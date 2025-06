MSV Duisburg in Liga 3: "Wir haben die Qualität"

Am Montag hat der MSV Duisburg den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen und ist in die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der 3. Liga gestartet. Mit vier externen Zugängen - zwei oder drei sollen noch folgen - fällt der Umbruch bei den Zebras verhältnismäßig klein aus. Im Gespräch blickt Kapitän Alexander Hahn auf die Spielzeit voraus und verrät, was seine Ziele und Wünsche sind und wie er die Liga einschätzt.

Es gilt. den "Flow der vergangenen Saison" mitzunehmen, um dann das Primärziel Klassenerhalt möglichst schnell unter Dach und Fach zu bringen. "Wir wollen so schnell wie möglich die Punktemarke erreichen, die zum Klassenerhalt reicht", sagt der 32-Jährige. Und dann? "Wir waren die Top-Defensive der Regionalligen. Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken. Neben mir spielen richtig gute Jungs. Trotzdem ist es eine andere Liga und wir werden mit Demut an die Sache herangehen", betont er. Gleichzeitig weiß er aber auch, dass die Null hinten wohl nicht so oft gehalten werden kann, wie in der Vorsaison, als die Zebras in 19 Partien ohne Gegentor blieben. Aber: "Wir haben die Qualität und wir werden immer alles geben."

Mannschaft ist schon gefestigt

Als großen Vorteil sieht Hahn den sehr kleinen Umbruch innerhalb der Mannschaft. Beim Trainingsauftakt standen vier neue Spieler auf dem Platz, hinzu kommt mit Gabriel Sadlek ein Eigengewächs, das es nun in den Kader der ersten Mannschaft geschafft hat. "Wir sind ein gefestigter Kern, eine gefestigte Mannschaft, wozu der Erfolg der vergangenen Saison sicherlich beigetragen hat. Es kommt darauf an, dass wir bei uns bleibe und immer an uns glauben", betont der Spielführer der Zebras.

Von den Neuen erhofft er sich, was in der Regionalliga zum Teil noch gefehlt hat: ". Die Zugänge geben uns dann hoffentlich das, was uns in den entscheidenden Momenten noch gefehlt hat. Gerade bei Toren aus dem Nichts haben wir Verbesserungspotenzial. Das wir gerade in der 3. Liga sehr wichtig werden, da viele Partien sehr eng sind. Wenn du dann das Momentum auf deine Seite ziehen kannst, kann das über Sieg oder Niederlage entscheiden", erläutert Hahn.

Ab dem ersten Augustwochenende zählt es dann, denn zu dem Zeitpunkt startet die 3. Liga in die Saison. Zuvor aber wird in der Vorbereitung intensiv gearbeitet und das auf dem Trainingsplatz Einstudierte in Testspielen abgefragt. Los geht es bereits am Samstag, wenn die Zebras zum Nachbarschaftsduell beim Bezirksligisten Duisburger SV 1900 antreten (15 Uhr, FuPa-Liveticker).