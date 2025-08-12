MSV Duisburg live: Der Test beim SV Wanheim

Am Sonntag startet der SV Wanheim in die neue Kreisliga-B-Saison, doch vermutlich denkt aktuell niemand an die Sportfreunde Mülheim. Was nicht despektierlich klingen soll, liegt an einem Traumspiel: Der Kreisligist trifft am Mittwoch in einem Traum-Testspiel auf den aktuellen Tabellenführer der 3. Liga - den MSV Duisburg. Ab 18 Uhr auf FuPa!
Nach der 0:12-Niederlage im Testspiel 2019 darf Wanheim erneut gegen den MSV Duisburg spielen. Damals war Duisburg frisch aus der 2. Bundesliga abgestiegen, sechs Jahre später führen die "Zebras" nach zwei Siegen zum Auftakt als Aufsteiger die 3. Liga an. Vermutlich schickt Dietmar Hirsch zwar eine B-Elf auf den Rasen, weil der MSV erst am Sonntag in Regensburg spielte, aber dennoch ist es für viele Akteure der Wanheimer ein einmaliges Erlebnis.
Für Duisburg ist es übrigens die einzige Partie in dieser Woche, da die 3. Liga wegen des DFB-Pokals, an dem der MSV nicht teilnimmt, in dieser Woche pausiert. Nach dem Testspiel geht erst am 20. August mit dem Niederrheinpokalspiel bei Victoria Mennrath (Landesliga) weiter.