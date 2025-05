MSV Duisburg holt Sechser aus der 2. Bundesliga

Der MSV Duisburg hat seinen ersten Zugang für die anstehende Saison in der 3. Liga bekanntgegeben - und der hat es direkt in sich! Mit Rasim Bulic kommt ein Stammspieler aus der 2. Bundesliga. Der 24-Jährige lief in 30 Partien für den SSV Jahn Regensburg im Unterhaus auf.

Bulic stieg als Stammspieler mit Regensburg in die 2. Bundesliga auf, verpasste aber auch den Klassenerhalt mit dem SSV Jahn. Insgesamt lief er 70-mal für den baldigen Gegner der Meidericher an, zuvor spielte er auch für den 1. FSV Mainz 05 U23 und den 1. FC Saarbrücken.

Als Meister der Regionalliga West kehrt der MSV Duisburg mit großer Euphorie in die 3. Liga zurück. Während die Meister-Mannschaft derzeit auf Mallorca den Titel feiert, laufen in der Sportlichen Leitung die Planungen ab Juli auf Hochtouren. Mit dem neuen Sechser Bulic gelingt der erste Transfer zur neuen Spielzeit.

Die Stimmen zur Verpflichtung:

Chris Schmoldt, sportlicher Leiter: „Es ist super, dass sich Rasim so schnell für den MSV entschieden hat. In der letzten Saison hat er mit seiner Mentalität und seiner Willensstärke einen großen Beitrag zum Aufstieg seiner Mannschaft beigetragen. In dieser Saison hat er außerdem wertvolle Erfahrungen in der 2. Bundesliga gesammelt, die für seine persönliche Entwicklung sehr förderlich waren. Wir sehen seine Stärken vor allem im defensiven Mittelfeld, aber er kann auch in der Innenverteidigung spielen. Wir freuen uns auf Rasim!“

Dietmar Hirsch, Cheftrainer: „Rasim bringt eine enorme Physis mit ins defensive Mittelfeld, ist ein großgewachsener und kopfballstarker Mann. Er schließt mit seinem laufintensiven Spiel immer wieder Löcher im Zentrum und ist auch mit dem Ball am Fuß gut unterwegs. Seine Körperlichkeit und seine Führungsqualitäten werden uns helfen.“

Rasim Bulic: „Mit hat sofort gefallen, was ich hier gesehen und gehört habe. Die Gespräche mit Michael Preetz, Chris Schmoldt und Dietmar Hirsch waren ausschlaggebend für meine Entscheidung, weil sie mir und dem Verein eine spannende Perspektive aufgezeigt haben. Mein Ziel ist es, voranzugehen, selbst als Lautsprecher zu agieren und das zu tun, was ich am besten kann: Gas geben!“