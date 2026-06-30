MSV Duisburg holt Stürmer vom FC Schalke 04

Der MSV Duisburg hat seinen neuen Stürmer beim Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 gefunden: Der 20-jährige Peter Remmert wechselt für ein Jahr auf Leihbasis an die Wedau und soll in der 3. Liga Spielpraxis sammeln.
Der 1,93 Meter große Angreifer bestritt seit seinem Wechsel im Sommer 2024 29 Regionalliga-Spiele (5 Tore, 2 Assists) für die Gelsenkirchener und kam beim Bundesliga-Aufsteiger auch in 5 Zweitliga-Spielen (ein Assist) und einmal im DFB-Pokal zum Einsatz. Zuvor hatte der gebürtige Vechtaer für die U19 des VfL Osnabrück in der Junioren-Bundesliga gestürmt. In der Jugend spielte das Sturmtalent noch für weitere Vereine aus der Umgebung.
Remmert teilt bei seiner Vorstellung mit: „Ich freue mich sehr auf den Start und das kommende Jahr beim MSV, auf die Stimmung an der Wedau, auf das Team - ich will helfen, dass wir unsere Ziele hier gemeinsam erreichen. Der MSV hat sich sehr um mich bemüht und mir ein super Gefühl gegeben. Von mir aus kann’s los gehen!“
„Peter ist ein wuchtiger Spielertyp, großgewachsen, ein sehr dynamischer Mittelstürmer. Ein Zielspieler, der aber auch sehr viele Tiefenläufe anbietet. Dazu kommen seine Fähigkeiten im Gegenpressing, er läuft hoch, mutig und aggressiv an. Ich freue mich, dass sich so ein junger, entwicklungsfähiger Spieler vom unserem Reviernachbarn für uns entschieden hat", erklärt Trainer Dietmar Hirsch.
Sportchef Chris Schmoldt schildert: „In unserer Planung haben wir priorisiert den Gedanken verfolgt, noch einen athletischen und laufstarken Mittelstürmer zu verpflichten. Mit Peter haben wir nun einen physisch starken Stürmer gefunden, der nicht nur klassische 9er-Qualitäten mitbringt, sondern darüber hinaus eine bemerkenswerte Dynamik vorweist. Wir sehen ihn als total fleißigen Pressing-Stürmer, der energisch vorne anläuft, aber genau so engagiert nachverteidigt. Er ist noch jung und entwicklungsfähig, wir wollen sein Potenzial voll ausschöpfen und weiterentwickeln. Super, dass Peter genauso viel Lust auf uns Zebras hat.“