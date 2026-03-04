MSV Duisburg holt Punkt im Ingolstädter Nebel-Chaos 3. Liga: Keinen Sieger gab es zwischen dem FC Ingolstadt und dem MSV Duisburg. Dichter Nebel sorgte für einige Schwierigkeiten. von Marcel Eichholz · Heute, 20:53 Uhr · 0 Leser

Im dichten Nebel haben der FC Ingolstadt und der MSV Duisburg gespielt. – Foto: IMAGO / foto2press

Der zweite Einsatz in der Englischen Woche führte den MSV Duisburg zum FC Ingolstadt. Überschattet wurde das Duisburger Auswärtsspiel derweil von der Meldung, dass der ehemalige Torwart der Zebras, Georg Koch, seinem Bauchspeicheldrüsenkrebsleiden erlegen ist. Er wurde nur 54 Jahre alt. Sportlich reichte es letztlich nur zu einem torlosen Unentschieden, bei dem starker Nebel über weite Teile die Sicht erschwerte.

Mit einer eher ungewohnten Fünferkette schickte MSV-Coach Dietmar Hirsch seine Mannschaft auf das Feld. Insgesamt nahm der Coach im Vergleich zum 1:1 gegen den TSV Havelse am Sonntag vier Veränderungen in der Startformation vor. Ben Schlicke rückte als dritter Innenverteidiger in die Defensive, Simon Symalla begann auf der rechten Seite, Christian Viet auf der Zehnerposition und Florian Krüger als einzige Spitze. Unter den Augen von rund 500 mitgereisten Fans aus Duisburg tasteten sich die Mannschaften zunächst ab. Dieses Stadium sollte in der ersten Halbzeit auch nicht wirklich überschritten werden. Durch eine frühe Gelbe Karte war Duisburgs Kapitän Alexander Hahn schon nach drei Minuten vorbelastet, Ingolstadts Yannick Deichmann versuchte es sehenswert per Fallrückzieher, scheiterte aber an einer Kopfabwehr eines MSV-Verteidigers (7.). Gefährlich wurde es Mitte des ersten Durchgangs. Patrick Sussek setzte sich auf der linken Seite durch, drang in den Strafraum ein und sah den gut positionierten Symalla. Dieser versuchte es direkt, doch auch er scheiterte an einem FCI-Bein (23.). In der Folge schien sich der Offensivdruck der Duisburger etwas zu erhöhen, zwingende Torchancen konnten aber weiter nicht herausgespielt werden. Kurz vor der Pause vergab Julian Kügel aus spitzem Winkel, MSV-Keeper Max Braune parierte sicher (41.).