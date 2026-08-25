MSV Duisburg dreht im Niederrheinpokal gegen Wülfrath spät auf

In der ersten Runde des Niederrheinpokals ging es für den MSV Duisburg gegen Bezirksligist 1. FC Wülfrath. Gespielt wurde im Stadion der SSVg Velbert, da der heimische Sportpark die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllte. Hielt Wülfrath noch bis zur Pause gut mit, konnte der MSV nach dem Seitenwechsel seine Qualität besser ausspielen und am Ende verdient in die nächste Runde einziehen.
Von Beginn an übernahm der MSV die Kontrolle, zeigte lange Ballstafetten und legte sich den Gegner zurecht. Der finale Pass glückte über nahezu die gesamte erste Hälfte nicht. Das lag nur bedingt an der kompakten Defensive der Wülfrather, die besonders bei schnellen Aktionen der Zebras auch deutliche Lücken offenbarte. So waren es zunächst Distanzschüsse, die für etwas Torgefahr sorgten. Dominik Kother versuche es nach drei Minuten, fand in FCW-Schlussmann Marvin Oberhoff aber einen ebenbürtigen Gegenspieler.
Zehn Minuten brauchten die Hausherren, um in der Partie anzukommen. Dann spielten sie durchaus mutig mit und kamen durch einen Kopfball von Maik Bleckmann zu einer nennenswerten Chance. MSV-Torwart Toni Stahl lenkte den Ball noch um den Pfosten uns Toraus (13.). Die Wülfrather Stärkephase hielt aber nicht lange an, zumal sich so auch deutliche Räume für den MSV boten. Die nutze der Drittligist wenig später. Wülfrath bekam den Ball nicht aus dem Strafraum, letztlich war es dann Simon Symalla, der aus kurzer Distanz zum 1:0 versenkte (19.). Jakob Bookjans verpasste nach hohem Zuspiel nur wenige Minuten später den zweiten Treffer nur um Haaresbreite. Am zweiten Pfosten war er völlig frei, rauschte aber knapp am Spielgerät vorbei (28.). Kurz vor der Pause durfte auch Peter Remmert mal in Aktion treten. Der Stürmer war zuvor von Zuspielen weitestgehend verschont worden. Nicht so vier Minuten vor dem Halbzeitpfiff. Can Coskun spielte scharf in Zentrum, Remmert drehte sich und zog gleich ab. Wie seine Mitspieler kam er aber auch nicht an Oberhoff vorbei.
Nach dem Seitenwechsel dauerte es sieben Minuten, ehe Duisburg das 2:0 nachlegte. Symalla marschierte bis zur Grundlinie, legte dann zurück und Bookjans hatte aus kurzer Distanz kein Problem damit, das Spielgerät über die Linie zu bekommen. Es ging weiter munter zur Sache. Martin Ens köpfte nach Safi-Flanke nur knapp am Kasten vorbei (57.), auf der Gegenseite verpasste Hasan Ülker nach einem satten Schuss ebenfalls nur knapp den Anschlusstreffer (59.). Wenig später war für Safi und Bookjans Schluss, sie wurden durch Patrick Sussek und Aljaz Casar ersetzt. Zur zweiten Halbzeit waren bereits Conor Noß und Ens für Coskun und Fleckstein gekommen.
Symalla, einer der auffälligsten Duisburger, belohnte sich kurz darauf mit seinem zweiten Treffer. Ein schneller Duisburger Konter führte über Noß zu dem Youngster, der mit viel Tempo in den Strafraum marschierte und kompromisslos auf 3:0 stellte (65.). In der Schlussphase eroberte Kother den Ball und leitete direkt den Angriff ein. Passgenau kam sein Zuspiel auf Sussek im Zentrum. Bei zwei Metern Torentfernung musste der nur den Fuß hinhaten (79.). Das 5:0 machte Kother nach einer Ecke dann selbst. Gut 20 Meter betrug die Torentfernung, die der Duisburger mit einem satten Strahl in den Winkel überwand (82.). Kurz vor dem Schlusspfiff kam Wülfrath zum Ehrentreffer. Von der Strafraumkante schoss Hasan Ülker genau unter die Latte - keine Chance für Stahl. Am Ende war es dann doch der erwartet klare Erfolg für den MSV Duisburg, der sicher in die zweite Runde einzog. Wülfrath hielt gut dagegen, konnte aber nicht für die Überraschung sorgen.