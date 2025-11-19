MSV Duisburg freut sich auf Heimspiel in Hoffenheim

"Wenn unter der Woche 1.000 Fans mit nach Hoffenheim fahren, freut uns das sehr und wir sind dafür auch sehr dankbar", betont Duisburgs Cheftrainer. Da zeitgleich die erste Mannschaft der TSG spielt und Partien der U23 in der Regel kein großes Zuschauerinteresse hervorrufen, dürften die MSV-Fans deutlich in der Überzahl sein und für Heimspielatmosphäre sorgen.

Auch aus sportlicher Sicht braucht sich der Aufsteiger, der den Status als Underdog aber bei der Konkurrenz schon längst verloren hat, nicht verstecken. Als Tabellenführer reisen die Zebras an, treffen allerdings auf eine gewohnt unberechenbare U-Mannschaft. Die Hoffenheimer, ebenfalls erst im Sommer aus der Regionalliga aufgestiegen, zeigte bislang ebenfalls zahlreiche gute Auftritte und konnte 21 Punkte sammeln. In der Tabelle bedeutet das Rang sieben.

"Es ist eine gute Mannschaft, die teils außergewöhnliche Ergebnisse erzielt hat, zugleich aber auch überraschende Niederlagen verbucht hat. Sie sind sehr spielstark und besonders über die Außenbahnen gefährlich", teilt Hirsch seine Erkenntnisse zum kommenden Opponent mit. Selbst will er auf das bewährte Offensivpressing setzen. "Wir wollen sie mutig anlaufen", betont er. Das hat in der Vergangenheit schon oft zum Erfolg geführt. Personell kann Hirsch nahezu aus dem Vollen schöpfen. Abgesehen von den Langzeitverletzten Jakob Bookjans, Dennis Borkowski und Simon Symalla stehen alle anderen Akteure zur Verfügung.