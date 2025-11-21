MSV Duisburg erlebt Debakel in Hoffenheim

Premiere für den MSV Duisburg. Noch nie zuvor stand die Mannschaft in einem Pflichtspiel gegen die U23 der TSG Hoffenheim auf dem Feld. In der Nachbetrachtung wäre es auch besser so geblieben, denn die Zebras erlebten im Kraichgau ein echtes Debakel. Gegen spielstarke Hausherren fand Duisburg nie in die Partie und unterlag folgerichtig und in der Höhe verdient mit 1:4.

Was sich zu einem echten Debakel entwickeln sollte, zeichnete sich schon früh in der Partie ab. Die Duisburger kamen nicht in ihr gewohntes Offensivpressing und fanden keine spielerischen Mittel gegen die wirbelnde Offensive der Gastgeber. Zwar kam Leon Müller nach drei Minuten zum Abschluss aus gut 20 Metern, der nur wenige Zentimeter am Pfosten vorbei ins Toraus kullerte, doch in der Folge spielte nur noch die TSG. Vor allem die Außenspieler stellten die MSV-Defensive permanent vor Probleme, Can Coskun und Joshua Bitter sahen keinen Stich. Hinzu kam dann auch noch Pech. Ayoube Amaimouni versuchte es aus der zweiten Reihe, Max Braune konnte den Ball nur abprallen lassen, das jedoch so, dass er direkt vor die Füße von Paul Hennrich fiel. Der Hoffenheimer hatte keine Probleme, aus kurzer Distanz zum 1:0 einzuschieben (6.).

Duisburg zeigte auch im weiteren Spielverlauf kein Aufbäumen. Die Köpfe gingen nach unten, die Körperspannung ging vollkommen verloren. Entsprechend leicht hatte es die TSG ihr Spiel durchzuziehen. Valentin Gendry scheiterte an Braune (20.), Amaimouni überspielte Coskun, fand aber kein Vorbeikommen am Duisburger Keeper (22.). Einmal sollte auch der MSV zum Torabschluss kommen. Nach langem Ball auf Patrick Sussek legte der aber nur halbherzig in die Mitte zu Tim Heike. Aus kurzer Distanz verzog der ab völlig (25.). In den zehn Minuten vor der Pause drehte Hoffenheim noch einmal richtig auf und legte drei weitere Treffer nach. Nach perfektem Steckpass vollstreckte David Mokwa zum 2:0 (36.), Zeitler legte für Amaimouni auf (42.) und Mokwa setzte den Schlusspunkt kurz vor dem Pausenpfiff (45.).