MSV Duisburg: Derby-Ticketverkauf gegen RWE gestartet

Mit großer Vorfreude fiebern die Fans des MSV Duisburg und von Rot-Weiss Essen dem anstehenden Derby in der 3. Liga entgegen. Am Sonntag, den 26. Oktober, ist es endlich soweit. Um 19.30 Uhr ertönt unter Flutlicht und vor wohl ausverkauftem Haus der Anpfiff im Wedaustadion. Anfang Oktober startet der Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkarteninhaber der Zebras.

Die MSV-Fans schlagen beim Vorverkauf gegen Rot-Weiss Essen kräftig zu. Kurz nach dem Start des Online-Vorverkaufs ist die Nordkurve nahezu ausverkauft. Auch große Teile der Haupttribüne und der Gegengeraden sind schon vergriffen. Sollte es in diesem Tempo weitergehen, ist es gut möglich, dass bereits am Abend 'Ausverkauft' vermeldet werden kann. (Info: Screenshot erstellt am 5.10. um 11.56 Uhr).

Es ist eines der absoluten Highlights der Saison: das Derby gegen Rot-Weiss Essen. Die Duelle gegen den Rivalen aus der Nachbarschaft sind stets stimmungsvoll auf den Rängen und umkämpft auf dem Rasen. Zuletzt konnten sich die Rot-Weissen dreimal in Folge durchsetzen, gewann am 24. Mai diesen Jahres den Niederrheinpokal. Der letzte MSV-Sieg ist gar datiert auf den 25. Mai 2017. Die Duisburger sind also mehr als motiviert, mal wieder den RWE zu schlagen.

Bevor es aber zum Aufeinandertreffen kommt, muss das Stadion zunächst einmal mit Anhängern beider Lager gefüllt werden. Der Gast aus Essen erhält rund 3.900 Tickets, die über den RWE direkt zu beziehen sind. Duisburg stehen etwa 24.000 Karten zur Verfügung, die ab Anfang Oktober an den Fan gebracht werden sollen. Am Sonntag, den 5. Oktober, startet um 10 Uhr zunächst der exklusive Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkarteninhaber. Dies geschieht zu diesem Zeitpunkt ausschließlich online. Am darauffolgenden Montag gibt es dann auch im ZebraShop die Möglichkeit, Zugangsberechtigungen zu erwerben, vorausgesetzt die Partie ist da noch nicht ausverkauft.

Mitglieder sowie Dauerkarteninhaber können jeweils zwei Tickets erwerben, eine Kombination aus Mitgliedschaft und Dauerkarte ist ausgeschlossen. Zudem wird es keinen freien Verkauf geben. Mit der Gesamtkapazität von rund 28.000 Zuschauern stehen so viele Derby-Tickets zur Verfügung, wie seit zehn Jahren nicht mehr. Für MSV-Fans wird dieses Mal der Block 24 geöffnet sein, wodurch der Block 23 wohl als Pufferblock deklariert werden dürfte.