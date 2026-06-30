MSV Duisburg holt Stürmer vom FC Schalke 04

Das ist Peter Remmert. – Foto: MSV Duisburg

Der MSV Duisburg hat seinen neuen Stürmer beim Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 gefunden: Der 20-jährige Peter Remmert wechselt für ein Jahr auf Leihbasis an die Wedau und soll in der 3. Liga Spielpraxis sammeln.

Der 1,93 Meter große Angreifer bestritt seit seinem Wechsel im Sommer 2024 29 Regionalliga-Spiele (5 Tore, 2 Assists) für die Gelsenkirchener und kam beim Bundesliga-Aufsteiger auch in 5 Zweitliga-Spielen (ein Assist) und einmal im DFB-Pokal zum Einsatz. Zuvor hatte der gebürtige Vechtaer für die U19 des VfL Osnabrück in der Junioren-Bundesliga gestürmt. In der Jugend spielte das Sturmtalent noch für weitere Vereine aus der Umgebung.

Hirsch freut sich auf neue Optionen dank Remmert

Remmert teilt bei seiner Vorstellung mit: „Ich freue mich sehr auf den Start und das kommende Jahr beim MSV, auf die Stimmung an der Wedau, auf das Team - ich will helfen, dass wir unsere Ziele hier gemeinsam erreichen. Der MSV hat sich sehr um mich bemüht und mir ein super Gefühl gegeben. Von mir aus kann’s los gehen!“