Sonsbeck testet wieder gegen Duisburg. – Foto: Marcel Eichholz

MSV Duisburg kommt wieder zum SV Sonsbeck Wie in der Sommer-Vorbereitung 2024 wird Oberligist SV Sonsbeck im heimischen Sportpark gegen den MSV Duisburg antreten. Wann das Freundschaftsspiel steigt und was Trainer Heinrich Losing sagt.

Im Sommer-Vorbereitungsplan des Oberligisten SV Sonsbeck gibt’s kurzfristig eine Änderung. Es kommt ein prominenter Testspielgegner dazu. Die Rot-Weißen treffen im heimischen Willy-Lemkens-Sportpark auf Drittliga-Aufsteiger MSV Duisburg. Die Zebras sagten am Dienstagmittag final zu. Vor fast genau einem Jahr, am 26. Juni 2024, standen sich die zwei Teams zuletzt gegenüber. Der MSV gewann vor 2400 Zuschauern 7:1.

Chris Schmoldt, der Sportliche Leiter des einstigen Bundesligisten, hatte bei SVS-Trainer Heinrich Losing angefragt, ob der Oberligist nach dem Trainingslager im niederländische Epe gegen dem MSV spielen wolle. „Klar, wollen wir. Der MSV fährt nach dem Trainingslager gleich durch zu uns“, sagte Losing, der auch schon mit Coach Dietmar Hirsch telefoniert hat. „Dietmar meinte, dass wir damals tolle Gastgeber gewesen seien und sich die Mannschaft sehr wohl bei uns gefühlt habe.“ Die Partie steigt am Sonntag, 6. Juli, 15 Uhr im Sonsbecker Stadion. „Wir hoffen, dass wir mindestens 1500 Zuschauer bei uns auf der Anlage begrüßen können“, so Losing. Luca Janßen, der sich in der Vorbereitung nach mehreren Verletzungspausen wieder in den Oberliga-Kader spielen möchte, war vor einem Jahr beim letzten Aufeinandertreffen der einzige SVS-Torschütze.

Sonsbeck legt am Montag los Der SV Sonsbeck startet am kommenden Montag, 19 Uhr, in die Vorbereitung. Am 5. Juli wollten die Rot-Weißen eigentlich beim VfL Tönisberg testen. Die Partie fällt flach. Losing: „Ich werde den Tönisbergern absagen. Einige Jungs sind noch in Urlaub, da macht es keinen Sinn, an dem Wochenende zweimal zu spielen.“