MSV Duisburg denkt über Vincent Vermeij nach

Vincent Vermeij steht im Fokus des MSV Duisburg. – Foto: Imago Images

Als er vom SC Freiburg verpflichtet wurde, war Vincent Vermeij nicht als erste Wahl eingeplant worden. Schließlich kam er „nur“ aus der U23 der Breisgauer. Und lange Zeit sah es auch aus, als würde sich Vermeij zwar für seine neue Aufgabe in Düsseldorf zerreißen, gleichwohl mit Toren nicht sonderlich auffallen. Ein begnadeter Knipser? Vieles sprach dagegen. Doch er hat sich entwickelt und Spuren hinterlassen.

Zumindest in der vorvergangenen Saison. Die Spielzeit 2024/25 dagegen musste er fast komplett aussetzen. Wegen hartnäckiger Schmerzen in der Achillesferse konnte Cheftrainer Daniel Thioune ihn nur ganz am Ende einsetzen. Die Offensive insgesamt war das Sorgenkind. Da der Abgang von Dawid Kownacki fast sicher erscheint, deuten sich größere Umbaumaßnahmen im Sturm an, da Danny Schmidt kaum in den Überlegungen erste Wahl sein wird. Und Vermeij? Sein Vertrag läuft 2026 aus, weshalb es auf der Hand liegt, vielleicht mit dem 30-Jährigen noch ein Geschäft machen zu können – es sei denn, man würde mit ihm langfristig planen.

Für Duisburg wäre Vermeij eine Verstärkung Danach sieht es allerdings momentan nicht aus. Es kursieren bereits zahlreiche Namen, die angeblich potenzielle Kandidaten für die Offensive sein sollen. Ausgang noch ungewiss. So wie auch die Zukunft von Vermeij. Nun soll der MSV Duisburg zumindest zart angeklopft haben, ob eine Rückkehr von ihm an die Wedau möglich wäre. Dort hatte er bereits von 2019 bis 2021 gespielt. Und beständig angeliefert was ein Blick in die Statistik untermauert: in 61 Spielen 24 Tore und 13 Vorlagen.