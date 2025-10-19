MSV Duisburg erleidet Rückschlag gegen Gladbach, RWE gegen den BVB

In Gruppe G ist es ein Vierkampf um die besten Plätze. Der MSV Duisburg könnte dabei mit seiner 0:1-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach nach unten rutschen. Bayer Leverkusen hat noch ein Spiel weniger, mit dem 4:0-Sieg gegen Kickers Offenbach auch noch punktgleich mit den Zebras. Dem 1. FC Köln ist unterdessen das Weiterkommen schon fast nicht mehr zu nehmen. Mit dem 3:0-Erfolg gegen den Wuppertaler SV bleiben die Jungböcke auch weiterhin ungeschlagen.
In Gruppe H hat Rot-Weiss Essen die hochkomplizierte Aufgabe gegen Borussia Dortmund nicht gemeistert, zog mit einer 0:4-Pleite klar den Kürzeren. Platz eins hat der VfL Bochum aber noch weiterhin inne. Auch gegen RW Oberhausen blieben die Ruhrländer souverän. Tags zuvor behauptete sich Viktoria Köln gegen den SV Meppen und zementierte damit seinen dritten Tabellenplatz vor RWE.
9. Spieltag
25.10.25 Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach
25.10.25 Bayer 04 Leverkusen - Fortuna Düsseldorf
26.10.25 FSV Frankfurt - Kickers Offenbach
26.10.25 MSV Duisburg - 1. FC Köln
________________
9. Spieltag
25.10.25 FC Viktoria Köln - SC Preußen Münster
25.10.25 Rot-Weiss Essen - SV Meppen
26.10.25 FC Schalke 04 - VfL Bochum
26.10.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Dortmund
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: