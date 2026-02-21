MSV Duisburg live: Das Heimspiel gegen den 1. FC Schweinfurt im Ticker

Duisburg diesmal im Heimspiel. – Foto: Imago Images

Der MSV Duisburg empfängt am 25. Spieltag der 3. Liga den 1. FC Schweinfurt zum Punktspiel - und hat dabei ein großes Ziel: Rehabilitation für die 1:6-Schmach aus der Vorwoche beim SV Wehen Wiesbaden. Ob der Tabellendritte siegt und vielleicht über Nacht die Tabellenführung übernimmt, erfahrt ihr im FuPa-Liveticker. Trainer Dietmar Hirsch fehlt gegen das abgeschlagene Schlusslicht übrigens wegen einer Sperre (siehe unten).

Was vermutlich nicht alle auf dem Schirm haben, ist, dass auch Trainer gelb gesperrt im deutschen Fußball fehlen können. Sieht ein Coach die vierte gelbe Karte in der laufenden Saison, wird er automatisch für eine Partie gesperrt. So geschehen in Wiesbaden, weshalb der 54-Jährige eine Zwangspause an der Linie einlegen und das Co-Trainerteam um Marvin Höner übernehmen muss.

In dieser Woche wird der MSV Duisburg alles daransetzen, die böse 1:6-Klatsche vom Gastspiel bei Wehen Wiesbaden schnellstmöglichen aufzuarbeiten und abzuhaken, damit ein solches Debakel nicht noch einmal passiert . Die Gelegenheit, es besser zu machen, bietet sich dem Team von Dietmar Hirsch am kommenden Samstag gegen Drittliga-Schlusslicht 1. FC Schweinfurt, allerdings wird der Ex-Profi dann gesperrt fehlen.

Hirsch wird natürlich alles daransetzen, den Dritten der 3. Liga bestmöglich auf das nächste Heimspiel vorzubereiten. Nach der Niederlage in Wiesbaden hat nämlich auch sich selbst in die Pflicht genommen. Zu Magenta Sport sagte er: "Der Gegner war heute haushoch überlegen. Wir waren nicht griffig. Wir haben sie spielen lassen. Dafür ist Wiesbaden zu gut. Mit dem 1:4 war der Deckel drauf. Das war echt Mist heute. Wir sind alle dafür verantwortlich. Wir hinterfragen uns, was haben wir trainiert, was haben wir eingestellt. Wir gehen da gemeinsam durch. Das gehört dazu. Wir werden eine Reaktion zeigen."

Für den MSV Duisburg ist noch alles drin

Auch nach so überraschend hohen Packung sieht die Ausgangslage für die Zebras weiterhin gut aus: Tabellenführer Energie Cottbus hat lediglich zwei Zähler mehr als der Aufsteiger, der mit dem VfL Osnabrück und Rot-Weiss Essen punktgleich ist. Der SC Verl belegt hinter Cottbus den zweiten direkten Aufstiegsplatz.

Das Hinspiel entschied der MSV Duisburg in Schweinfurt mit 3:0 für sich, dem Mit-Aufsteiger fehlen mittlerweile 17 Punkte auf das rettende Ufer, weshalb ein Klassenerhalt in der 3. Liga unwahrscheinlich scheint.

