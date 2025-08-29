 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Rot-Weiß Oberhausen ist am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach im Einsatz.
Rot-Weiß Oberhausen ist am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach im Einsatz. – Foto: Matthis Schmidt

MSV Duisburg gegen Alemannia Aachen, Gladbach trifft auf RWO

Spannende West-Duelle gibt es am 5. Spieltag in der U19-DFB-Nachwuchsliga an. Der MSV Duisburg reist nach Aachen, Rot-Weiss Essen zum FSV Frankfurt. Das gibt es außerdem.

Verlinkte Inhalte

U19-DFB-NL Gr. G
U19-DFB-NL Gr. H
U19-DFB-NL Gr. I
RW Oberh.
Elversberg

Mit spannenden Duellen geht die U19-DFB-Nachwuchsliga am Wochenende in den 5. Spieltag. Vorjahresmeister 1. FC Köln, bislang noch nicht richtig in Schwung gekommen, trifft in der Gruppe G auf die SV Elversberg, Fortuna Düsseldorf empfängt den 1. FSV Mainz 05 und im West-Duell reist der MSV Duisburg zu Alemannia Aachen. Am Sonntag ist Rot-Weiss Essen beim FSV Frankfurt im Einsatz, Bayer Leverkusen trifft bereits am Samstag in der Gruppe H auf de VfL Bochum. In der Gruppe I steht am Sonntag außerdem das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Rot-Weiß Oberhausen an.

So läuft der Spieltag in der Gruppe G

Morgen, 11:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
SV Elversberg
SV ElversbergElversberg
11:00

Morgen, 13:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlem. Aachen
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
13:00live

Morgen, 11:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
11:00

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Sa., 13.09.25 12:00 Uhr SV Elversberg - Fortuna Düsseldorf
So., 14.09.25 11:00 Uhr 1. FC Köln - Alemannia Aachen
So., 14.09.25 14:30 Uhr FSV Mainz 05 - FC Viktoria Köln

7. Spieltag
Sa., 20.09.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - 1. FC Köln
Sa., 20.09.25 11:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - Alemannia Aachen
Sa., 20.09.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - SV Elversberg

>>> Der Spielplan in der Übersicht

_______________

So läuft der Spieltag in der Gruppe H

Morgen, 13:00 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
13:00

Morgen, 13:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
13:30live

So., 31.08.2025, 11:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
11:00

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Sa., 13.09.25 12:00 Uhr TSV Schott Mainz - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund - SV Wehen Wiesbaden
So., 14.09.25 13:00 Uhr VfL Bochum - FSV Frankfurt

7. Spieltag
So., 21.09.25 11:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - FSV Frankfurt
So., 21.09.25 11:00 Uhr Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund
So., 21.09.25 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfL Bochum

>>> Der Spielplan in der Übersicht

_______________

So läuft der Spieltag in der Gruppe I

Morgen, 13:30 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
13:30

Morgen, 11:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn
11:00

Morgen, 13:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabr.
13:00live

So., 31.08.2025, 11:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
11:00

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Sa., 13.09.25 13:00 Uhr SV Meppen - Borussia Mönchengladbach
So., 14.09.25 11:00 Uhr SC Paderborn 07 - DSC Arminia Bielefeld
So., 14.09.25 11:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - SC Preußen Münster
So., 14.09.25 11:00 Uhr VfL Osnabrück - FC Schalke 04

7. Spieltag
So., 21.09.25 11:30 Uhr FC Schalke 04 - SV Meppen
So., 21.09.25 12:00 Uhr SC Preußen Münster - SC Paderborn 07
So., 21.09.25 12:30 Uhr Borussia Mönchengladbach - VfL Osnabrück
So., 21.09.25 13:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SC Rot-Weiß Oberhausen

>>> Der Spielplan in der Übersicht

Aufrufe: 029.8.2025, 12:45 Uhr
Marcel EichholzAutor