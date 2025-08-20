MSV-Duisburg-Leihgabe trifft für den FC Schalke: Lotte verliert klar

FC SChalke 04 II feiert den ersten Saisonsieg. – Foto: Imago Images

Klare Angelegenheit am 4. Spieltag der Regionalliga West: Die U23 des FC Schalke 04 feiert einen deutlichen 3:0 (2:0)-Sieg gegen die Sportfreunde Lotte und überholt den westfälischen Kontrahenten durch diesen Dreier in der Tabelle.

Heute, 19:00 Uhr FC Schalke 04 Schalke 04 II Sportfreunde Lotte SF Lotte 3 0 Abpfiff Mit einem derart klaren Ergebnis war nicht unbedingt zu rechnen, schließlich hatten die Schalker einen schwierigen Auftakt in die Saison und Lotte stellte sich im Sommer eigentlich gut auf, um wieder um die vorderen Plätze zu spielen. Doch nach wenigen Minuten traf schon Ing-yom Jung für S04 (7.) - und wie! Der Zugang setzte den Ball von der Strafraumlinie in den Winkel. Die Schützlinge von Jakob Fimpel blieben dran und erhöhten durch einen Kopfball-Treffer von Yassin Ben Balla unmittelbar vor dem Seitenwechsel (44.).

Keine Gegenwehr mehr von Sportfreunde Lotte Lotte rannte in der Folge an, kassierte aber stattdessen den Endstand: Gerrit Wegkamp, eine Leihgabe des MSV Duisburg an die U23 des FC Schalke 04, zog in der 72. Minute einfach mal aus der Distanz ab und jubelte über sein erstes Saisontor. Damit war den Gästen der Stecker gezogen, Schalke II verdiente sich den ersten Saisonsieg. Die Fimpel-Elf belegt mit fünf Punkten Rang neun, Lotte folgt mit vier Zählern auf Platz zwölf.