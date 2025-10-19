 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Duisburg musste sich knapp geschlagen geben.
Duisburg musste sich knapp geschlagen geben. – Foto: Daniel Bender

MSV Duisburg erleidet Rückschlag gegen Gladbach, RWE gegen den BVB

U17-DFB-Nachwuchsliga: Der MSV Duisburg könnte schon bald seinen Platz unter den Top drei an Bayer Leverkusen verlieren. Rot-Weiss Essen musste aufgrund einer deutlichen Pleite gegen Borussia Dortmund ein Stück weit auf die Konkurrenz abreißen lassen.

In Gruppe G ist es ein Vierkampf um die besten Plätze. Der MSV Duisburg könnte dabei mit seiner 0:1-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach nach unten rutschen. Bayer Leverkusen hat noch ein Spiel weniger, mit dem 4:0-Sieg gegen Kickers Offenbach auch noch punktgleich mit den Zebras. Dem 1. FC Köln ist unterdessen das Weiterkommen schon fast nicht mehr zu nehmen. Mit dem 3:0-Erfolg gegen den Wuppertaler SV bleiben die Jungböcke auch weiterhin ungeschlagen.

In Gruppe H hat Rot-Weiss Essen die hochkomplizierte Aufgabe gegen Borussia Dortmund nicht gemeistert, zog mit einer 0:4-Pleite klar den Kürzeren. Platz eins hat der VfL Bochum aber noch weiterhin inne. Auch gegen RW Oberhausen blieben die Ruhrländer souverän. Tags zuvor behauptete sich Viktoria Köln gegen den SV Meppen und zementierte damit seinen dritten Tabellenplatz vor RWE.

_______________

So läuft der 8. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

Gestern, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
1
2
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
3
0
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
1
0
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
0
4
Abpfiff

_______________

So geht es weiter

9. Spieltag
25.10.25 Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach
25.10.25 Bayer 04 Leverkusen - Fortuna Düsseldorf
26.10.25 FSV Frankfurt - Kickers Offenbach
26.10.25 MSV Duisburg - 1. FC Köln


_______________

________________

So läuft der Spieltag der U17-DFB-Nachwuchsliga, H

Gestern, 14:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
0
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
4
0
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
0
3
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
3
1
Abpfiff

_______________

So geht es weiter

9. Spieltag
25.10.25 FC Viktoria Köln - SC Preußen Münster
25.10.25 Rot-Weiss Essen - SV Meppen
26.10.25 FC Schalke 04 - VfL Bochum
26.10.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Dortmund

_______________

