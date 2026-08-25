MSV Duisburg dreht im Niederrheinpokal gegen Wülfrath spät auf

Von Beginn an übernahm der MSV die Kontrolle, zeigte lange Ballstafetten und legte sich den Gegner zurecht. Der finale Pass glückte über nahezu die gesamte erste Hälfte nicht. Das lag nur bedingt an der kompakten Defensive der Wülfrather, die besonders bei schnellen Aktionen der Zebras auch deutliche Lücken offenbarte. So waren es zunächst Distanzschüsse, die für etwas Torgefahr sorgten. Dominik Kother versuche es nach drei Minuten, fand in FCW-Schlussmann Marvin Oberhoff aber einen ebenbürtigen Gegenspieler.

Zehn Minuten brauchten die Hausherren, um in der Partie anzukommen. Dann spielten sie durchaus mutig mit und kamen durch einen Kopfball von Maik Bleckmann zu einer nennenswerten Chance. MSV-Torwart Toni Stahl lenkte den Ball noch um den Pfosten uns Toraus (13.). Die Wülfrather Stärkephase hielt aber nicht lange an, zumal sich so auch deutliche Räume für den MSV boten. Die nutze der Drittligist wenig später. Wülfrath bekam den Ball nicht aus dem Strafraum, letztlich war es dann Simon Symalla, der aus kurzer Distanz zum 1:0 versenkte (19.). Jakob Bookjans verpasste nach hohem Zuspiel nur wenige Minuten später den zweiten Treffer nur um Haaresbreite. Am zweiten Pfosten war er völlig frei, rauschte aber knapp am Spielgerät vorbei (28.). Kurz vor der Pause durfte auch Peter Remmert mal in Aktion treten. Der Stürmer war zuvor von Zuspielen weitestgehend verschont worden. Nicht so vier Minuten vor dem Halbzeitpfiff. Can Coskun spielte scharf in Zentrum, Remmert drehte sich und zog gleich ab. Wie seine Mitspieler kam er aber auch nicht an Oberhoff vorbei.

Symalla sticht hervor

Nach dem Seitenwechsel dauerte es sieben Minuten, ehe Duisburg das 2:0 nachlegte. Symalla marschierte bis zur Grundlinie, legte dann zurück und Bookjans hatte aus kurzer Distanz kein Problem damit, das Spielgerät über die Linie zu bekommen. Es ging weiter munter zur Sache. Martin Ens köpfte nach Safi-Flanke nur knapp am Kasten vorbei (57.), auf der Gegenseite verpasste Hasan Ülker nach einem satten Schuss ebenfalls nur knapp den Anschlusstreffer (59.). Wenig später war für Safi und Bookjans Schluss, sie wurden durch Patrick Sussek und Aljaz Casar ersetzt. Zur zweiten Halbzeit waren bereits Conor Noß und Ens für Coskun und Fleckstein gekommen.