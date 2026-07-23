MSV Duisburg: Hirsch zählt Mannschaft nach Testspielpleite an

Die erste Niederlage der Sommervorbereitung sorgte beim MSV Duisburg nicht nur wegen des Ergebnisses für Unzufriedenheit. Nach dem 2:4 gegen den belgischen Zweitligisten Beerschot VA zeigte sich Cheftrainer Dietmar Hirsch insbesondere mit dem Auftreten seiner Mannschaft gegen den Ball überhaupt nicht einverstanden.
Zwar erinnerte der 54-Jährige daran, dass seine Mannschaft ordentlich in die Partie gekommen sei und nach der Führung durch Peter Remmert sowie dem vergebenen Strafstoß von Jakob Bookjans sogar die Chance auf das 2:0 hatte. Danach habe der MSV aber komplett den Faden verloren.
"Gefühlt war der Gegner vier oder fünf Mal vorne und macht die Tore. Wir schlafen dann auch, verteidigen schlecht. Die DNA in den letzten zwei Jahren war bei uns immer fleißig und gut zu verteidigen. Das hat mir heute gar nicht gefallen“, sagte Hirsch.
Als Erklärung wollte der Trainer auch die intensive Trainingswoche nicht gelten lassen. Für ihn lag das Problem vielmehr in der Einstellung gegen den Ball. "Laufen hat nichts mit Konzentration zu tun, sondern mit Fleiß. Wenn du anläufst, musst du sprinten, rennen und laufen. Das hat etwas mit Intensität und der richtigen Einstellung gegen den Ball zu tun.“
Auch nach dem Komplettwechsel zur Pause sah Hirsch nur wenige Verbesserungen. Zwar ließ Beerschot offensiv nach, spielerisch überzeugte der MSV aus seiner Sicht aber weiterhin nicht. "Der Gegner hat sich mehr mit dem Ball bewegt als wir. Läuferisch und von der Intensität mit und gegen den Ball war es mir heute zu wenig.“
Entsprechend wollte der Coach die Niederlage keineswegs einfach abhaken. "Ich verliere nicht gerne und wenn, dann will ich anders verlieren. Für mich sah es aus wie ein Freundschaftsspiel. Es ist zwar ein Testspiel, aber die, die die höhere Intensität auf den Platz bringen, werden spielen. Die anderen nicht.“
Etwas weniger scharf fiel die Einordnung von Lex-Tyger Lobinger aus, der in der Schlussphase den Treffer zum 2:4-Endstand erzielte. Positiv hob der Angreifer hervor, dass der MSV nach dem Seitenwechsel zumindest eine Reaktion gezeigt habe. "Wir als Team haben dafür gesorgt, dass wir die zweite Halbzeit gewonnen haben.“
Den deutlichen Pausenrückstand wollte der Stürmer dennoch nicht ignorieren. "Natürlich ist das nicht schön. Keine Mannschaft liegt gerne 1:4 zurück. Aber wir sind in der Vorbereitung. Man darf nicht jeden Test überbewerten. Klar ist aber auch, dass wir uns solche Fehler in der Saison nicht erlauben dürfen.“
Lobinger sieht den MSV trotz der Niederlage weiterhin auf Kurs. "Die letzten Wochen waren sehr intensiv, das merkt man auch. Aber wir sind auf einem guten Weg."
Neben der Kritik am eigenen Team zeigte sich Hirsch zudem irritiert über den Testspielgegner. Eigentlich sei vereinbart gewesen, dass Beerschot personell eingeschränkt sei. Als der belgische Klub zur Pause allerdings ebenfalls nahezu komplett wechselte, musste sich der Duisbuger Coach erstmal verwundert die Augen reiben: "Da fühle ich mich verarscht", sagte er klar. Bereits am Samstag (25. Juli, 15 Uhr) bietet sich gegen Zweitligist Arminia Bielefeld die nächste Gelegenheit, die Erkenntnisse aus der ersten Testspielniederlage umzusetzen.
MSV Duisburg – Beerschot VA 2:4
MSV Duisburg: Maximilian Braune (46. Toni Stahl), Tobias Fleckstein (46. Ben Schlicke), Joshua Bitter (46. Niklas Jessen), Can Coskun (46. Patrick Sussek), Martin Ens (46. Alexander Hahn), Jakob Bookjans (46. Conor Noß), Rasim Bulic (46. Aljaz Casar), Max Besuschkow (46. Christian Viet), Dominik Kother (46. Florian Krüger), Ramien Safi (46. Jan-Simon Symalla), Peter Remmert (46. Lex-Tyger Lobinger) - Trainer: Dietmar Hirsch
Beerschot VA: Brent Stevens, Edisson Jordanov, Jordan Bustin, Axl Van Himbeeck, Bas Van den Eynden, Dennis Gyamfi, Genki Haraguchi, D'Margio Wright-Philipps, Anas Haj Mohamed, Arnold Vula
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 1702
Tore: 1:0 Peter Remmert (12.), 1:1 Bas Van den Eynden (16.), 1:2 Genki Haraguchi (24.), 1:3 Anas Haj Mohamed (38.), 1:4 Arnold Vula (41.), 2:4 Lex-Tyger Lobinger (83.)
Besondere Vorkommnisse: Jakob Bookjans (MSV Duisburg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (14.).