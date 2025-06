MSV Duisburg: Das ist der Plan für das Trainingslager

Am Montag geht es für den MSV Duisburg ins Trainingslager nach Epe. In dem kleinen Ort in der Niederlande hat sich das Team auch im vergangenen Sommer auf die Saison vorbereitet - am Ende stand der souveräne Aufstieg in die 3. Liga. Was Dietmar Hirsch für die kommende Woche geplant hat und welche Herausforderungen auf seine Schützlinge warten.

Entsprechend kann es gleich in die Detailarbeit gehen. "Wir werden im Kraftbereich, im taktischen Bereich und im Ausdauerbereich intensiv arbeiten. Natürlich werden wir auch etwas für das Teambuilding machen, das gehört einfach dazu", skizziert der 53-Jährige den Fahrplan für die anstehende Woche. Neben der Arbeit auf dem Trainingsplatz stehen für die Mannschaft auch zwei Testspiele an. Am Mittwoch testen die Zebras unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den schottischen Erstligisten Hibernian Edinburgh, auf der Rückfahrt am Sonntag macht der Zebra-Tross Halt beim Oberligisten SV Sonsbeck. Beide Partien gibt es ausführlich im FuPa-Liveticker.

Bei Null anfangen muss der Coach in diesem Jahr nicht. Mit bislang sechs Zugängen fällt der Umbruch beim MSV verhältnismäßig klein aus. "Die absoluten Basics brauchen wir im Detail nicht mehr machen, da wir ganz viele vom letzten Jahr noch dabei waren", erklärt Hirsch und fügt an: "Die neuen Spieler sind schlau, haben schon höher gespielt und wissen, was geht. "

Zu Wettkampfhärte kommen

Im Trainingslager soll auch Leon Müller wieder weiter an die Mannschaft herangeführt werden. Nach langer Verletzung schuftete er in der Sommerpause an seinem Comeback und nahm beim Trainingsauftakt voll teil. "Wir werden ihn behutsam an die Wettkampfhärte heranführen", sagte Hirsch, der einen Einsatz gegen die Schotten am Mittwoch aber ausschloss. Schon im vergangenen Jahr war es ein eher rustikales Duell, da will der Coach kein Risiko eingehen. "Wir wollen im Trainingslager schauen, wie er die Woche übersteht. Vielleicht ist er dann ein Kandidat für ein paar Einsatz-Minuten im Sonsbeck-Spiel", ergänzt er.

Auch für Yannik Zahmel steht nach langer Leidenszeit endlich wieder eine komplette Vorbereitung an. "Ich bin noch lange nicht bei 100 Prozent, aber ich arbeite hart an mir. Natürlich muss ich mich noch hinten anstellen, aber ich will der Mannschaft bestmöglich helfen", sagte der 22-Jährige. Insgesamt nur dreimal spielte er in der angelaufenen Spielzeit für den Spielverein, erzielte dabei zwei Tore und markierte einen Assist. Unvergessen wird sein erster Ballkontakt für den MSV bleiben. Im Niederrheinpokal-Halbfinale gegen Union Nettetal wurde er in der Schlussphase eingewechselte und traf nur wenige Sekunden später per Strafstoß.

Patrick Sussek, Max Dittgen und Gerrit Wegkamp standen beim Test am Sonntag gegen den Duisburger SV 1900 nicht im Kader. Sie fielen mit leichten Blessuren aus, doch für das Trainingslager sollen sie wieder bereitstehen. Außerdem verfolgte Müller den Testkick in Trainingsklamotten von der Seitenlinie. Moritz Montag mischte ebenfalls nicht mit, ein Abgang des Rechtsverteidigers scheint in den kommenden Tagen nicht ausgeschlossen.