.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SV Rödinghausen 0:2

Sa., 15.02.25 14:00 Uhr 1. FC Düren - FC Schalke 04 II 1:1

Sa., 15.02.25 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SC Wiedenbrück 1:0

Sa., 15.02.25 16:30 Uhr Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf II 1:1



23. Spieltag

Fr., 21.02.25 19:30 Uhr SC Fortuna Köln - Wuppertaler SV 1:0

Sa., 22.02.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Borussia Mönchengladbach II 0:1

Sa., 22.02.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - 1. FC Düren 0:0

Sa., 22.02.25 14:00 Uhr KFC Uerdingen zg. - 1. FC Bocholt 0:4

Sa., 22.02.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - Türkspor Dortmund zg. 4:4

Sa., 22.02.25 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - FC Gütersloh 1:1

Sa., 22.02.25 16:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Lotte 1:3

So., 23.02.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - MSV Duisburg 0:1

So., 23.02.25 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - 1. FC Köln II 1:0



24. Spieltag

Fr., 28.02.25 19:30 Uhr RW Oberhausen - KFC Uerdingen zg. 2:2

Fr., 28.02.25 19:30 Uhr Sportfreunde Lotte - Fortuna Düsseldorf II 3:3

Fr., 28.02.25 19:30 Uhr Borussia Mönchengladbach II - FC Schalke 04 II 0:0

Sa., 01.03.25 14:00 Uhr MSV Duisburg - SC Fortuna Köln 2:0

Sa., 01.03.25 14:00 Uhr Türkspor Dortmund zg. - SV Eintracht Hohkeppel 1:2

Sa., 01.03.25 14:00 Uhr 1. FC Düren - 1. FC Bocholt 0:3

Sa., 01.03.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SC Wiedenbrück 0:1

So., 02.03.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - SC Paderborn 07 II 3:2

So., 02.03.25 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SV Rödinghausen 1:0



25. Spieltag

Fr., 07.03.25 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - MSV Duisburg 0:2

Sa., 08.03.25 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Wuppertaler SV 1:0

Sa., 08.03.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Borussia Mönchengladbach II 0:0

Sa., 08.03.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - 1. FC Köln II 1:0

Sa., 08.03.25 14:00 Uhr KFC Uerdingen zg. - 1. FC Düren 1:5

Sa., 08.03.25 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - RW Oberhausen 3:2

Sa., 08.03.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - FC Gütersloh 0:2

Sa., 08.03.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Sportfreunde Lotte 1:1

So., 09.03.25 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Türkspor Dortmund zg. 7:0



26. Spieltag

Fr., 14.03.25 19:30 Uhr MSV Duisburg - FC Schalke 04 II 4:0

Sa., 15.03.25 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - KFC Uerdingen zg. 1:1

Sa., 15.03.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - SC Fortuna Köln 2:2

Sa., 15.03.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - SC Paderborn 07 II 2:0

Sa., 15.03.25 14:00 Uhr 1. FC Köln II - 1. FC Düren 1:2

Sa., 15.03.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt 2:2

Sa., 15.03.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SV Rödinghausen 2:2

Sa., 15.03.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - SC Wiedenbrück 0:2



27. Spieltag

Sa., 22.03.25 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - SV Eintracht Hohkeppel 3:0

Sa., 29.03.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - MSV Duisburg 0:1

Sa., 29.03.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Wuppertaler SV 1:1

Sa., 29.03.25 14:00 Uhr 1. FC Düren - Borussia Mönchengladbach II 0:1

Sa., 29.03.25 14:00 Uhr KFC Uerdingen zg. - 1. FC Köln II 3:2

Sa., 29.03.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - RW Oberhausen 0:0

Sa., 29.03.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - FC Gütersloh 0:3

Sa., 29.03.25 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Sportfreunde Lotte 1:2



28. Spieltag

Fr., 04.04.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - KFC Uerdingen zg. 3:1

Fr., 04.04.25 19:30 Uhr RW Oberhausen - SC Fortuna Köln 2:0

Fr., 04.04.25 19:30 Uhr MSV Duisburg - 1. FC Bocholt 1:1

Sa., 05.04.25 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - Fortuna Düsseldorf II 0:0

Sa., 05.04.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Düren 4:1

Sa., 05.04.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - SV Rödinghausen 1:1

Sa., 05.04.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - FC Schalke 04 II 3:2

Sa., 05.04.25 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln II 0:4



29. Spieltag

Fr., 11.04.25 19:30 Uhr 1. FC Köln II - Wuppertaler SV 0:1

Fr., 11.04.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - Sportfreunde Lotte 3:4

Sa., 12.04.25 14:00 Uhr 1. FC Düren - MSV Duisburg 0:6

Sa., 12.04.25 14:00 Uhr KFC Uerdingen zg. - Borussia Mönchengladbach II 1:1

Sa., 12.04.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SV Eintracht Hohkeppel 4:1

Sa., 12.04.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - RW Oberhausen 1:3

Sa., 12.04.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - FC Gütersloh 1:4

So., 13.04.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SC Paderborn 07 II 3:1



30. Spieltag

Sa., 19.04.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - KFC Uerdingen zg. 2:0

Sa., 19.04.25 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - SC Fortuna Köln 0:0

Sa., 19.04.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach II 2:1

Sa., 19.04.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - 1. FC Düren 4:1

Sa., 19.04.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - 1. FC Bocholt 4:3

Sa., 19.04.25 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - SC Wiedenbrück 2:4

Sa., 19.04.25 16:00 Uhr RW Oberhausen - FC Schalke 04 II 0:3

So., 20.04.25 14:00 Uhr MSV Duisburg - 1. FC Köln II 3:1



31. Spieltag

Fr., 25.04.25 18:30 Uhr Borussia Mönchengladbach II - MSV Duisburg 0:1

Fr., 25.04.25 19:30 Uhr 1. FC Köln II - Sportfreunde Lotte 1:3

Sa., 26.04.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - SC Paderborn 07 II 2:1

Sa., 26.04.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - RW Oberhausen 2:1

Sa., 26.04.25 14:00 Uhr 1. FC Düren - FC Gütersloh 0:6

Sa., 26.04.25 15:00 Uhr FC Schalke 04 II - SV Eintracht Hohkeppel 5:0

Sa., 26.04.25 16:00 Uhr SC Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf II 0:2



32. Spieltag

Fr., 02.05.25 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - FC Schalke 04 II 2:0

Sa., 03.05.25 14:00 Uhr MSV Duisburg - Wuppertaler SV 3:0

Sa., 03.05.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - Borussia Mönchengladbach II 4:1

Sa., 03.05.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - 1. FC Bocholt 1:2

Sa., 03.05.25 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - SV Rödinghausen 0:2

Sa., 03.05.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SC Wiedenbrück 0:1

Sa., 03.05.25 16:00 Uhr FC Gütersloh - 1. FC Köln II 2:4



33. Spieltag

Sa., 10.05.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - SC Fortuna Köln 4:2

Sa., 10.05.25 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Fortuna Düsseldorf II 3:1

Sa., 10.05.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 II 4:2

Sa., 10.05.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SV Eintracht Hohkeppel 3:1

Sa., 10.05.25 14:00 Uhr 1. FC Düren - RW Oberhausen 1:4

Sa., 10.05.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - FC Gütersloh 1:4

Sa., 10.05.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - Sportfreunde Lotte 0:0



34. Spieltag

Sa., 17.05.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - MSV Duisburg 0:4

Sa., 17.05.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - Wuppertaler SV 7:0

Sa., 17.05.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - 1. FC Köln II 1:1

Sa., 17.05.25 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - 1. FC Düren 4:1

Sa., 17.05.25 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - 1. FC Bocholt 2:2

Sa., 17.05.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen 4:1

Sa., 17.05.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - FC Schalke 04 II 3:0