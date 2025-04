Im Sommer will der MSV Duisburg wieder Drittligist sein. – Foto: Robin Bogaletzki

MSV Duisburg: Das ist der Stand bei der Lizenz Der MSV Duisburg will in der neuen Saison wieder in der 3. Liga antreten. Das ist der Stand bei der Lizensierung.

Der MSV Duisburg steht kurz davor, etwas Historisches zu schaffen. Die Duisburger sind im vergangenen Jahr aus der 3. Liga in die Regionalliga West abgestiegen und nun kurz davor, die direkte Rückkehr in den bundesweiten Fußball zu schaffen. Das ist zuvor noch keinem anderen Absteiger im Westen gelungen. Damit einher geht natürlich auch das Thema der Lizensierung. So ist der aktuelle Stand.

Es war eine insgesamt harmonische Mitgliederversammlung im Duisburger Wedaustadion am Mittwochabend. Kontroverse Themen standen nicht auf der Tagesordnung und die vorab bekannten Anträge wurden ohne nennenswerte Gegenstimmen durchgewunken. Den Ticker der JHV gibt es an dieser Stelle zum Nachlesen. Auch wenn das Geschäftsjahr 2023/24, an dessen Ende der Abstieg in die Regionalliga stand, das Kernthema der Veranstaltung war, ließen es sich die Redner um Vorstandsvorsitzenden Christian Stiefelhagen und Geschäftsführer Michael Preetz nicht nehmen, auch die laufende Spielzeit mit ihren positiven Aspekten entsprechend ins Rampenlicht zu stellen. "Was wir bislang erlebt haben, war außergewöhnlich. Wir haben den Auftakt in Gütersloh und gefühlt ganz Duisburg ist dabei. Im ersten Heimspiel gegen Türkspor Dortmund kommen 18.000 Zuschauer und am Ende der Hinrunde stehen 42 Punkte. Wir stehen dicht davor, dass wir unsere Saisonziele auch erreichen", erklärte Preetz, der sich nach eigener Aussage ein Engagement in der 3. Liga schon nicht vorstellen konnte, nun mit dem MSV aber sogar in Liga 4 gegangen ist: "Warum ich hier immer noch stehe? Der MSV ist ein großartiger Verein. Hier ist eine Menge zu bewegen. Dabei möchte ich mithelfen."

Langfristige Planung Dies gilt auch im Hinblick auf die anstehende Lizenzvergabe für die neue Saison in der 3. Liga. Fristgerecht hat der MSV Duisburg dafür alle benötigten Unterlagen beim Deutschen Fußball-Verband (DFB) eingereicht und wartet nun auf eine Rückmeldung aus Frankfurt. "Wir sind in einem stetigen und guten Austausch mit dem DFB", erklärte Prokurist Marvin Schmickler im Rahmen der Bilanz-Pressekonferenz. Mit ersten Ergebnissen und möglichen Auflagen rechnet der MSV in gut zwei Wochen.