MSV Duisburg holt Punkt im Ingolstädter Nebel-Chaos

Der zweite Einsatz in der Englischen Woche führte den MSV Duisburg zum FC Ingolstadt. Überschattet wurde das Duisburger Auswärtsspiel derweil von der Meldung, dass der ehemalige Torwart der Zebras, Georg Koch, seinem Bauchspeicheldrüsenkrebsleiden erlegen ist. Er wurde nur 54 Jahre alt. Sportlich reichte es letztlich nur zu einem torlosen Unentschieden, bei dem starker Nebel über weite Teile die Sicht erschwerte.
Mit einer eher ungewohnten Fünferkette schickte MSV-Coach Dietmar Hirsch seine Mannschaft auf das Feld. Insgesamt nahm der Coach im Vergleich zum 1:1 gegen den TSV Havelse am Sonntag vier Veränderungen in der Startformation vor. Ben Schlicke rückte als dritter Innenverteidiger in die Defensive, Simon Symalla begann auf der rechten Seite, Christian Viet auf der Zehnerposition und Florian Krüger als einzige Spitze.
Unter den Augen von rund 500 mitgereisten Fans aus Duisburg tasteten sich die Mannschaften zunächst ab. Dieses Stadium sollte in der ersten Halbzeit auch nicht wirklich überschritten werden. Durch eine frühe Gelbe Karte war Duisburgs Kapitän Alexander Hahn schon nach drei Minuten vorbelastet, Ingolstadts Yannick Deichmann versuchte es sehenswert per Fallrückzieher, scheiterte aber an einer Kopfabwehr eines MSV-Verteidigers (7.). Gefährlich wurde es Mitte des ersten Durchgangs. Patrick Sussek setzte sich auf der linken Seite durch, drang in den Strafraum ein und sah den gut positionierten Symalla. Dieser versuchte es direkt, doch auch er scheiterte an einem FCI-Bein (23.). In der Folge schien sich der Offensivdruck der Duisburger etwas zu erhöhen, zwingende Torchancen konnten aber weiter nicht herausgespielt werden. Kurz vor der Pause vergab Julian Kügel aus spitzem Winkel, MSV-Keeper Max Braune parierte sicher (41.).
Im immer dichter werdenden Nebel kehrten die Mannschaften auf das Feld zurück. Lex-Tyger Lobinger ersetze Hahn, sorgte damit für mehr Offensive und es folgte zudem die Rückkehr zur Viererkette. Mit mehr Schwung kamen allerdings die Hausherren aus der Pause, die sich in der Folge in der Duisburger Hälfte festsetzen konnten und mehrere gute Chancen herausspielten. Diese führten aber nicht zu einem Torerfolg. 65 Minuten waren absolviert, als Steffen Meuer und Niklas Jessen das Feld betraten. Sie ersetzten Viet und Symalla. Eine weitere Stärkung der Offensive war die Einwechslung von Dominik Kother, der nach 73 Zeigerumdrehungen den glücklosen Krüger ersetzte.
In der Schlussphase hüllte ein immer dichter werdender Nebel das Spielfeld ein. Eine vernünftige Sicht Sicht war kaum noch gegeben. Der eingewechselte Lukas Fröde kam zur besten Chance für den FCI in der Partie. Mit viel Kraft tankte er sich in den Duisburger Strafraum, zog dann ab und knallte das Spielgerät an die Latte. Mehr sollte auch in der fünfminütigen Nachspielzeit nicht mehr passieren, sodass der erhoffte Sieg den Duisburgern verwehrt blieb. Ein schwaches Drittliga-Spiel endete mit dem gerechten Ergebnis.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: