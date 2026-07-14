MSV Duisburg: Legende verstorben, Spieltage angesetzt

Trauer und Vorfreude liegen beim MSV Duisburg eng beieinander: Torhüter-Legende Manfred Manglitz ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Unterdessen hat der DFB den Saisonauftakt der Zebras in der 3. Liga zeitgenau angesetzt.
Der MSV Duisburg trauert um einen der größten Torhüter seiner Vereinsgeschichte. Manfred Manglitz ist am Montag, 13. Juli 2026, nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 86 Jahren gestorben. Mit ihm verliert der Verein einen weiteren Spieler jener Mannschaft, die sich 1964 sensationell die deutsche Vizemeisterschaft sicherte.
Manglitz gehörte zu den prägenden Figuren der frühen Bundesliga-Jahre des MSV. In der Premierensaison der neu gegründeten Spielklasse erreichten die Duisburger unter Trainer Rudi Gutendorf den zweiten Tabellenplatz und mussten sich lediglich dem 1. FC Köln geschlagen geben. Der Torhüter war damit Teil eines der größten Erfolge der Vereinsgeschichte.
Insgesamt absolvierte Manglitz 257 Spiele in der Bundesliga. Neben dem MSV stand er auch für den 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen zwischen den Pfosten. Seine Leistungen machten ihn zu einem der bekanntesten deutschen Torhüter seiner Zeit. In Duisburg bleibt sein Name insbesondere mit der historischen Vizemeisterschaft von 1964 verbunden.
Für die Zebras ist es erneut der Abschied von einem Mitglied dieser außergewöhnlichen Mannschaft. Manglitz wird als großer Spieler und wichtiger Teil der MSV-Geschichte in Erinnerung bleiben.
Während der Klub um seine Torhüter-Legende trauert, schreitet die Planung für die neue Saison voran. Der DFB hat am Dienstag, 14. Juli, die ersten beiden Spieltage der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Der MSV eröffnet die Saison am Samstag, 8. August, um 14 Uhr in der heimischen schauinsland-reisen-arena. Gegner ist Aufsteiger SV Meppen. Damit erfüllt sich auch der Wunsch von Trainer Dietmar Hirsch, mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit zu starten.
Eine Woche später steht die erste Auswärtsreise an. Am Samstag, 15. August, gastieren die Zebras um 16.30 Uhr beim SC Verl. Duisburg beginnt die Saison somit mit zwei Samstagsspielen.
Die ersten Termine im Überblick:
Für den MSV nimmt der Saisonstart damit immer konkretere Formen an. Zunächst aber gilt der Blick einem Mann, der die Geschichte der Zebras entscheidend mitgeschrieben hat: Manfred Manglitz.