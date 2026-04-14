MSV Duisburg: Der Ticker der Mitgliederversammlung zum Nachlesen

Christian Stiefelhagen hat zu den Mitgliedern gesprochen. – Foto: IMAGO / Nico Herbertz

Am Dienstagabend stand beim MSV Duisburg die alljährliche Mitgliederversammlung an. Nach drei Stunden fand eine insgesamt harmonische Veranstaltung ihr Ende Der Vorstand rund um den Vorsitzenden Christian Stiefelhagen hat den Rücktritt zum Ende des Geschäftsjahres begründet. Von der Veranstaltung haben wir mit einem ausführlichen Ticker berichtet. Diesen gibt es nachfolgend zum Nachlesen.

Der Fokus wird dann auf den angekündigten Rücktritt des Vorstands gerichtet. Der Vorsitzende Christian Stiefelhagen hatte im Februar seinen persönlichen Rücktritt auf der JHV angekündigt, seine Mitstreiter hatten wenig später erklärt, ebenfalls zurücktreten zu wollen. Nach den erfolgten Rücktritten wird Steifelhagen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, die sich mit der Neubesetzung des Vorstands befassen soll. Im Anschluss übernimmt der Wahlausschuss die organisatorische Verantwortung für diese außerordentliche Mitgliederversammlung. Im Raum steht aktuell ein Termin im Juni oder Juli. Bis dahin sind die Zebras aber nicht führungslos. "Bis zur Wahl eines neuen Vorstandes werden wir selbstverständlich vollumfänglich im Amt bleiben und unsere Aufgaben mit derselben Sorgfalt und Ernsthaftigkeit wahrnehmen wie bisher", heißt es in einer Erklärung des noch amtierenden Gremiums.

Um 16.30 Uhr öffnen sich am Dienstagabend die Stadiontore im Duisburger Wedaustadion. Dann nämlich beginnt der Einlass für die Mitgliederversammlung, die offiziell um 18 Uhr auf der Business-Ebene beginnt. Den Mitgliedern wird dann über das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025 berichtet. In dieser Zeit spielte der MSV in der Regionalliga West und beendete die mit der Meisterschaft und der direkten Rückkehr in die 3. Liga.

Es gibt zwei Anträge auf Satzungsänderung, zudem eine "orthografische und zeitgemäße Anpassung". Hierfür wird jeweils eine Dreiviertel-Mehrheit benötigt.

Eine insgesamt harmonische Mitgliederversammlung findet nach etwas mehr als drei Stunden ihr Ende. "Eine Versammlung ohne Aussprache gab es wohl noch nie", merkt der scheidende Vorstand an. "Habt einen guten Heimweg. Bis dann!", sagt er abschließend.

Auch die Entlastung des Vorstandes wird beantragt. Zunächst geht es um die letzten Tage im Amtszeit von Ingo Wald und seinem Team, als auch die Anfangszeit des Stiefelhagen Teams. En bloc werden beide Vorstände einstimmig entlastet.

Das Ergebnis: 590 Mitglieder haben ihre Stimme abgegeben, drei waren ungültig. Heymann bekommt 385 Stimmen, Philipps 202, drei Stimmen sind ungültig. Heymann hat die Wahl angenommen.

Beide Kandidaten haben im Vorfeld ihre Bewerbung fristgerecht eingereicht. Nun werden die Stimmzettel ausgefüllt und in die Wahlurnen verbracht. Bis die Auszählung erfolgt ist, ist die Veranstaltung unterbrochen.

Timon Heymann beginnt mit der Vorstellungsrunde für den freien Posten im Verwaltungsrat. Es folgt Andreas Philipps, der bereits als Rechnungsprüfer für den Verein tätig ist. Beide verweisen auf ihre tiefe Verbundenheit zum MSV Duisburg und stellen ihre Qualitäten für die Aufgaben im Verwaltungsrat heraus.

Peter Dahmen, Arno Brinkmann, Helmut Willmeroth, Hans Peter Mathei und Dr. Stephan Bock stehen zur Wiederwahl. Bei zwei Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen ist die Wiederwahl beschlossen.

Als Letztes stehen Anpassungen an, die zum einen grammatikalische Fehler korrigiert und zudem für eine weitere Digitalisierung und zeitgemäße Aufstellung führen soll. Auch hier erfolgt die Zustimmung mit großer Mehrheit.

Als zweiter Punkt geht es um eine Anpassung gemäß der DFB/DFL-Statuten. Auch dieser Antrag wird mit großer Mehrheit angenommen und damit in die Satzung aufgenommen.

Zunächst geht es um die Aufnahme des Zebratwist in der Originalfassung von 1963/64 als Vereinslied. Der Antrag wird bei zwei Enthaltungen mit großer Mehrheit angenommen.

20.08 Uhr: Aussprache zu den Berichten

Es erfolgt keine Wortmeldung aus dem Plenum.

20 Uhr: Die Pause ist beendet

Oberbürgermeister Sören Link beendet die Pause und eröffnet den zweiten Teil der Veranstaltung, die mit der Aussprache zu den Berichten beginnt.

19.42 Uhr: Zeit für eine Pause

Es geht in eine 20-minütige Pause.

19.40 Uhr: Turnaround geschafft - Rücktritt offiziell

"Der Vorstand ist für die Entwicklung des Vereins allumfassend verantwortlich - und das in einer rein ehrenamtlicher Tätigkeit. Geht es in Richtung 2. Bundesliga, sprechen wir da von Summen zwischen 30 und 40 Millionen Euro", erklärt er und erläutert das Konstrukt des MSV Duisburg. "Die Mitglieder sind das wichtigste Gut dieses Vereins. Mit dem bisher Erreichten sehe ich den Turnaround als vollzogen an und unsere Wahlversprechen als erfüllt an. Der Rücktritt ist eine rein persönliche Entscheidung. Ich möchte wieder Fan und nicht Funktionär sein", sagt er und erklärt damit seinen offiziellen Rücktritt zum Ende des Geschäftsjahres.

Auch der weitere Vorstand schließt sich dem Rücktritt an. "Geordnet wollen wir einem neuen Vorstandsteam Platz machen", erklärt Steifelhagen stellvertretend für die weiteren Mitglieder des Vorstandes. Im Sommer, nach Ende des Geschäftsjahres sollen auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlungen Neuwahlen durchgeführt werden.

19.25 Uhr: Clubhaus als zentrales Wahlversprechen

Stiefelhagen geht auf sein Herzensprojekt, die Revitalisierung des Clubhauses an der Westender Straße ein. "Danke an all die Handwerkbetriebe und alle ehrenamtlichen Helfer, die dafür gesorgt haben, dass das wieder mit Leben gefüllt werden konnte.

Auch die Mitgliederverwaltung hebt er gesondert hervor. "Es hat viele Körner gekostet, aber die Arbeit hat sich gelohnt", berichtet er. Vom 1. Juli 2023 bis zum heutigen Tag ist die Mitgliederzahl um mehr als 3.000 Mitglieder angestiegen. Damit einher gehen deutlich gestiegene Einnahmen, die unter anderem der Frauenabteilung zu Gute kommen. Durch die angepassten Mitgliedsbeiträgen konnten im vergangenen Jahr 48 Prozent mehr Einnahmen generiert werden. Eine weitere positive Entwicklung sieht er im Hinblick auf die anstehende 125-Jahre-Feierlichkeiten als realistisch an.

19.22 Uhr: Christian Stiefelhagen betritt die Bühne

"Es ist meine zweite Jahreshauptversammlung. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese zwei Jahre mit all den Protagonisten so erleben durfte, wie es sich nun darstellt. Das Ergebnis ist deutlich besser, als ich es mir hätte vorstellen können. Ich bin dankbar für alle, die MSVereint möglich gemacht haben", leitet der Vorstandsvorsitzende seine Rede ein. Er blickt auf die herausfordernde Situation zurück, in die sich der Verein befand, als er mit seinem Vorstandsteam den Posten übernahm. "Es passten einfach alle Faktoren."

"Wenn ich nachts schlafen geh, träum ich von den Zebras im Europacup - träumen darf man, aber wir müssen realistisch bleiben. Ich bitte zu überdenken, dass ein strategischer Partner, ein Investor ein wichtiger Teil des weiteren Weges sein kann. Darüber entscheiden aber nur ihr Mitglieder", spricht er ein kontroverses Thema an.

An Pfingstmontag steigt das Niederrheinpokal-Finale der Frauen an der Westender Straße in Duisburg. Dort soll zudem - nach Möglichkeit - der Aufstieg der Zebra-Frauen gefeiert werden. "Wir werden das würdig für euch gestalten", verspricht er in Richtung der noch anwesenden Frauen-Mannschaft.

Als einen weiteren Höhepunkt stellt er die Tour mit Bernard Dietz und seiner Frau Petra nach Frankfurt vor. Dort bekam "Ennatz" die wohlverdiente Ehrenspielführer-Auszeichnung des Deutschen Fußball-Bundes.

19 Uhr: Bericht des Verwaltungsrates

Dirk Broska berichtet für den Verwaltungsrat. "Mir ist bewusst, dass ihr euch schon den ganzen Abend darauf gefreut habt", sagt er mit einem Schmunzeln und erntet dafür einige Lacher. "Die finanzielle Situation des Vereins hat sich - auch Dank des vorherigen Vorstands um Ingo Wald - deutlich verbessert", betont er.

18.46 Uhr: Michael Preetz berichtet aus der Geschäftsführung

Mit starken Worten beginnt Michael Preetz seinen Geschäftsführerbericht. "Die Zielsetzung ist der bezahlte Fußball und der beginnt in der 2. Bundesliga. Es ist ambitioniert. Wir geben alles, damit wir vielleicht schon in wenigen Wochen dieses Ziel erreichen können", betont er. Dabei geht es explizit darauf ein, dass die Regionalliga-Mannschaft bereits unter dem Aspekt zusammengestellt wurde, auch in der 3. Liga bestehen zu können. Es gab nur punktuelle Verstärkungen. "Nur wer sich hohe Ziele setzt, kann auch hohe Ziele erreichen", unterstreicht Preetz.

"Im Winter haben mit uns mit Top-Spielern verstärkt, was unseren Anspruch aufzusteigen untermauert", erklärt der Geschäftsführer und verweist dabei auf Lex-Tyger Lobinger, Dominik Kother und Aljaz Casar. Auch die Rückkehr von Uwe Speidel als zweiter Co-Trainer ist ein Teil dieses Prozesses.

"Trotz sehr geringer finanzieller Mittel wird im NLZ ein herausragender Job gemacht. Besonders die U17 und die U16 liefern in dieser Saison tolle Leistungen ab", sagt er zur Bedeutung des Nachwuchsleistungszentrums.

"Wir warten immer noch auf einen Anruf des Fußballverband Niederrhein, der hoffentlich schon mitbekommen hat, dass wir wieder im Finale um den Niederrheinpokal stehen. Das Finale kann nur bei uns stattfinden und wir wollen uns gegen den Oberligisten SC St. Tönis für den DFB-Pokal qualifizieren", sagt er.

"In dieser Saison muss sich keiner Gedanken um die Lizenzerteilung, sowohl für die 3. Liga als auch die 2. Bundesliga machen", erklärt Preetz und erntet dafür lauten Applaus der Mitglieder.

18.35 Uhr: Finanzbericht der KGaA

Marvin Schmickler stellt den Finanzbericht für die KGaA vor. Trotz des Abstiegs in die Regionalliga West konnte auch die KGaA einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,69 Mio. Euro erwirtschaften. Die Gesamtleistung im Berichtsjahr beläuft sich auf rund 16,46 Mio. Euro. Das Eigenkapital der MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA beläuft sich zum Stichtag 30. Juni 2025 auf 8,61 Mio. Euro. In der Regionalliga konnte der Ticketerlös um rund eine Million auf 3,87 Mio. gesteigert werden, der Zuschauerschnitt wuchs um fast 40 Prozent. "Das ist in Summe ein herausragender Wert", betont Schmickler. Mehr als 1,3 Mio. Euro TV-Einnahmen fehlten hingegen gänzlich. Bemerkenswert: Mehr als 14.000 Trikots haben die Duisburger in der Regionalliga an den Fan gebracht.

18.25 Uhr Finanzbericht des e.V.

Gute Nachrichten gibt es aus der Abteilung Finanzen. Zum 30. Juni 2025 hat der MSV Duisburg e.V. einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,36 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Eigenkapital wuchs dadurch ebenfalls an auf nun 1,4 Mio. Euro. "Erstmals seit vielen Jahren ist der Verein bankschuldenfrei", erklärt Dennis Baaten.

Auch bei den Mitgliederzahlen gibt es eine erfreuliche Entwicklung. Am Stichtag 30. Juni 2025 waren 10.592 Menschen beim MSV als Mitglied registriert. Damit konnte ein starkes Wachstum von rund 2.300 Mitgliedern verzeichnet werden. Der positive Trend setzt sich bis zum heutigen Tag fort. Am Tag der Mitgliederversammlung am 14. April 2026 hat der MSV 11.536 Mitglieder.

18.15 Uhr: Bericht der Rechnungsprüfer

Andreas Philipps stellt den Bericht der Rechnungsprüfer vor. "In allen Bereichen gab es keine Beanstandungen", erklärt er. Lobend wird die neue Mitgliederverwaltung des e.V. hervorgehoben und die Buchführung, die "endlich digitalisiert" wurde. Die Buchführung lag ordnungsgemäß vor, dem Vorstand wird für die gute Zusammenarbeit gedankt.

18.13 Uhr: Niederschrift der JHV 2025 genehmigt

Top 3 und Top 4 der Tagesordnung sind durch. Die Niederschrift der letzten Mitgliederversammlung wurde ebenso genehmigt, wie auch die Vorschläge der Mandatsprüfung- und Stimmzählerkommision. Die Berichte aus den Abteilungen lagen in Schriftform aus. Interessierte Mitglieder haben hier die Möglichkeit, sich über die aktuellen Entwicklungen bei der männlichen Jugend, den Frauen, der Altliga sowie den Amateuren informieren. Auch die Berichte des MSV Duisburg 02 Dachverein e.V. lagen in Papierform zu Beginn der Veranstaltung zur Einsicht aus.

18.10 Uhr: MSV-Familie gedenkt verstorbenen Mitgliedern

Im vergangenen Jahr hat die MSV-Familie einige schmerzhafte Verluste hinnehmen müssen. In einem Moment der Stille gedenken die Anwesenden den Toten.

18.03 Uhr: Stiefelhagen begrüßt die Anwesenden

Top 1 läuft. Der Vorstandsvorsitzende Christian Stiefelhagen begrüßt die anwesenden Mitglieder, Gäste, sowie die Mannschaften. Ein besonderer Gruß geht an Frauen-Coach Tarek Ruhmann, der seinen Geburtstag feiert. Das Wort geht an Oberbürgermeister Sören Link, der als Versammlungsleiter fungiert. Es wir festgestellt, dass die Beschlussfähigkeit der Versammlung gegeben ist und die Tagesordnung genehmigt ist.

18 Uhr: Zebra-Twist leitet JHV ein

Pünktlich um 18 Uhr erklingt der Zebra-Twist aus den Boxen und leitet die Veranstaltung ein. Mit einem Video-Rückblick auf das vergangene Jahr geht es weiter.

17.58 Uhr: Die Uhr tickt

Der Countdown läuft. Der erste Gong ist bereits verklungen, die MSV-Frauen und die Herren haben ihre Plätze eingenommen. Der Saal ist sehr gut gefüllt. In wenigen Augenblicken beginnt der offizielle Teil der Veranstaltung.

17.40 Uhr: Mannschaft wird erwartet

Neben zahlreichen Mitgliedern werden auch die Herren- und Frauen-Mannschaft der Zebras erwartet. Beide sind in dieser Saison sportlich sehr erfolgreich, beide spielen noch um den Aufstieg, wobei die Frauen die Niederrheinliga klar dominieren.