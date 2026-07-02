MSV Duisburg: Das sind die neuen Zebrastreifen

MSV-Fan Andreas Bonitz und Stürmer Tyger Lobinger präsentieren das neue Trikot. – Foto: MSV Duisburg

Kaum etwas wird innerhalb der Fanszene mit so viel Spannung erwartet, wie das Design des Trikots für eine Saison - spektakuläre Transfers vielleicht einmal ausgenommen. Auch im Umfeld des MSV Duisburg wurde in den vergangenen Wochen traditionell viel über das neue Jersey spekuliert und philosophiert. Soll es lieber klassisch sein oder darf es auch etwas mutiges und modernes sein? Nun ist es wohl eine gesunde Mischung aus beidem geworden.

Klassisch bleiben die markanten Querstreifen auf der Brust der Duisburger, die die Zebras bereits seit Jahrzehnten in unterschiedlichsten Varianten begleitet haben. Beim genaueren Hinschauen wird dann aber klar, dass die Streifen gar nicht so deutlich sind, wie es aus der Ferne den Anschein macht. Viele einzelne Linien bilden erst in Summe die bekannten Zebrastreifen. Sie "stehen sinnbildlich für all‘ die Menschen und Verbindungen, die unsere Zebrafamilie ausmachen: Für die Mitglieder, die vielen Fans, die Ehrenamtlichen, die Partner und Sponsoren - und für unsere Stadt", schreibt der MSV in den Vereinsmedien.

"Hinter jedem Erfolg und hinter jedem Kapitel unserer Geschichte stehen Menschen. Genau das zeigen die neuen ZebraStreifen, die wir gemeinsam mit unserem Partner 11 teamsports & adidas entwickelt haben: Aus vielen Teilen wird ein Ganzes“, betont Christian Koke, Marketing-Leiter des MSV. So soll das neue Trikot ein "Dankeschön und eine Wertschätzung für alle sein, die den Spielverein seit fast 125 Jahren so wertvoll gemacht haben".