MSV Duisburg: Hirsch zählt Mannschaft nach Testspielpleite an Nach der 2:4-Niederlage gegen Beerschot VA fand MSV-Trainer Dietmar Hirsch deutliche Worte. Der Coach kritisierte vor allem die fehlende Intensität seiner Mannschaft. von Markus Becker · Heute, 11:41 Uhr · 0 Leser

Dietmar Hirsch war keineswegs zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft. – Foto: Imago Images

Die erste Niederlage der Sommervorbereitung sorgte beim MSV Duisburg nicht nur wegen des Ergebnisses für Unzufriedenheit. Nach dem 2:4 gegen den belgischen Zweitligisten Beerschot VA zeigte sich Cheftrainer Dietmar Hirsch insbesondere mit dem Auftreten seiner Mannschaft gegen den Ball überhaupt nicht einverstanden.

Zwar erinnerte der 54-Jährige daran, dass seine Mannschaft ordentlich in die Partie gekommen sei und nach der Führung durch Peter Remmert sowie dem vergebenen Strafstoß von Jakob Bookjans sogar die Chance auf das 2:0 hatte. Danach habe der MSV aber komplett den Faden verloren. "Gefühlt war der Gegner vier oder fünf Mal vorne und macht die Tore. Wir schlafen dann auch, verteidigen schlecht. Die DNA in den letzten zwei Jahren war bei uns immer fleißig und gut zu verteidigen. Das hat mir heute gar nicht gefallen“, sagte Hirsch.

Hirsch vermisst Intensität Als Erklärung wollte der Trainer auch die intensive Trainingswoche nicht gelten lassen. Für ihn lag das Problem vielmehr in der Einstellung gegen den Ball. "Laufen hat nichts mit Konzentration zu tun, sondern mit Fleiß. Wenn du anläufst, musst du sprinten, rennen und laufen. Das hat etwas mit Intensität und der richtigen Einstellung gegen den Ball zu tun.“

Auch nach dem Komplettwechsel zur Pause sah Hirsch nur wenige Verbesserungen. Zwar ließ Beerschot offensiv nach, spielerisch überzeugte der MSV aus seiner Sicht aber weiterhin nicht. "Der Gegner hat sich mehr mit dem Ball bewegt als wir. Läuferisch und von der Intensität mit und gegen den Ball war es mir heute zu wenig.“ Entsprechend wollte der Coach die Niederlage keineswegs einfach abhaken. "Ich verliere nicht gerne und wenn, dann will ich anders verlieren. Für mich sah es aus wie ein Freundschaftsspiel. Es ist zwar ein Testspiel, aber die, die die höhere Intensität auf den Platz bringen, werden spielen. Die anderen nicht.“ Lobinger: "Sind auf einem guten Weg" Etwas weniger scharf fiel die Einordnung von Lex-Tyger Lobinger aus, der in der Schlussphase den Treffer zum 2:4-Endstand erzielte. Positiv hob der Angreifer hervor, dass der MSV nach dem Seitenwechsel zumindest eine Reaktion gezeigt habe. "Wir als Team haben dafür gesorgt, dass wir die zweite Halbzeit gewonnen haben.“ Den deutlichen Pausenrückstand wollte der Stürmer dennoch nicht ignorieren. "Natürlich ist das nicht schön. Keine Mannschaft liegt gerne 1:4 zurück. Aber wir sind in der Vorbereitung. Man darf nicht jeden Test überbewerten. Klar ist aber auch, dass wir uns solche Fehler in der Saison nicht erlauben dürfen.“

Lex-Tyger Lobinger erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:4. – Foto: Imago Images