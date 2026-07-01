MSV Duisburg: Ein Däne wird neuer Linksverteidiger Der MSV Duisburg hat Freddy Christensen als neuen Linksverteidiger verpflichtet. von Marcel Eichholz · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser

Freddy Christensen trägt ab sofort Zebrastreifen. – Foto: MSV Duisburg

Der MSV Duisburg hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Freddy Christensen verpflichtet. Der 23 Jahre alte Linksverteidiger kommt von Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück. Nach der festen Verpflichtung von Dominik Kother, den Transfers von Max Besuschkow und Ramien Safi, sowie der Leihe von S04-Stürmer Peter Remmert ist das Sommer-Zugang Nummer fünf.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Erwartungsgemäß hat der MSV Duisburg eine Baustelle im aktuelle Kader nun geschlossen. Bei Trainingsauftakt am Dienstag hatte MSV-Cheftrainer Dietmar Hirsch noch Verstärkung für die Linksverteidiger-Position gefordert, nun hat er sie bekommen: Freddy Christensen wechselt von der Bremer Brücke an die Wedau. In Duisburg wird er die Nummer drei auf dem Trikot tragen und mit Flügelflitzer Can Coskun um den Startplatz hinten links kämpfen. In Osnabrück bestritt der vom schwedischen Erstligisten IF Brommapojkarna ausgeliehene Spieler 31 von 38 Spiele, erzielte dabei drei Tore und legte fünf weitere Treffer auf. Für die U-Nationalmannschaften seines Heimatlandes Dänemark absolvierte er 23 Partien. "Frederik spielt sehr intensiven Fußball, ist laufstark, bevorzugt das Gegenpressing. Die linke Außenverteidigerposition interpretiert er sehr offensiv, schlägt starke Flanken und Standards und stellt auch gerne in der Box seine Torgefährlichkeit unter Beweis", erklärt Hirsch.

"Aktiver Spilstil" Sportchef Chris Schmoldt ergänzt: "Wir hatten richtig tolle Gespräche mit Freddy, ein unfassbar positiver Typ. Er kann die linke Schiene spielen wie zuletzt in Osnabrück, aber genauso auch als LV in der 4er-Kette. Früher hat er auch schon die offensiven Flügelpositionen gespielt, einfach ein vielseitiger Spieler. Er hat einen enorm aktiven Spielstil, ist total griffig, denkt offensiv, genau das Profil, welches zu unserer Spielweise passt. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn von unserem #MSVereint-Weg überzeugt haben und freuen uns, ihn als neues Zebra in unsere Mannschaft integrieren zu können.“ Christensen selbst wird in der Vereinsmitteilung folgendermaßen zitiert: "Die 3. Liga ist wirklich herausfordernd, die Intensität und das Niveau sind sehr hoch. Ich habe die Stimmung hier in Duisburg kennen lernen dürfen und freue mich darauf, das nächste Kapitel zum ‚Wahnsinn von der Wedau‘ mit gestalten zu dürfen. Von mir aus kann’s los gehen!“