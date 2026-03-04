MSV Duisburg in Trauer: Torwart Georg Koch ist tot

Georg Koch bei einem Auftritt 2024 im Stadion des MSV Duisburg. – Foto: IMAGO / Nico Herbertz

Nur 54 Jahre alt ist Georg Koch geworden. Der einstige Keeper des MSV Duisburg hat seinen letzten Kampf gegen den Krebs verloren. Im Mai 2024 machte er seine Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung öffentlich. "Die Krankheit ist unheilbar, ich werde sterben. Aber wann mich der liebe Gott holen wird, hat er noch nicht entschieden", erklärte er damals im Interview mit der Bild. Aktiv war er bis 2023 als Teammanager bei Viktoria Köln.

Von 2004 bis 2007 stand Koch für die Zebras in der 1. und 2. Bundesliga zwischen den Pfosten. Unvergessen bleibt sein Anteil am Bundesliga-Aufstieg 2005, als er den Kasten gegen Eintracht Frankfurt sauber hielt und unter anderem einem Foulelfmeter von Alex Meier parierte. In der Nacht feierte die Mannschaft mit tausenden Fans im Wedaustadion die Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse. Ein letztes Mal an der Wedau war Koch in der vergangenen Saison. Gestützt von zwei Ordnern wandte sich der Keeper nach dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach II in einer emotionalen Rede an die Duisburger Anhänger. Koch wünschte dem MSV den Aufstieg. Aus der Ferne durfte er noch erleben, dass dieser Wunsch in Erfüllung ging.

Auch Fortuna Düsseldorf ist in Trauer um Koch. "Wir sind in tiefer Trauer. Die Anteilnahme und das Mitgefühl aller Fortunen gelten seiner Familie, seinen Freunden und allen, die Georg Koch kannten und schätzten", teilt der Verein mit. 118 Mal trug Koch das Trikot der Landeshauptstädter, für keinen Verein absolvierte er mehr Profi-Einsätze. Außerdem war er für den 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld, Dinamo Zagreb, Energie Cottbus, Rapid Wien und die PSV Eindhoven aktiv. 213 Spiele bestritt er in der Bundesliga, 165 in der 2. Liga.