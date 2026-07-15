MSV Duisburg holt die Nummer 1 von Drittliga-Absteiger Der MSV Duisburg hat Toni Stahl unter Vertrag genommen. Der Torhüter kommt vom 1. FC Schweinfurt, war zuletzt Stammkeeper in der 3. Liga und hat im Trainingslager überzeugt. von André Nückel · Heute, 15:13 Uhr · 0 Leser

Das ist Toni Stahl. – Foto: MSV Duisburg

Der MSV Duisburg hat einen neuen Torhüter gefunden: Toni Stahl, der im Trainingslager überzeugt hat, wechselt vom 1. FC Schweinfurt zu den Zebras. Er Stand zuletzt in 29 Partien für die Bayern in der 3. Liga zwischen den Pfosten, dafür hütete der 26-Jährige unter anderem das Tor von Hannover 96 II.

Stahl durchlief die Jugendabteilung von Energie Cottbus und RB Leipzig, debütierte im Anschluss für die Cottbuser im Seniorenfußball. Stahl hat Hirsch im Trainingslager überzeugt Chris Schmoldt: „Wir hatten uns mit Toni schon zu vorherigen Spielzeiten beschäftigt, der gute Austausch hat geholfen, dass wir ihn nun so schnell und unkompliziert für uns gewinnen konnten. In den letzten Tagen des Trainingslagers hat sich unser Eindruck von ihm, sowohl sportlich als auch charakterlich, mehr als bestätigt. Er passt menschlich sehr gut in unsere Mannschaft, ist selbst in einem super Alter und wird unsere jungen Keeper im Torwart-Team mit seiner schon gesammelten Erfahrung super unterstützen und verstärken.“

Dietmar Hirsch: „Wir sind wirklich froh, dass es mit seinem Wechsel zu uns jetzt so schnell ging. Er hat im Trainingslager einen sehr guten, hoch motivierten Eindruck hinterlassen. Er weiß um die Situation bei uns und nimmt sie an, wird unser Torwart-Team komplettieren und mit seiner hohen Qualität bereichern.“ Sven Beuckert: „Toni bringt viel Erfahrung mit und schöpft aus einer sehr guten Ausbildung! Ich bin davon überzeugt, dass er unsere Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich bereichern wird.“