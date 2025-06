MSV Duisburg gibt weiteres Testspiel bekannt

Am kommenden Montag startet der MSV Duisburg in die Vorbereitung. – Foto: Marcel Eichholz

In wenigen Tagen startet der MSV Duisburg in die Vorbereitung auf die Saison 2025/26. Am kommenden Montag bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch seine Mannschaft zum Aufgalopp an der Westender Straße. Bislang stehen zudem fünf Testspiele fest, weitere sollen noch hinzukommen. Neu dabei ist der Test beim SV Wanheim, der nach Saisonstart stattfinden wird.

Am Montag um 14 Uhr präsentieren sich die Zebras zum ersten Mal ihren Fans. Das Auftakttraining ist öffentlich. Im vergangenen Sommer hatten rund 400 Fans die erste Einheit auf dem Platz verfolgt - besonders groß war das Interesse an den neuen Spielern, denn die kannte nach dem Radikalumbruch fast niemand. Ähnlich voll dürfte es auch in diesem Jahr werden. Der MSV ist wieder "hip", die Euphorie in der Stadt groß und beim Dauerkartenverkauf steuert der Verein auf einen neuen Rekord zu.

Intensive Vorbereitung Bevor am ersten Augustwochenende die Spielzeit in der 3. Liga offiziell eröffnet wird, steht eine intensive Arbeit auf dem Trainingsplatz bevor. Allein in der ersten Woche stehen acht Einheit auf dem Plan von Hirsch und seinem Staff. Zum Abschluss der Trainingswoche testet der MSV am Samstag, 28. Juni um 15 Uhr, beim Duisburger SV 1900 (FuPa-Liveticker). In der Woche darauf geht es ins niederländische Epe. Hier machte der Zebra-Tross bereits im vergangenen Sommer Halt und legte den Grundstein für eine erfolgreiche Saison. Getestet werden soll dort ebenfalls, Zuschauer dürften aber erneut nicht erlaubt sein.