MSV Duisburg grüßt von ganz oben - und kassiert ab Der DFB hat die Financial-Fairplay-Ausschüttungen für die dritte Liga bekanntgegeben. Der MSV Duisburg grüßt von ganz oben - und darf dich über viel Geld freuen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schüttet seit 2019 über das Financial Fairplay 3. Liga jährlich 550.000 Euro an die Drittliga-Klubs aus. Für die vergangene Saison 2021/2022 wurde die Gesamtsumme von 550.000 Euro verteilt. Das gab der DFB offiziell bekannt.

Demnach partizipieren zwölf Klubs vom Belobigungstopf - das sind zwei weniger als im Jahr zuvor. In der Saison 2019/2020 hatten ebenfalls zwölf Vereine vom Financial Fairplay profitiert. Zweite Mannschaften von Lizenzvereinen wurden nicht berücksichtigt. Der höchste Betrag ging an den MSV Duisburg. Die Zebras dürfen sich auf Grundlage ihres positiven wirtschaftlichen Saisonergebnisses im Financial Fairplay und aufgrund ihrer Planungsqualität über rund 84.000 Euro aus dem Financial-Fairplay-Topf freuen.