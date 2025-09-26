MSV Duisburg bringt der Stadt über 30 Millionen - in der Regionalliga

Ja, Vereine sind wichtig und haben weitreichende Effekte für die Stadt und die Region, in der sie beheimatet sind. Sie bieten nicht nur Kindern und Erwachsenen einen Ort, an dem sie ihrem Hobby nachgehen können, nein, sie haben auch einen großen regionalökonomischen Einfluss. Dies hat eine Studie nun am Beispiel des MSV Duisburg belegt. Allein in der vergangenen Saison, als die Zebras in der Regionalliga West spielten, ergaben sich so Gesamteffekte in Höhe von 30 Millionen Euro.

In großer Runde hat der MSV Duisburg am Donnerstag die Ergebnisse der Studie "Wirtschaftsfaktor Sport - Regionalökonomische Effekte MSV Duisburg vorgestellt". Neben Geschäftsführer Michael Preetz und Marketingleiter Christian Koke fanden sich Jens Jaschinski (SLC Management), Oberbürgermeister Sören Link sowie Christoph Späh und Uwe Kluge vom Duisburg Kontor auf dem Podium im Presseraum des Wedaustadion ein.

"Insgesamt generierte der MSV Duisburg in einer Saison in der Regionalliga West regionalökonomische Effekte in Höhe von mehr als 30 Millionen Euro. Dieser Wert basiert auf gesicherten und belegbaren Daten. Bereiche wie Image-, Werbe oder sozialpolitische Effekte lassen sich jedoch nicht in vollem Umfang monetär erfassen", stellt die Studie fest. Preetz kommentiert das wie folgt: "Es ist ein Ergebnis, das uns stolz macht und zugleich verpflichtet, den bisherigen Weg zu weiterzugehen. Der MSV ist ein Teil von Duisburg."

Oberbürgermeister Link stellt vor allem den gesellschaftlichen Einfluss in den Vordergrund: "Der MSV ist mehr als ein Fußballverein. Er ist Heimat, er ist Herz. Er verbindet Menschen und stärkt Gemeinschaften. Der Verein ist ein Stück Identifikation für und mit Duisburg." In der Tat lassen sich nun erstmalig die Effekte messen. 30 Millionen Euro sind allein in der Regionalliga-Spielzeit direkt oder indirekt der Region zugute gekommen. "Es lohnt sich, mutig nach vorne zu schauen. Es macht deutlich, was passieren kann, wenn Stadt, Verein und Zivilgesellschaft gemeinsam an einem Strang ziehen", unterstreicht Link.

Diese Effekte gibt es

Die 30 Millionen Euro, die als regionalökonomische Effekte zusammenkommen, setzen sich dabei aus mehreren Faktoren zusammen. Zunächst gibt es den Beschäftigungs-Effekt, der die Schaffung von direkten und indirekten Arbeitsplätzen aufgreift. In der Regionalliga waren das 3,2 Millionen Euro. Weiter geh es mit dem Gastronomie-Effekt. Hier werden die Gastronomieumsätze im Stadion, im Stadionumfeld und durch Wiederholungsbesuchen in der Stadt erfasst (7,9 Millionen Euro). Hinzu kommt der Hotellerie-Effekt, welcher sich in der Spielzeit 2024/25 auf 3,1 Millionen Euro beläuft.

Bei den Umsatz-Effekten sind Umsätze, die durch direkte Auftragsvergaben des MSV an lokale Unternehmen entstehen, sowie indirekte Effekte bei Zulieferern, Partnerunternehmen, etc., aufgeführt. In Summe kommen so 7,3 Millionen Euro zusammen. Im Investitions-Effekt kommen weitere 3 Millionen Euro hinzu. Eine monetär untergeordnete Rolle spielen der CSR-Struktur Effekt (0,1 Millionen Euro) und der Steuer-Effekt (0,2 Millionen Euro). Besonders der CSR-Effekt ist aber von Bedeutung, da er die Verantwortung des Vereins für die Gesellschaft darstellt.

Sympathischer als RWE, RWO und Fortuna

Zuletzt gibt es noch den Bekanntheits- und Image-Effekt, der sich auf 5,7 Millionen Euro beläuft. Hier wird aufgeführt, welche Kosten die Stadt für Werbung tragen müsste, die sie so von den Zebras bekommt, ohne eine eigene Leistung direkt erbringen zu müssen. Deutschlandweit wurden Menschen befragt, was sie mit der Stadt Duisburg verbinden würden. Mit 34,1 Prozent auf Platz eins steht der MSV Duisburg, auf den weiteren Plätzen folgen das Ruhrgebiet (28,5%), die Eisen- und Stahlindustrie (28,3%), sowie der Zoo Duisburg (20,9%) und Götz George (20,1%).

"Zudem wird der MSV Duisburg als sehr sympathisch wahrgenommen. Im NRW-weiten Ranking landet der MSV bei den Fußballinteressierten auf dem fünften Platz, vor dem Meister der Saison 23/24 Bayer 04 Leverkusen und großen Traditionsvereinen wie Schalke 04 oder Fortuna Düsseldorf", hebt die Studie hervor.

In Summe ergeben sich somit 30,49 Millionen an Gesamteffekten, gerechnet für die Saison in der Regionalliga West. Konservativ gerechnet wird sich dieser Wert in der 3. Liga nahezu auf 55 Millionen verdoppeln. Gelingt der anvisierte Aufstieg in die 2. Bundesliga, käme noch einmal eine weitere Steigerung auf mehr als 100 Millionen hinzu. Die Ergebnisse der Studie ergeben sich aus der Befragung von über 10.000 Stadionbesuchern der vergangenen Saison. Jaschinski, der die Studie federführend geleitet hat unterstreicht in seiner Zusammenfassung, dass "es sich lohnt in den Sport zu investieren, als Stadt Duisburg in den MSV."