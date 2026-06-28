MSV Duisburg: BVB, S04, Fortuna und RWE warten in der DFB-Liga

Auf den MSV Duisburg warten in der DFB-Nachwuchsliga spannende Gegner. – Foto: Christian Bunge

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Gruppen der DFB-Nachwuchsligen veröffentlicht. Die Jung-Zebras aus der U19 und der U17 treffen dabei gewohnt auf starke und attraktive Gegner. Beide Jahrgänge spielen unter anderem gegen Borussia Dortmund und den FC Schalke 04.

Leicht wird die kommende Saison für den Nachwuchs der Zebras definitiv nicht. Die Bekanntgabe der Gruppen für die DFB-Nachwuchsliga in dieser Woche hat für Gewissheit gesorgt, gegen wen es am dem Wochenende vom 9. und 10. August geht. Zumindest das Thema der weiten Auswärtsfahrten hat sich erledigt. Standen in der vergangenen Saison noch weite Touren bis nach Hessen oder Rheinland-Pfalz auf der Agenda, geht es nun kaum über die Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen hinaus. In der abgelaufenen Spielzeit verpassten es beide MSV-Teams, sich für die Meisterrunde zu qualifizieren, die anschließende Runde beendeten sie indes jeweils auf Platz eins.

In der Hauptrunde geht es für die U19 gegen die Talente von Borussia Dortmund, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen und den VfL Osnabrück. Die U17-Junioren bekommen es ebenfalls mit dem BVB, Schalke, RWE und Osnabrück zu tun. Außerdem stehen Partien gegen Preußen Münster, den VfL Bochum und den Wuppertaler SV an.