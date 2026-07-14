MSV Duisburg: Legende verstorben, Spieltage angesetzt Der MSV Duisburg trauert um Vizemeister-Torhüter Manfred Manglitz. Zugleich stehen die Termine der ersten beiden Drittliga-Spieltage fest. von André Nückel · Heute, 15:51 Uhr · 0 Leser

News-Update MSV Duisburg. – Foto: Marcel Eichholz

Trauer und Vorfreude liegen beim MSV Duisburg eng beieinander: Torhüter-Legende Manfred Manglitz ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Unterdessen hat der DFB den Saisonauftakt der Zebras in der 3. Liga zeitgenau angesetzt.

MSV trauert um Vizemeister Manglitz Der MSV Duisburg trauert um einen der größten Torhüter seiner Vereinsgeschichte. Manfred Manglitz ist am Montag, 13. Juli 2026, nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 86 Jahren gestorben. Mit ihm verliert der Verein einen weiteren Spieler jener Mannschaft, die sich 1964 sensationell die deutsche Vizemeisterschaft sicherte. Manglitz gehörte zu den prägenden Figuren der frühen Bundesliga-Jahre des MSV. In der Premierensaison der neu gegründeten Spielklasse erreichten die Duisburger unter Trainer Rudi Gutendorf den zweiten Tabellenplatz und mussten sich lediglich dem 1. FC Köln geschlagen geben. Der Torhüter war damit Teil eines der größten Erfolge der Vereinsgeschichte.

Insgesamt absolvierte Manglitz 257 Spiele in der Bundesliga. Neben dem MSV stand er auch für den 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen zwischen den Pfosten. Seine Leistungen machten ihn zu einem der bekanntesten deutschen Torhüter seiner Zeit. In Duisburg bleibt sein Name insbesondere mit der historischen Vizemeisterschaft von 1964 verbunden. Für die Zebras ist es erneut der Abschied von einem Mitglied dieser außergewöhnlichen Mannschaft. Manglitz wird als großer Spieler und wichtiger Teil der MSV-Geschichte in Erinnerung bleiben.