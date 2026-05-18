MSV Duisburg hat Planungssicherheit und ist auf allen Ebenen gefordert Die Frage nach der Ligazugehörigkeit ist beim MSV Duisburg seit Samstag geklärt. Die Verantwortlichen haben Planungssicherheit und sind gefordert. von Marcel Eichholz · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

Chris Schmoldt muss jetzt den Kader der Zebras verstärken. – Foto: MSV Duisburg / Nico Herbertz

Der erhoffte Aufstieg oder zumindest die schon sicher geglaubte Relegation sind es beim MSV Duisburg nicht geworden. Am Ende einer insgesamt starken Saison steht Tabellenplatz vier in der Abschlusstabelle der 3. Liga. Die Enttäuschung war nach Abpfiff des letzten Saisonspiels groß. Nun ist es an den Verantwortlichen, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen und den Kader entsprechend zu verstärken.

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Herausforderungen werden größer Was bleibt ist ein Gefühl der verpassten Chance, des Scheiterns auf der Zielgeraden. Mit dem Abstieg von Schwergewicht Fortuna Düsseldorf, der Rückkehr von Preußen Münster, sowie den ambitionierten Teams des FC Hansa Rostock, Alemannia Aachen oder TSV 1860 München wird der Kreis der Aufstiegskandidaten in der kommenden Spielzeit sicherlich größer werden, als er es im nun beendeten Wettbewerb war. Hinzu kommt die unterlegene Mannschaft aus der noch ausstehenden Relegation. Auch der SC Verl, Wehen Wiesbaden und weitere werden mit dem erklärten Ziel, oben mitspielen zu wollen, in die Saison gehen. Der MSV muss personell nachlegen und den Kader verstärken. "Es ist klar, in welcher Liga wir nächstes Jahr spielen. Jetzt können die Dinge forciert werden, das ist ja logisch", sagte Schmoldt. Auf Nachfrage, wie weit die Planungen schon fortgeschritten sind, reagierte er allerdings eher abweisend und verwies auf zu erfolgenden Veröffentlichungen in den Vereinsmedien. Gerade nach den Winter-Transfers um Torjäger Lex-Tyger Lobinger, Aljaz Casar und der Leihe von Dominik Kother waren die Ambitionen wohl eher, direkt aufzusteigen. Dass es nun nur Platz vier geworden ist, dürfte in so manche Planung einen fetten Strich gemacht haben. Aber: In den vergangenen beiden Jahren haben die Verantwortlichen bewiesen, dass sie eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen können. Daran werden sie sich erneut messen lassen müssen.