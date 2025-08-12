 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
Archivfoto: 2019 hat Wanheim zuletzt gegen den MSV Duisburg gespielt.
Archivfoto: 2019 hat Wanheim zuletzt gegen den MSV Duisburg gespielt. – Foto: Marcel Eichholz

MSV Duisburg live: Der Test beim SV Wanheim

Am Mittwoch gastiert der MSV Duisburg zu einem Testspiel beim SV Wanheim - und als Tabellenführer der 3. Liga ist das Duell für den Außenseiter so attraktiv wie nur irgendwie möglich.

Verlinkte Inhalte

3. Liga
KL B1 Duisburg/D/M
MSV Duisburg
SV Wanheim

Am Sonntag startet der SV Wanheim in die neue Kreisliga-B-Saison, doch vermutlich denkt aktuell niemand an die Sportfreunde Mülheim. Was nicht despektierlich klingen soll, liegt an einem Traumspiel: Der Kreisligist trifft am Mittwoch in einem Traum-Testspiel auf den aktuellen Tabellenführer der 3. Liga - den MSV Duisburg. Ab 18 Uhr auf FuPa!

Heute, 18:00 Uhr
SV Wanheim 1900
SV Wanheim 1900SV Wanheim
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
18:00

Nach der 0:12-Niederlage im Testspiel 2019 darf Wanheim erneut gegen den MSV Duisburg spielen. Damals war Duisburg frisch aus der 2. Bundesliga abgestiegen, sechs Jahre später führen die "Zebras" nach zwei Siegen zum Auftakt als Aufsteiger die 3. Liga an. Vermutlich schickt Dietmar Hirsch zwar eine B-Elf auf den Rasen, weil der MSV erst am Sonntag in Regensburg spielte, aber dennoch ist es für viele Akteure der Wanheimer ein einmaliges Erlebnis.

Für Duisburg ist es übrigens die einzige Partie in dieser Woche, da die 3. Liga wegen des DFB-Pokals, an dem der MSV nicht teilnimmt, in dieser Woche pausiert. Nach dem Testspiel geht erst am 20. August mit dem Niederrheinpokalspiel bei Victoria Mennrath (Landesliga) weiter.

>>> Liveticker SV Wanheim - MSV Duisburg

Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp (allgemein News, größere Themen)

>>> FuPa Duisburg-Dinslaken-Mülheim auf WhatsApp

>>> FuPa Düsseldorf auf WhatsApp

>>> FuPa Essen auf WhatsApp

>>> FuPa Grevenbroich-Neuss auf WhatsApp

>>> FuPa Kempen-Krefeld auf WhatsApp

>>> FuPa Kleve-Geldern auf WhatsApp

>>> FuPa Moers auf WhatsApp

>>> FuPa Mönchengladbach-Viersen auf WhatsApp

>>> FuPa Oberhausen-Bottrop auf WhatsApp

>>> FuPa Rees-Bocholt auf WhatsApp

>>> FuPa Remscheid-Solingen auf WhatsApp

>>> FuPa Wuppertal-Niederberg auf WhatsApp

>>> Der Frauenfußball am Niederrhein auf WhatsApp

>>> Der MSV Duisburg präsentiert von FuPa auf WhatsApp

>>> Der KFC Uerdingen präsentiert von FuPa auf WhatsApp

>>> Die Regionalliga West präsentiert von FuPa auf WhatsApp

>>> Die Oberliga Niederrhein präsentiert von FuPa auf WhatsApp

Aufrufe: 012.8.2025, 19:00 Uhr
André NückelAutor