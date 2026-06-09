MSV Duisburg holt Bundesliga-erfahrenen Mittelfeldmann Der MSV Duisburg hat die zweite Verstärkung für die kommende Saison vorgestellt. Vom FC Ingolstadt kommt Max Besuschkow. von Marcel Eichholz · Heute, 16:01 Uhr · 0 Leser

Max Besuschkow wird ein Zebra. – Foto: MSV Duisburg

Die Kaderplanung beim MSV Duisburg geht auch in der Sommerpause weiter. Während die Spieler und Cheftrainer Dietmar Hirsch in der Sonne neue Kraft tanken, arbeitet Sportdirektor Chris Schmoldt weiter am Feinschliff für die neue Spielzeit. Nach der festen Verpflichtung von Leih-Spieler Dominik Kother, folgt nun mit Mittelfeldmann Max Besuschkow der erste externe Zugang.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Ausgebildet im Nachwuchs des VfB Stuttgart, gab der 35-fache Deutsche Junioren-Nationalspieler für die Brustring-Träger auch sein Debüt bei den Senioren. In der Saison 2015/16 stand er in 33 Begegnungen in der 3. Liga auf dem Feld, erzielte dabei vier Tore und legte weitere vier Treffer auf. In der Folge ging es für ihn zu Eintracht Frankfurt, für die er in der Bundesliga kickte. Auch Holstein Kiel, Union Saint Gilloise, der SSV Jahn Regensburg, Hannover 96, Austria Klagenfurt und der FC Ingolstadt finden sich in seiner Vita wieder. Bislang kam er so auf 18 Einsätze in der Bundesliga, 152 Begegnungen in der zweiten Liga und 93 Partien in der 3. Liga. >>> Das ist Max Besuschkow "Mit Max bekommen wir einen sehr laufstarken, zentralen und doch variabel einsetzbaren Mittelfeldspieler, der seine Fähigkeiten auch schon in höheren Ligen unter Beweis gestellt hat. Mit der Erfahrung seiner 29 Jahre hat er zudem auf und neben dem Platz schon seine Führungsqualitäten gezeigt, deshalb freue ich mich sehr, dass wir ihn überzeugt haben, mit uns gemeinsam den nächsten Schritt beim und für den Spielverein zu machen", sagt Duisburgs Cheftrainer Dietmar Hirsch.

"Übernimmt Verantwortung" Schmoldt ergänzt: "Auch aus der Analyse der abgelaufenen Spielzeit sind wir der festen Überzeugung, dass wir unser zentrales Mittelfeld strategisch stärken möchten. Mit Max bekommen wir einen erfahrenen Spielgestalter mit sehr hoher Spielintelligenz und hoher Passqualität, er liest ein Spiel und übernimmt Verantwortung im Spielverlauf Entscheidungen zu treffen, die der Mannschaft in den unterschiedlichen Phasen eines Spiels hilft. In den sehr guten Gesprächen haben wir einen Spieler kennengelernt, der höherklassig erfahren ist und extrem hungrig ist, dort wieder hinzukommen. Daher sind wir glücklich, dass auch wir ihn von unserer Idee und unserem Weg überzeugen konnten.“ Besuschkow selbst freut sich auf die neue Herausforderung an der Wedau, "auf diesen Traditionsverein mit seiner Strahlkraft, auf die Mannschaft, die Fans - und die Perspektive, die mich von Anfang an überzeugt hat." Für ihn beginnt das Kapitel Duisburg mit der Rückennummer 17. "Ich habe in den Gesprächen schnell gespürt, dass hier etwas entstehen kann, und genau diesen Weg möchte ich mitgehen. Deshalb war für mich persönlich auch klar, dass ich meine Zukunft nicht mehr in Ingolstadt sehe. Es gab dort die Möglichkeit, über eine Verlängerung zu sprechen, aber ich habe mich bewusst entschieden, etwas Neues machen zu wollen - beim und mit dem Spielverein. Diese Entscheidung habe ich aus voller Überzeugung getroffen", sagt er abschließend.