MSV Duisburg: Der Tyger sticht zu - bangen um Max Dittgen

Viel besser hätte die Partie gegen den SSV Jahn Regensburg für den MSV Duisburg kaum laufen können. Die Mannschaft zeigte einen dominanten Auftritt, holten mit dem 2:0 den zweiten Sieg in Serie und übernahm zumindest bis zum Sonntagabend die Tabellenspitze in der 3. Liga. Besonders hervor stachen Lex-Tyger Lobinger und Joshua Bitter. Wie sie den Tag wahrgenommen haben und wie es weitergehen soll.

"Es war ein klassisches Drittligaspiel, von Beginn an hart umkämpft", erklärt der Torjäger. "Ich glaube, wir haben über das ganze Spiel den Gegner schon dominiert. Wir können vielleicht das eine oder andere Tor auf mehr schießen, aber ich glaube, wir haben trotzdem sehr souverän gewonnen", führt er weiter aus und betont, dass es gerne so weitergehen kann. "Da habe ich nichts gegen", meint er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Und dann? "Wir haben jetzt zwei Spiele gewonnen. Wir werden weiter jeden Gegner ernst nehmen, von Spiel zu Spiel schauen und dann sehen, wofür es am Ende reicht", sagt er abschließend.

Lobinger, im Winter von Liga-Konkurrent Viktoria Köln an die Wedau gewechselt, fühlt sich in seiner neuen Heimat gleich pudelwohl. Nach einem Assist und Tor zum Rückrunden-Auftakt beim VfB Stuttgart II legte der Angreifer am Samstag auch vor heimischer Kulisse nach. Beim 2:0 stand er, wo ein Stürmer stehen muss. Ein ruhender Ball wurde hoch in den Strafraum geschlagen und von Kapitän Alexander Hahn in den Fünfmeterraum weitergeleitet. "Da habe ich ein bisschen Glück, dass er mir wieder vor die Füße fällt", sagt der Torschütze. Zunächst prallte der Ball von seiner Brust in Richtung Tor ab, der starke Gäste-Keeper Felix Gebhardt konnte noch parieren, doch beim Nachschuss von Lobinger war er dann machtlos.

Bitter-Serie geht weiter

Den Grundstein des erneuten Erfolges legte zuvor aber ein andere. Joshua Bitter, jüngst zum Spieler des Jahres gewählt und seit Wochen in beeindruckender Verfassung, köpfte nach einem von Patrick Sussek getretenen Freistoß unhaltbar in den Winkel. Für den Außenverteidiger war es bereits der vierte Treffer in dieser Saison. "Zurzeit läuft einiges ganz gut. Nicht nur bei mir, sondern insgesamt in der Mannschaft. Und davon profitiere ich individuell natürlich auch", erklärt Bitter.

Die Stimmung an der Wedau ist gut. Das war bekanntlich nicht immer so. Bitter gehörte noch vor anderthalb Jahren zu der Mannschaft, die für den erstmaligen Abstieg in die Viertklassigkeit verantwortlich war. "Ich kenne auch andere Zeiten", merkt er an. Für ihn hat sich das aber komplett gewandelt. Bei der Verkündung der Aufstellung wird für ihn mit am lautesten geklatscht. "Das ehrt mich natürlich sehr. Die Liebe der Fans spüre ich als Spieler enorm. Es beflügelt immer sehr", unterstreicht er.

Die jüngsten Verpflichtungen im Winter hebt er ebenfalls positiv hervor. "Wir haben individuell in der Spitze zugelegt. Sowohl Tyger als auch Aljaz Casar sind qualitativ top individuelle Spieler, die uns sofort weitergeholfen haben. Ich hoffe, wir werden noch bis zum Sommer viel Spaß an den beinen haben", sagt Bitter.

Grund zur Sorge gibt es derweil bei Maximilian Dittgen. Der Offensivmann landete nach einem harten Zweikampf unsanft auf der Schulter. "Er hat voller Adrenalin noch bis zur Pause durchgebissen, da wir auch keinen Wechsel-Slot vor der Pause verschenken wollten", erklärt Coach Dietmar Hirsch auf der Pressekonferenz. Dittgen lief da mit dick bandagierter Schulter und schmerzverzerrtem Gesicht durch die Katakomben. Wenig später ging es für ihn zum Röntgen, auch ein MRT stand im Raum. Beim Auswärtsspiel beim SSV Ulm am kommenden Sonntag dürfte er wohl ausfallen.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: