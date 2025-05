MSV Duisburg dreht 0:3-Rückstand gegen Ratingen, Unterrath profitiert

Es ist nicht zu fassen. Drei Tore Vorsprung zur Halbzeit hätten doch auch gegen den allmächtigen MSV Duisburg für Zählbares reichen sollen. Doch weit gefehlt. Die Zebras stellten zum zweiten Durchgang personell noch einmal um und kamen durch zwei Strafstöße (44., 57.) wieder ins Spiel. In der Schlussphase hatten die Gäste auch noch den längeren Atem und drehten die Partie schlussendlich durch zwei weitere Treffer (71., 80.+4). Ratingen rutscht dadurch bis auf Weiteres auf Platz sieben ab, die Ungeschlagen-Serie der Duisburger hält an.

Am Ende stand ein eminent wichtiger Zähler für Unterrath zu Buche. Kurz vor Abpfiff konnten die Hausherren noch gegen den akut abstiegsgefährdeten BV ausgleichen und klettern dadurch einen Platz im Tableau nach oben. Die Gäste müssen sich einen Spieltag vor Schluss noch in die Quali-Plätze retten.

Klosterhardt hätte sich schon den vorzeitigen Erhalt in der Niederrheinliga sichern können. Stattdessen ist die Saison der Arminia vorzeitig beendet. Zum Saisonfinale braucht es nun Schützenhilfe der Konkurrenz. Leonard Onyinaja brachte RWE zunächst in Führung (18.), ehe Wim Landers für die Gäste ausglich (21.). In Durchgang zwei sicherten Rami Malaeb (52.) und erneut Onyinaja (59.) den Heimerfolg der Essener.